Planview est nommée leader dans le Magic Quadranttm 2022 de Gartner® pour la Gestion stratégique de portefeuille

Planview, un leader mondial dans les domaines de la gestion de portefeuille et de la gestion du travail, a été nommée aujourd'hui leader dans le Magic Quadrant 2022 de Gartner pour la Gestion stratégique de portefeuille (Strategic Portfolio Management, SPM), sur la base de sa vision et de ses qualités d'exécution.

Dans le rapport 2022, Planview a été l'un des deux fournisseurs répertoriés dans le quadrant des Leaders. Planview est positionnée au plus loin à droite sur l'axe de l'exhaustivité de sa vision.

« Les forces perturbatrices créent des décalages entre la stratégie et les résultats commerciaux », a déclaré Louise Allen, directrice des produits chez Planview. « Les organisations doivent passer au niveau supérieur et connecter les portefeuilles commerciaux et technologiques afin de piloter leur stratégie axée sur la planification et l'obtention de résultats. La vision de Planview est de connecter les activités de nos clients, des idées à l'impact, en leur donnant les moyens d'accélérer la réalisation de ce qui compte le plus. »

Selon Gartner, « Du point de vue des capacités globales, Gartner définit la gestion stratégique de portefeuille comme un ensemble de capacités commerciales, de processus et de technologies de gestion de portefeuille de soutien dont l'objectif est de créer un portefeuille d'options stratégiques qui concentrent les ressources limitées d'une organisation et permettent de déployer la stratégie commerciale à l'échelle de l'entreprise. La SPM optimise, adapte et équilibre en permanence la sélection, la priorisation et la valeur des investissements dans les projets, programmes, actifs et/ou produits, en alignement avec les objectifs stratégiques. »

La solution SPM de Planview est conçue pour soutenir les financements et les investissements dynamiques, modéliser des scénarios de simulation et planifier l'architecture de l'entreprise, à l'heure où les organisations priorisent et exécutent des initiatives stratégiques qui génèrent des résultats essentiels.

À propos de Planview

Planview a une mission : construire l'avenir du travail connecté. Nos solutions permettent aux organisations de connecter les entreprises, des idées à l'impact, en leur permettant d'accélérer la réalisation de ce qui compte le plus. La gamme complète de solutions de gestion de portefeuilles et de gestion du travail de Planview rend possible une focalisation organisationnelle sur les résultats stratégiques importants et permet aux équipes de fournir la meilleure performance possible, quelle que soit leur méthode de travail. La plateforme complète et le modèle de réussite d'entreprise de Planview permettent à sa clientèle de proposer des produits, des services et des expériences client, à la fois innovants et compétitifs. Basée à Austin, au Texas et avec des sites dans le monde entier, Planview compte plus de 1 000 employés, desservant 4 000 clients et 2,4 millions d'utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez www.planview.com.

