AttackIQ annonce une intégration avec la plateforme IA de Vectra, axée sur la détection et la réponse aux menaces, afin d'aider les clients à optimiser l'efficacité de leurs contrôles de sécurité





AttackIQ®, le premier fournisseur indépendant, spécialisé en systèmes de simulation de violation et d'attaque (Breach and Attack Simulation, BAS), a annoncé aujourd'hui une nouvelle intégration avec Vectra®, une plateforme de détection et de réponse face aux menaces, alimentée par l'IA, qui permet aux clients mutuels de détecter des attaques ayant contourné les contrôles de sécurité existants, et d'assurer une réponse rapide face aux toutes dernières menaces.

« Au sein de l'environnement actuel et ultra-complexe des menaces, les organisations se doivent de raisonner de manière proactive, et adopter des capacités de sécurité sophistiquées, afin d'empêcher les attaques réussies », a déclaré Carl Wright, directeur commercial chez AttackIQ. « Cette intégration permettra à nos clients de valider l'efficacité de la plateforme IA de Vectra, en recourant au replay PCAP d'AttackIQ et aux scénarios de réseau connexes, afin de déceler les failles de protection dans leur infrastructure de sécurité, et d'y remédier avant que les adversaires puissent les exploiter. »

AttackIQ opère dans un état d'esprit consistant à présupposer l'existence d'une violation, en considérant que la question n'est pas de savoir si, mais quand un intrus parviendra à pénétrer dans le périmètre de défense d'une organisation. Tirant parti de la technologie automatisée de simulation de violation et d'attaque, et du cadre MITRE ATT&CK, la plateforme d'optimisation de la sécurité, d'AttackIQ permet aux organisations de mesurer la performance de leurs contrôles de sécurité, d'identifier les mauvaises configurations ou les failles de protection, de manière à concentrer leurs ressources sur des domaines dans lesquels la probabilité d'exposition au risque est la plus élevée.

« Il est formidable de voir AttackIQ et Vectra unir leurs forces pour permettre aux clients de bénéficier d'une défense proactive et éclairée face aux menaces », a confié Geert Busse, directeur des Préventes de solutions de nouvelle génération, chez Westcon, pour la région EMOA. « Prestataires clés dans le cadre de notre stratégie de commercialisation des solutions de nouvelle génération, chez Westcon, ces deux organisations constituent la colonne vertébrale de notre pilier technologique, en se concentrant sur la défense contre les menaces émergentes, via l'automatisation, l'intégration et l'efficacité dont notre secteur a besoin pour détecter et stopper la toute nouvelle génération d'acteurs des menaces. »

La plateforme de Vectra recourt à l'intelligence artificielle (IA) axée sur la sécurité, pour alimenter la détection et la réponse face aux menaces, afin d'assurer vitesse, précision et efficacité dans l'identification et la neutralisation des attaques avant que celles-ci n'aient un impact dévastateur. La plateforme recueille les données issues des paquets et registres de réseau, qui fournissent des renseignements sur l'environnement de cloud public et SaaS, des entreprises, l'identité fédérée, et les réseaux de centres de données. L'approche brevetée de Vectra dans l'application de l'IA à la détection analyse l'ensemble de la détection afin de prioriser les menaces et de cartographier les incidents en lien avec le cadre MITRE ATT&CK, avec discrétion et agilité. Cette approche favorise davantage une résolution appropriée et une réponse rapide, grâce à d'autres outils déjà déployés dans votre pile de sécurité.

L'intégration de la plateforme d'optimisation de la sécurité, d'AttackIQ avec la plateforme de détection et de réponse face aux menaces, de Vectra est disponible dès aujourd'hui.

Pour en savoir plus sur cette intégration, et la découvrir en action, inscrivez-vous ici à la démonstration du 5 mai : https://attackiq.com/get-a-demo/weekly-demo/.

À propos d'AttackIQ

AttackIQ, principal fournisseur indépendant, spécialisé en solutions de simulation de violation et d'attaque, a élaboré la première plateforme d'optimisation de la sécurité, du secteur, permettant de valider en continu les contrôles de sécurité, et d'améliorer l'efficacité et l'efficience des programmes de sécurité. Plusieurs organisations leaders à travers le monde font confiance à AttackIQ pour planifier des améliorations de sécurité et vérifier que les cyberdéfenses fonctionnent comme prévu, en phase avec l'infrastructure MITRE ATT&CK. La Société s'engage à donner en retour à la communauté de la cybersécurité, au travers de son Académie AttackIQ primée et gratuite, de son programme ouvert Preactive Security Exchange, et de son partenariat avec le Center for Threat-Informed Defense de MITRE Engenuity. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.attackiq.com. Suivez AttackIQ sur Twitter, Facebook, LinkedIn, et YouTube.

À propos de l'IA de Vectra

Vectra® est leader en détection et réponse face aux menaces visant les entreprises hybrides et multicloud. La plateforme de Vectra recourt à l'IA pour détecter rapidement les menaces dans le cloud public, les identités, les applications SaaS, et les centres de données. Seule Vectra optimise l'IA pour détecter les méthodes des auteurs d'attaques, à savoir, les tactiques, techniques et procédures au coeur de toutes les attaques, plutôt que de se contenter d'alerter de manière simpliste sur les aspects inhabituels. Le signal hautement fidèle et le contexte clair qui en résultent concernant les menaces permettent aux équipes de sécurité de répondre plus tôt aux menaces, et de stopper plus rapidement les attaques en cours. Les organisations du monde entier recourent à Vectra pour bénéficier d'une résilience de cybersécurité face aux menaces cybernétiques dangereuses, empêchant ainsi les logiciels rançonneurs, les atteintes sur la chaîne d'approvisionnement, les usurpations d'identité, et autres cyberattaques, de nuire à leurs activités. Pour en savoir plus, rendez-vous sur vectra.ai.

