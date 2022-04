Esri offre sa puissante technologie de cartographie à tous grâce à un nouvel outil de narration





La capture et le partage des expériences de la vie nécessitent souvent aujourd'hui le recours à de multiples plateformes et outils, ce qui peut entraîner une narration décousue. Afin de répondre aux besoins des créateurs qui souhaitent contrôler leurs récits interactifs et dynamiques à partir d'un seul et même endroit, Esri, leader mondial en intelligence géospatiale, a lancé aujourd'hui StoryMaps, puissant outil de narration personnelle. Le produit permet d'offrir les capacités créatives d'Esri à tous ceux qui souhaitent raconter et partager leur récit.

Utilisant la technologie de cartographie d'Esri, ce nouveau logiciel apporte une approche géographique à tous les contenus qui passionnent les créateurs. Qu'il s'agisse de documenter leurs anciens voyages, de saisir des instants de leur vie quotidienne, ou de planifier leur premier grand voyage après la pandémie, StoryMaps permet de saisir des moments de vie d'une manière digne de ces expériences.

« Chez Esri, nous savons que le partage de récits fait partie de la vie, et que chacun d'entre nous aime les raconter », a déclaré Jack Dangermond, fondateur et président d'Esri. « Tous les instants et souvenirs que nous chérissons sont associés à un lieu spécifique, c'est pourquoi nous permettons facilement de transporter les gens partout dans le monde grâce à une narration plus riche. »

Esri permet aux auteurs de contrôler leurs récits grâce à une fonctionnalité de confidentialité intégrée, afin de protéger leurs données et la propriété automatique du contenu, et de les créer de manière polyvalente qui reflète les expériences elles-mêmes. Les utilisateurs peuvent combiner de manière créative du texte et des contenus multimédias tels que des images, des vidéos, de l'audio et des liens, afin de partager facilement leurs expériences personnelles, leurs passions, leur histoire familiale, leur ascendance, leurs portfolios, leurs voyages, et bien plus encore.

La National Geographic Society (NGS) ? qui depuis plus de 130 ans illumine et protège le monde grâce à la science, l'exploration, l'éducation et la narration ? s'associe avec Esri afin de proposer StoryMaps à ses membres.

« La National Geographic Society possède une longue tradition de narration, qui demeure fondamentale à notre mission d'aujourd'hui, à l'heure où nous approfondissons nos connaissances sur notre planète et notre compréhension d'autrui », a déclaré Jill Tiefenthaler, présidente-directrice générale de la National Geographic Society. « Notre partenariat avec Esri renforce cette tradition, en permettant à nos membres de partager leurs récits et expériences uniques, grâce à cet outil géospatial innovant. »

Esri a conçu StoryMaps pour permettre à chacun, quelles que soient ses compétences numériques, de créer des contenus personnalisés, sans nécessiter d'expérience en cartographie ou en conception de sites Web. StoryMaps permet aux auteurs :

D'élaborer un récit à partir d'un seul et même endroit. De créer des récits polyvalents de n'importe quelle durée, en utilisant leurs actifs (texte, photos, vidéos, audio, etc.) ou en profitant d'Unsplash pour bénéficier d'images prêtes à l'emploi.

De créer des récits polyvalents de n'importe quelle durée, en utilisant leurs actifs (texte, photos, vidéos, audio, etc.) ou en profitant d'Unsplash pour bénéficier d'images prêtes à l'emploi. De publier et de partager leur récit auprès de n'importe quel public. D'élaborer un journal privé, de créer un lien non répertorié à partager avec leur famille ou leurs amis, ou de publier sur toutes les plateformes de réseaux sociaux populaires. Les auteurs peuvent également intégrer des récits sur des sites Web et des blogs.

D'élaborer un journal privé, de créer un lien non répertorié à partager avec leur famille ou leurs amis, ou de publier sur toutes les plateformes de réseaux sociaux populaires. Les auteurs peuvent également intégrer des récits sur des sites Web et des blogs. D'ajouter des cartes interactives personnalisées. D'emmener les lecteurs tout au long de leur voyage, en ajoutant une carte avec des graphiques et des pop-ups, ou créer une carte thématique pour visualiser les tendances.

D'emmener les lecteurs tout au long de leur voyage, en ajoutant une carte avec des graphiques et des pop-ups, ou créer une carte thématique pour visualiser les tendances. D'intégrer des fonctionnalités attrayantes. D'afficher du contenu de manières spéciales, en utilisant des composants flexibles, notamment une chronologie, une galerie d'images, un swipe ou des citations. Tous les contenus peuvent être organisés en collections agissant comme des dossiers.

D'afficher du contenu de manières spéciales, en utilisant des composants flexibles, notamment une chronologie, une galerie d'images, un swipe ou des citations. Tous les contenus peuvent être organisés en collections agissant comme des dossiers. De personnaliser l'apparence. De choisir à partir de thèmes préconçus ou de personnaliser leur design avec une police, une couleur ou des options de mise en page différentes.

De choisir à partir de thèmes préconçus ou de personnaliser leur design avec une police, une couleur ou des options de mise en page différentes. D'actualiser leurs récits. De mettre à jour et publier des récits facilement, grâce à de nouvelles fonctionnalités et capacités toutes les deux semaines. Les futures fonctionnalités incluront des données prêtes pour la géolocalisation issues d'objets connectés portables, afin de mettre en avant leurs dernières activités en extérieures.

Une formule de base gratuite offrant des capacités de narration essentielles est disponible, afin de veiller à ce que tous les auteurs puissent y accéder à tout moment. Lors de leur inscription, les nouveaux utilisateurs bénéficieront d'un accès gratuit aux fonctionnalités Premium, qui offrent des capacités de narration avancées, pendant les 30 premiers jours. À l'issue de cette période, ils auront la possibilité d'acheter un abonnement Premium mensuel ou annuel à StoryMaps, pour un montant de 10 USD ou 100 USD, respectivement, ou de passer à la version de narration de base gratuite.

Pour découvrir StoryMaps, lire des récits et vous lancer, rendez-vous sur storymaps.com.

À propos d'Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de l'intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles figurent des sociétés du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif et des universités. Esri s'appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IdO) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2022 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo en forme de mappemonde d'Esri, ArcGIS, StoryMaps, The Science of Where, esri.com et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées d'Esri aux États-Unis, dans la Communauté européenne, ou dans d'autres juridictions. Les autres noms de sociétés ou noms de produits ou services mentionnés dans les présentes peuvent être des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 15:25 et diffusé par :