LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE SOUTIENNENT 27 NOUVEAUX LOGEMENTS LOCATIFS ABORDABLES





RICHMOND, BC, le 20 avril 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est essentiel à la reprise du Canada face à la pandémie, en particulier pour les collectivités partout au pays, y compris à Richmond.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable David Eby, procureur général et ministre responsable du Logement en Colombie-Britannique, Malcolm Brodie, maire de Richmond, et Michelle Sing, directrice générale par intérim, YWCA Metro Vancouver, ont annoncé l'inauguration d'un ensemble de 27 logements locatifs abordables destinés à des personnes et à des familles à faible revenu à Richmond. Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, versent conjointement 2,7 millions de dollars en subventions dans le cadre de l'entente bilatérale de l'Initiative liée aux priorités en matière de logement de la Colombie-Britannique.

Situé au coeur de Richmond-Centre, l'ensemble Moiz and Nadia Place est composé de studios et de logements d'une, de deux et de trois chambres répartis dans l'aménagement de quatre tours. Les loyers mensuels sont inférieurs au taux du marché; ils varient de 860 $ pour un studio à 1 569 $ pour un logement de trois chambres. Les personnes vivant dans cet ensemble auront accès aux nombreuses commodités des tours, notamment une cuisine communautaire, des salles de réunion, des postes de travail, des aires de jeu pour enfants, une piscine et 24 places de stationnement réservées.

Les logements appartiennent à la YWCA et sont exploités par elle. Cet organisme a recueilli 3,3 millions de dollars dans le cadre d'une ambitieuse campagne de financement afin d'acheter les logements de Keltic Development.

Les logements peuvent devenir une réalité grâce au programme Low-End Market Rental de la Ville de Richmond, qui crée des logements abordables dans des ensembles de logements collectifs un peu partout dans la ville.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement travaille fort pour créer plus de logements pour les Canadiens aux quatre coins du pays. Les centres Moiz et Nadia Place du YWCA, à Richmond, représentent une étape importante pour ce qui est de s'assurer que nous avons des logements sécuritaires, appropriés et abordables nécessaires pour des collectivités saines et durables. Voici la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« En tant que membre de cette collectivité, j'ai vu le quartier grandir et attirer des familles et des gens de tous les milieux. La création de logements sûrs et abordables est la pierre angulaire de l'édification de collectivités dynamiques. Le projet de Moiz et de Nadia Place a déjà un grand impact ici, des individus et familles d'ici vont bientôt se sentir chez elles dans ces logements de grande qualité, sûrs et abordables. Félicitations à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce projet. » - Wilson Miao, député de Richmond-Centre

« Ces nouveaux logements offriront aux aux mères et leurs enfants la sécurité et la tranquillité d'esprit qui découlent d'un chez-soi sûr et abordable. En collaboration avec tous les niveaux de gouvernement, le secteur privé et des organismes à but non lucratif comme le YWCA du Grand Vancouver, nous construisons les logements dont les gens ont besoin dans les collectivités de la Colombie-Britannique » - L'honorable David Eby Procureur général et ministre responsable du logement de la Colombie-Britannique

« Ce projet est un exemple de la façon dont notre gouvernement travaille en partenariat pour répondre au besoin de logements locatifs abordables à Richmond et partout dans la province. Ces maisons auront un impact majeur sur la vie des femmes et des enfants qui y vivront. » - Henry Yao, député provincial de Richmond-Centre-Sud

« L'augmentation de l'offre de logements demeure une priorité pour la Ville de Richmond, et le Conseil continue de réaliser des progrès importants dans la création de nouveaux logements locatifs à Richmond. Ces 27 logements Paramount ne sont que quelques-uns des près de 1 220 logements locatifs approuvés au cours des dernières années, alors que nous continuons de travailler en partenariat avec BC Housing et d'autres intervenants pour offrir plus d'options de logements locatifs abordables dans notre collectivité. » - Malcolm Brodie, maire, Ville de Richmond

« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir 27 nouveaux logements aux femmes seules, aux mères et à leurs enfants au coeur de Richmond. Le logement abordable est essentiel à la sécurité économique des femmes. Ce développement n'aurait pas été possible sans l'appui des gouvernements fédéral et provincial, de la Ville de Richmond et, bien sûr, de Keltic Development, ainsi que de notre principal donateur, Moiz et Nadia Lalani. Nous sommes extrêmement reconnaissants de leur vision et de leur soutien pour créer notre nouvelle communauté d'habitation et notre première à Richmond. » - Michelle Sing, directrice générale par intérim, YWCA Metro Vancouver

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. En août 2021, la SNL avait permis de construire plus de 68 700 logements et de réparer et renouveler plus de 90 400 logements.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget fédéral de 2021 fournit 2,5 milliards de dollars additionnels en nouveau financement sur sept ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 19:21 et diffusé par :