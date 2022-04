ftrack repense ftrack Review et lance cineSync 5, la prochaine génération d'évaluation médiatique





ftrack, le développeur des solutions primées aux Academy Awards pour l'évaluation médiatique et la collaboration entre les équipes destinées aux industries créatives, vient de lancer des mises à jour significatives pour deux de ses offres phares: ftrack Review, la plateforme basée sur navigateur pour l'évaluation des médias interactifs, et cineSync, la solution d'évaluation médiatique largement utilisée par les secteurs du film et de la télévision. La nouvelle expérience utilisateur fluide de ftrack Review permet une approche allégée et accessible de l'évaluation médiatique pour les créatifs, et la mise à jour fondamentale de cineSync répond aux besoins en pleine évolution des studios VFX en activité aujourd'hui.

Les flux de travail repensés de ftrack Review et cineSync 5 sont disponibles à l'essai dès aujourd'hui. cineSync 5 est disponible comme extension gratuite pour tous les utilisateurs de cineSync 4 Pro.

ftrack a été récemment acquis par Backlight, une société de technologies médiatiques au service de ses clients dans les secteurs des médias, du divertissement et vidéo grâce à des solutions technologiques améliorant considérablement chaque étape du cycle de vie du contenu médiatique. Cette acquisition permet à ftrack de se concentrer sur le développement de produits et l'innovation, et fournit à ses clients avec les meilleurs outils et solutions possibles comme ftrack Review et cineSync.

ftrack Review repensé

ftrack Review lance une interface utilisateur mise à jour conçue pour des sessions d'évaluation hautement intuitives, avec un accent renforcé sur l'efficience.

"Nous avons écouté nos clients et incorporé leurs avis dans notre nouvelle mise à jour ftrack Review pour proposer une expérience d'évaluation médiatique plus réactive", déclare Rory McGregor, responsable des produits. "Les utilisateurs peuvent continuer à bénéficier de toutes les fonctionnalités précédentes, y compris les cycles de feedback centralisés et l'évaluation interactive en temps réel, mais en profitant en plus d'un flux considérablement simplifié. Nous sommes ravis de savoir ce que pensent nos utilisateurs, alors que ftrack continue de développer son écosystème d'évaluation médiatique polyvalente."

Parmi les nouvelles fonctionnalités de ftrack Review figurent:

Une toute nouvelle interface conçue pour rendre les évaluations plus fluides

Des évaluations plus rapides, réactives et optimisées avec moins de clics, même au moment d'évaluer de plus vastes projets avec un grand nombre d'invités et de notes

Une nouvelle conception pour la barre de feedback

Nouvelle barre d'outils avec des fonctions comme l'effet fantôme, le basculement et le choix de résolution

Nouvelles fonctionnalités pour l'utilisateur avancé, y compris des outils pour gérer des évaluations depuis l'interface du lecteur.

Retrouvez la liste complète des fonctionnalités dans la dernière mise à jour de ftrack Review

Les nouvelles fonctionnalités de ftrack Review seront prochainement déployées dans ftrack Studio, la plateforme de suivi de production, de gestion des plans et d'évaluation médiatique de ftrack

"La dernière mise à jour de ftrack Review montre que ftrack a pris en compte nos attentes et a rapidement déployé de nouvelles fonctionnalités à haute valeur ajoutée", déclare John Valentine, coordinateur ftrack/flux de travail chez Blue Zoo Animation Studio, un studio d'animation connu pour la production de séries télévisées pour enfants, de publicités et de courts métrages. "Avec une nouvelle interface facile à utiliser, une configuration intuitive, et un accent mis sur l'évaluation en cours, il n'a jamais été aussi simple pour nous et pour nos clients de visualiser, commenter et évaluer des documents. L'équipe Blue Zoo est ravie de ces nouveaux changements et de ceux qui se dessinent pour l'avenir."

Présentation du cineSync 5

Le cineSync 5 est conçu sur l'héritage de l'incontournable cineSync, avec une refonte intégrale pour satisfaire les nouvelles attentes en termes d'évaluation et d'approbation dans le secteur créatif. cineSync 5 rationalise le processus d'évaluation médiatique et soutient des évaluations plus collaboratives, aussi bien au niveau local qu'à distance, tout en adoptant les normes les plus strictes en matière de sécurité et de performance cineSync auxquelles les utilisateurs se sont habitués au cours de ces 17 dernières années.

Parmi les nouvelles fonctionnalités du cineSync 5 figurent:

Une nouvelle infrastructure conçue pour assurer des évaluations plus rapides et réactives

Évaluation locale sans licence via cineSync Play

Prise en charge d'OTIO et OCIO v2

Lecture des séquences d'images et prise en charge d'OpenEXR

Intégrations optimisées du suivi de production avec ftrack Studio et ShotGrid

Assistance à la localisation

Nouvelle interface utilisateur moderne

Retrouvez la liste complète des fonctionnalités du cineSync 5

"Nous sommes ravis de présenter cineSync 5 à nos utilisateurs cineSync Pro pour qu'ils puissent avoir un avant-goût de ce que proposera cineSync à l'avenir", déclare Rory McGregor, responsable des produits. "Nous avons amélioré la performance, ajouté des fonctionnalités et des flux de travail, mis à jour des serveurs de synchronisation, et repensé l'interface utilisateur. Avec ces nouvelles fonctionnalités, vous entrez dans la nouvelle génération de cineSync, qui garantira une productivité sans précédent des flux de travail collaboratif."

"cineSync 5 est une importante mise à niveau pour une application qui se trouve déjà tout en haut du tableau. Son principal atout réside dans son outil comparatif entièrement revisité avec un accès à clé unique des plans, une wipeline interactive et personnalisable, et des fondus de 0-100%", déclare Jake Morrison, superviseur VFX, Thor Love & Thunder. "Des points supplémentaires pour la possibilité de glisser partout dans la fenêtre afin de brosser avec une simple touche de raccourci. Je ne savais même pas que ce serait utile, mais je l'utilise tout le temps à présent! Félicitations à l'équipe cineSync pour cette mise à niveau exceptionnelle d'un outil déjà indispensable. Ils ont clairement écouté leurs utilisateurs, chaque nouvelle fonctionnalité a son utilité!"

Ftrack présentera cineSync5 et le nouveau ftrack Review au NAB Show à Las Vegas, du 23 au 27 avril.

À propos de ftrack

ftrack, une société Backlight, est le créateur de ftrack Studio, cineSync, et ftrack Review, les plateformes de suivi de la production, d'évaluation médiatique interactive et de collaboration des équipes primées aux Emmy et Academy Awards pour les secteurs créatifs. Les solutions de ftrack sont conçues pour les producteurs, superviseurs, artistes et développeurs de projets afin de permettre une collaboration fluide et sécurisée entre tous les collaborateurs. Les produits et la philosophie de ftrack reposent sur la conviction que les résultats découlent d'un travail d'équipe sans compromis. ftrack a mis sur pied une talentueuse équipe internationale portant les valeurs d'intégrité, de flexibilité et d'inclusivité pour construire un avenir dans lequel les processus s'effaceront derrière les progrès. Créé en 2012, ftrack a été acquis par Backlight en 2021. ftrack souffle sa 10e bougie en 2022. Pour découvrir comment ftrack aide les créatifs à répondre à des exigences toujours plus strictes en matière de flux de travail, rendez-vous sur ftrack.com.

