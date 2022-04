Thentia lève 10 millions de dollars supplémentaires auprès de ses investisseurs existants, BDC Capital et Spring Mountain Capital, suite à sa croissance rapide





Le financement alimentera une croissance rapide et soutiendra l'expansion sans précédent de Thentia en Amérique du Nord

TORONTO, le 20 avril 2022 /CNW/ - Thentia, fournisseur de premier plan de logiciels en tant que service (SaaS) pour les administrations publiques, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un investissement supplémentaire de 10 millions de dollars de série B1 mené par les investisseurs existants Spring Mountain Capital et BDC Capital.

Ce dernier investissement renforce la relation de Thentia avec Spring Mountain Capital et BDC Capital, établies à New York, en s'appuyant sur un premier tour de table de série B de 10 millions de dollars au printemps 2021, qui a permis à l'entreprise d'accélérer sa stratégie de commercialisation et de renforcer sa position aux États-Unis en tant que plateforme SaaS leader dans le secteur des technologies gouvernementales. Thentia fournit sa technologie à des agences situées dans près des deux tiers du marché nord-américain.

L'annonce intervient au cours d'une période de croissance et de réalisations importantes pour Thentia, qui a récemment été désignée comme l'une des 100 entreprises à la croissance la plus rapide de Toronto en 2022, se classant dans le premier tiers des entreprises en fonction du financement, de la croissance du nombre d'employés, des revenus et d'autres facteurs de croissance notables. Au cours de l'année et demie écoulée, Thentia a augmenté ses effectifs de 300 % et a considérablement élargi sa clientèle sur les marchés nouveaux et existants d'Amérique du Nord, avec désormais plus de 8,5 millions de licenciés actifs dans le monde entier utilisant sa plateforme, Thentia Cloud, une solution révolutionnaire de logiciel-service de bout en bout pour le gouvernement.

Ce financement supplémentaire permettra à la société d'investir de manière agressive dans tous les secteurs de l'entreprise, notamment en développant et en améliorant ses produits et son ingénierie, tout en augmentant les services à la clientèle et les équipes de soutien, dans le but de créer une expérience client de classe mondiale sur tous les marchés.

Après son succès dans l'État d'Oklahoma, Thentia a le plaisir d'annoncer qu'elle ouvre son siège régional à Oklahoma City pour répondre aux besoins de ses clients de l'Oklahoma et des États adjacents, et ce, dès maintenant. Le personnel de Thentia est réparti de manière égale entre les États-Unis et le Canada, avec une nouvelle équipe régionale en croissance au Royaume-Uni pour se concentrer sur les marchés européens.

« La plateforme robuste et innovante de Thentia offre une solution essentielle aux agences gouvernementales qui souhaitent réaliser la transformation numérique de leur organisation, leur permettant de faire entrer leurs processus dans le 21e siècle tout en offrant la meilleure expérience utilisateur aux citoyens ainsi que des données critiques qui aideront à la prise de décision », a déclaré Jamie Weston, directeur général de Spring Mountain Capital. « Nous avons été incroyablement impressionnés par les performances de Thentia alors qu'elle gagne du terrain sur les marchés partout aux États-Unis, et nous sommes ravis de continuer à soutenir sa croissance grâce à ce dernier investissement. »

Sean Brownlee, associé du Fonds de capital-risque pour les technologies industrielles, propres et énergétiques (ICE), de BDC Capital, affirme que l'énorme succès de Thentia témoigne de son équipe de classe mondiale possédant une expertise approfondie en matière de réglementation. « Thentia a réuni une équipe de premier ordre composée de dirigeants visionnaires et d'experts en réglementation qui comprennent vraiment les besoins de leurs clients, car ils ont une connaissance directe des problèmes auxquels ils sont confrontés chaque jour », a déclaré M. Brownlee. « Cette expertise leur a permis d'élaborer une solution sophistiquée axée sur l'informatique en nuage qui prend en charge les fonctions réglementaires clés et a réussi à perturber le secteur mal desservi des licences réglementaires. »

Julian Cardarelli, président-directeur général de Thentia, se dit reconnaissant du soutien continu des partenaires de Thentia alors que l'entreprise progresse à grands pas vers la réalisation de ses objectifs ambitieux, notamment celui de devenir le fournisseur de logiciels d'agence en nuage soutenu par l'État dans les 50 États américains et le premier fournisseur mondial. « SMC et BDC ont été des partenaires incroyables et leur soutien a été crucial pour le succès de Thentia au cours de l'année écoulée, alors que nous avons élargi notre clientèle, fait évoluer notre produit et réalisé des percées majeures sur les marchés partout aux États-Unis », a-t-il dit. « Ce financement supplémentaire nous met en position de nous développer plus rapidement pour répondre à l'incroyable réponse à notre plateforme sur tous les marchés que nous pénétrons. »

La croissance rapide et le succès de Thentia ont également attiré l'attention d'autres grands investisseurs nord-américains. En 2021 et 2018, Thentia s'est associée à Espresso Capital pour deux facilités de crédit qui ont soutenu des investissements et des acquisitions clés.

Thentia a été conseillée pour ce tour de financement par Blake, Cassels & Graydon LLP.

À propos de Thentia

Thentia est une entreprise mondiale dont les équipes oeuvrent aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni et au Canada. Elle jouit de la confiance des organismes de réglementation et des agences gouvernementales du monde entier et compte plus de 8 millions de licenciés actifs dans le monde entier qui utilisent sa plateforme. Thentia a été développé par des experts en la matière avec pour mission de transformer la technologie gouvernementale grâce aux meilleures capacités de sa catégorie. Sa solution sécurisée, moderne et élégante, Thentia Cloud, révolutionne la manière dont les organismes de réglementation et les agences gouvernementales gèrent les données et les licences en faisant entrer l'ensemble du processus dans le XXIe siècle grâce à la rapidité, l'automatisation, la facilité d'utilisation et une assistance de premier ordre. Pour en savoir plus, consultez thentia.com.

À propos de Spring Mountain Capital

Spring Mountain Capital est une société de gestion d'investissements privés établie à New York qui se concentre sur les investissements en actifs alternatifs. L'équipe de SMC chargée des actions de croissance se concentre sur l'apport de capital d'expansion aux entreprises qui tirent profit des innovations révolutionnaires, des changements de paradigme ou des changements fondamentaux de marché ou de comportement. Le SMC investit dans deux secteurs de l'économie américaine qui subissent le plus de changements et présentent le plus fort potentiel de croissance : les entreprises de technologie et de soins de santé. Pour en savoir plus, consultez le site : smcgrowthcapital.com.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la branche d'investissement de BDC, la banque des entrepreneurs canadiens. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital sert de partenaire stratégique aux entreprises les plus innovantes du pays. Elle offre aux entreprises un éventail complet de capitaux, des investissements de démarrage aux capitaux propres de croissance, en soutenant les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se distinguer sur la scène mondiale. Visitez le site bdc.ca/capital.

SOURCE Thentia Corporation

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 15:08 et diffusé par :