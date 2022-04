Lancement de l'ARGUS GT II, qui met en lumière l'histoire de l'innovation de VOOPOO





Le 11 avril 2022, VOOPOO a lancé l'ARGUS GT II.

Everest Zhao, PDG de VOOPOO, a déclaré : "VOOPOO continue d'être un pionnier de l'innovation et d'expérimenter de nouvelles technologies. Nous pensons que le nouvel ARGUS GT 2 offrira lui aussi une expérience haut de gamme différente à nos clients."

Conçu pour les amateurs téméraires qui souhaitent vivre une expérience aussi puissante à l'extérieur qu'à l'intérieur, l'ARGUS GT II emboîte le pas au lancement réussi de l'ARGUS GT. Il est également plus performant que son prédécesseur avec une puissante sortie maximale de 200W, un connecteur USB Type-C 3.0A pour une recharge ultra-rapide, et des recharges faciles et sans risque de dégâts grâce à son design à remplissage par le haut.

L'ARGUS GT II est un solide module double couche étanche à l'eau, à la poussière, antigel et anticollision qui peut facilement faire face à des températures extrêmes - de moins 20° à 60° - sans baisse de performance. Il est également aussi dur et durable que de la roche volcanique.

La toute dernière offre de VOOPOO est également dotée de sa technologie GENE TT 2.0, avec une puce avancée améliorée qui prend en charge les modes Smart, RBA, Turbo et contrôle de température.

Le système de remplissage par le haut n'est pas la seule nouveauté. Le nouveau réservoir MAAT est doté d'un design unique en forme de cratère de volcan, qui améliore de 60 % le débit d'air direct et évacue la condensation vers le fond du réservoir, permettant une production de vapeur plus rapide et plus puissante et une expérience sans fuite.

La naissance de VOOPOO

En 2014, Scott Zhao et Everest Zhao, les fondateurs de VOOPOO, grâce à leur connaissance approfondie du marché, ont labouré profondément le domaine de l'industrie des puces et ont conjointement créé ICCPP (la société mère de VOOPOO) et se sont consacrés à fournir des solutions technologiques de puces pour l'industrie de l'atomisation électronique grâce aux puces GENE.

À l'époque, bien que les puces GENE ont été optimisées, d'autres aspects de la conception du produit du prestataire de services n'étaient pas en place, comme le processus et la conception, ce qui, en fin de compte, n'a pas permis d'apporter une expérience de produit de qualité à l'utilisateur. Dans cette optique, ICCPP a estimé que l'objectif ultime était de bien servir le client et l'expérience utilisateur et a commencé à réfléchir à la transformation pour créer sa marque de produit.

En 2017, Scott et Everest, une fois de plus, ont pris la grande décision de faire évoluer l'entreprise à l'échelle mondiale en créant un nouveau logo pour la marque - VOOPOO - et finalement en créant une marque pour le produit en tant que VOOPOO. Grâce à trois lettres faciles à retenir et internationales "V", "P" et "O", ils perpétuent l'esprit d'"innovation bouleversante" promu par le fondateur.

La lettre initiale "V" signifie "Victoire", ce qui signifie que VOOPOO s'appuie sur l'innovation technologique pour mener le dateur.t un nouveau logo poustrie et partager les résultats de l'innovation avec les utilisateurs à travers ses produits. La lettre "P" signifie "Produire", à savoir la créativité, qui est la personnalité de la marque VOOPOO. VOOPOO est une attitude positive et sans fin envers la vie. Pour refléter les attributs de l'industrie de l'atomisation, VOOPOO a créé un design artistique original pour les deux lettres "O", qui forment une figure infinie, ressemblant à la forme formée par l'utilisateur aspirant la vape dans l'air, mais aussi avec un design original riche en symétrie, soulignant les possibilités infinies et la création future de VOOPOO.

Comme le slogan de VOOPOO - ILLUMINEZ VOTRE VIE signifie cr que VOOPOO s'appuie sur l'innovation technologlement compléter le logo du symbole de l'infini. VOOPOO espère apporter au monde non seulement des produits, mais aussi l'esprit et le rêve d'explorer des possibilités infinies, de briser les soi-disant contraintes et carcans, et d'apporter plus de belles possibilités à la vie de chacun.

Les innovations apportées par VOOPOO nécessitent de plus en plus l'intégration des puces et de la technologie d'atomisation.

VOOPOO a saisi cette opportunité et a établi le seul partenariat stratégique mondial avec GENE, une société de puces haut de gamme aux États-Unis, pour construire de manière créative la technologie des puces de la série GENE Inside et continuer à créer une meilleure expérience d'atomisation pour les utilisateurs du monde entier. Après des années de travail, VOOPOO dispose de la force d'anticipation de l'industrie en matière de développement de puces.

En tant qu'innovateur dans le d cette opportuniturdochnologie de la puce dans l'atomisation électronique, VOOPOO s'engage à développer des technologies innovantes qui peuvent réaliser de multiples transformations d'analyse dans la régulation de la puissance, le changement de mode, la gestion de la puissance, le contrôle de la température et d'autres fonctions. Après des années de technologie des puces et d'itérations de produits, VOOPOO a formé une série de puces telles que GENE.Fan, GENE.Fit, GENE.Pod, GENE.Trio, GENE.AI et GENE.TT, crNE.TT, crcrE.TT, crcrEcomplet et mature de développement de la technologie des puces.

Le concept de plateforme est une grande rcrcrEcomplet et mature de développement de la technologie des puces.POO s'engage à développer des technologies innovantes qui peuvent réaliser de mult TPP, PNP, et ITO. En réalisant une expérience de performance de haute puissance, une expérience d'atomisation compatible multiple, l'expérience ultime de goût riche, il fournit aux utilisateurs une variété d'exploration de goût. Il répond aux besoins des utilisateurs en employant des atomiseurs, des bobines de différentes plateformes à volonté, sans utiliser d'atomiseur spécifique, aidant ainsi les utilisateurs à obtenir un coût global plus faible, une expérience plus riche et plus diversifiée. La plateforme écologique innovante d'atomisation universelle PNP/ TPP/ITO de VOOPOO est devenue la nouvelle référence technique de l'industrie en matière de plateformes d'atomisation.

Un innovateur technologique mondial

Fondée en 2017, VOOPOO est une marque qui intègre la R&D, la production, les ventes et l'exploitation de la marque de technologie VAPE, avec une activité couvrant plus de 70 pays et régions dans le monde, y compris l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, avec six succursales établies dans le monde entier, se concentrant sur des opérations localisées profondes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Indonésie, au Canada et dans d'autres pays et régions, atteignant une couverture de 100 000 points de vente hors ligne dans le monde entier. Elle se consacre à fournir aux utilisateurs du monde entier des expériences de produits innovantes, de haute qualité et diversifiées.

VOOPOO est spécialisée dans l'atomisation électronique, en diversifiant ses activités, en défiant constamment de nouveaux systèmes et en étant une "entreprise innovante" que "les autres n'ont pas fait". Comme l'indique le slogan de VOOPOO, il n'y a pas de limites, créer des possibilités illimitées et une meilleure vie pour les utilisateurs, apporter un développement commercial durable pour l'industrie, et créer plus de valeur positive pour le monde.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut arque qui intègre la R&D, la production, les ventes et la nicotine. La nicotine est un produit chimique qui crée une dépendance.

