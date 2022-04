BigBlue Energy lance officiellement sa campagne Kickstarter pour sa nouvelle source d'énergie d'urgence Cellpowa 2500





SHENZHEN, Chine, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- En tant que leader dans le domaine des solutions de centrales électriques portables, BigBlue Energy Inc. a officiellement annoncé sa toute nouvelle campagne Kickstarter : Source d'alimentation d'urgence tout-en-un BigBlue Cellpowa 2500 . Cette source d'énergie portable d'urgence est leur plus petite station d'énergie LiFePO4 de 1800 Wh, utilisée pour les pannes de courant et les aventures en plein air. Avec BigBlue Cellpowa 2500, les clients peuvent profiter de la commodité d'une station portable à haute puissance pour subvenir à leurs besoins en énergie jusqu'à trois jours.

La taille et le design du BigBlue Cellpowa 2500 le rendent facile et pratique à transporter. Avec des dimensions totalisant seulement 384 x 274 x 325 mm (15,12 x 10,79 x 12,8 in) et un poids d'un peu plus de 25 kilos (55 lbs), elle reste la plus petite centrale 1843 Wh disponible dans la même gamme de prix que d'autres articles de marque similaire. Pour la commodité du consommateur, elle est également dotée d'un chargeur CA qui peut être branché sur une prise de courant ordinaire et se charge jusqu'à 80 % en seulement 90 minutes, ce qui laisse plus de temps pour profiter du plein air et plus encore. Ou, si vous préférez ou en cas de coup dur, le BigBlue Cellpowa 2500 offre une recharge solaire avec l'achat supplémentaire de six panneaux solaires compacts. Pour une liste complète des capacités de charge et des informations sur les sources d'alimentation, consultez la campagne Kickstarter .

Avec trois niveaux différents au sein de la campagne Kickstarter, il reste quelques options de prix différentes. Pour la liste complète des avantages et plus d'informations sur le produit, visitez le Cellpowa 2500 Kickstarter .

BigBlue Energy Inc. dont le siège social se trouve à Spokane Washington, fabrique professionnellement des générateurs solaires portables avec plus de 1 000 employés. BigBlue reste le leader dans le domaine des solutions de centrales électriques portables. Elle fabrique, développe et vend également des panneaux solaires et de stockage d'énergie LiFePO4 portables, ainsi que des chargeurs solaires pliables. En savoir plus sur BigBlue en consultant le site Web https://bigblue-tech.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1799559/IMAGE_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1799560/IMAGE_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1799561/IMAGE_3.jpg

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 21:50 et diffusé par :