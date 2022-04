Arctic Glacier annonce le lancement d'un emballage écologique à la pointe de l'industrie en harmonie avec ses objectifs d'ESG





Arctic Glacier, LLC, a annoncé aujourd'hui le lancement sur le marché d'un produit révolutionnaire de l'industrie : leur glace de qualité supérieure dans des sacs écologiques fabriqués avec de la résine recyclée à 51 %. Cet exploit représente plus de trois ans de recherches et de développement, et est un élément important de la mission Bring More. Care More.tm de l'entreprise de glace qui établit ses objectifs plus généraux en matière d'environnement, de société et de gouvernance d'entreprise (ESG).

La transition d'Arctic Glacier vers un emballage fait de matériaux recyclés à 51 % représente une atténuation de 46 % des impacts potentiels sur le réchauffement climatique en comparaison avec les pellicules de plastique génériques normalisées de l'industrie. « Nous sommes ravis d'être des pionniers de l'emballage écologique pour l'industrie de la glace. Soutenir une économie circulaire à l'aide d'emballage fait de matériaux recyclés est un aspect important de notre stratégie d'ESG avant-gardiste axée sur la création d'une chaîne d'approvisionnement plus verte et le soutien d'environnement de travail plus sécuritaire grâce à des pratiques commerciales éthiques », a déclaré Richard Wyckoff, PDG d'Arctic Glacier, LLC.

Les objectifs d'ESG d'Arctic Glacier sont soutenus par ses partenariats avec des entreprises et des clients aux vues similaires, et axés sur la durabilité et l'éthique comme Cascades, laquelle fournit l'emballage. « L'expertise de Cascades en manière d'emballage écologique, combinée à des années d'activités intenses de R&D, a donné lieu à la création d'un sac fabriqué de matériaux recyclés à 51 %, sans compromis sur le plan de la qualité. En utilisant ces nouveaux sacs plutôt que le produit vierge actuel, Arctic Glacier peut éviter l'équivalent de plus de 2 500 tonnes métriques d'émissions de CO2 par année, ce qui équivaut à conduire une voiture sur une distance de plus de 10 millions de kilomètres », a déclaré Luc Langevin, président et directeur de l'exploitation de Cascades.

Le lancement de l'emballage écologique fait suite au prix Sustainable Footprint Award (empreinte écologique durable) du 8 avril 2022 d'EneIX, le partenaire énergétique d'Arctic Glacier qui a aidé activement l'entreprise de glace à réduire son empreinte carbone. Ce prix reconnaît les contributions importantes de l'entreprise de glace afin de favoriser la stabilité du réseau grâce à des solutions énergétiques flexibles. À ce jour, les efforts d'Arctic Glacier pour créer une chaîne d'approvisionnement plus verte ont permis d'éliminer plus de 5 000 tonnes métriques de carbone et d'économiser 510 000 gallons de carburant en 2021, ce qui permettra la croissance de 5 557 acres de forêt sur une période de 1 an et de 75 002 semis sur une période de 10 ans.

Arctic Glacier établit un partenariat avec la firme mondiale de placement Carlyle afin de renforcer et d'affiner ses objectifs d'ESG à long terme. Steve Hatfield, directeur de l'ESG du service de durabilité mondiale des É.-U. de The Carlyle Group a déclaré : « Une stratégie d'ESG solide ne se résume pas à cocher une case. Des investissements dans des actions et des processus qui soutiennent une infrastructure écoénergétique et qui valorisent l'inclusion et la diversité, ainsi que des pratiques qui favorisent une meilleure gestion des déchets, la réduction des coûts d'exploitation, et l'attraction et la rétention d'employés talentueux aident aussi à atténuer les risques et à générer une croissance globale plus prospère et durable. »

Arctic Glacier introduit progressivement l'emballage écologique, celui-ci étant déjà présent dans plusieurs grands marchés comme ceux de Californie, du Michigan, du Wisconsin, de Kansas, de New York et du Missouri. L'entreprise de glace prévoit que tous les formats d'emballages seront offerts sur tous les marchés au cours des 12 à 18 prochains mois.

À PROPOS D'ARCTIC GLACIER, LLC

Arctic Glacier est un fournisseur nord-américain de services et produits de glace de qualité supérieure. Depuis plus de 140 ans, l'entreprise a une mentalité de Bringing More to the Party!tm (en apporter plus à la fête) et perfectionne ses compétences de fabrication de glace et son processus (de livraison) de livraison directe au magasin afin de fournir les produits de glace les plus purs et de la plus haute qualité. Chaque année, l'entreprise produit et livre plus de 2,5 milliards de livres de glace de qualité supérieure à des supermarchés, des commerçants grand public, des dépanneurs, des magasins à un dollar, des stations-service, des magasins d'alcools et d'autres entreprises commerciales et industrielles. De son siège social à Philadelphie, en Pennsylvanie, et de ses 51 installations de production et 60 entrepôts et centres de distribution aux États-Unis et au Canada, Arctic Glacier offre ses services à plus de 75 000 clients.

Apprenez en plus sur la mentalité de Bringing More to the Party!tm d'Arctic Glacier sur le site Web arcticglacier.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 15:10 et diffusé par :