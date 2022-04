INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant l'Université du Québec à Trois-Rivières





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 20 avril 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ils seront accompagnés pour l'occasion du recteur de l'UQTR, M. Christian Blanchette, et du maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche.

Date : Le jeudi 21 avril 2022

Heure: 13 h 45

Endroit : Trois-Rivières

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante avant 11 h le jeudi 21 avril 2022 : affairespubliques@economie.gouv.qc.ca. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent participer à cette activité de presse doivent s'assurer de respecter les consignes en vigueur et celles qui s'appliquent à leur situation. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19. De plus, le port du masque d'intervention est obligatoire lors des événements médiatiques gouvernementaux.

SOURCE Ministère de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 14:04 et diffusé par :