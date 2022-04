NUCB International College : ouverture prochaine d'un lycée international en internat, de classe mondiale, au Japon





Le Kurimoto Educational Institute (KEI, directeur : le Dr Hiroyuki Kurimoto), organisation mère de la Nagoya University of Commerce (NUCB), a obtenu une approbation officielle pour la création de son lycée en internat, le NUCB International College (NIC).

Un lycée en internat, de classe mondiale, au Japon

Le projet d'ouverture de l'établissement en septembre 2022 évolue conformément au calendrier prévu, et le NIC accepte désormais officiellement les demandes d'inscription des étudiants du monde entier.

Cet établissement mixte est conçu pour fournir un enseignement de classe mondiale, au sein de locaux d'exception répartis sur son campus de 200 acres abritant un riche environnement naturel, dans la ville de Nisshin, au Japon.

Vue d'ensemble de l'établissement

Nom de l'établissement : NUCB International College

Capacité d'accueil : 225 étudiants, enseignement mixte, en internat complet

Programme : Lycée japonais, et Programme du diplôme de baccalauréat international (International Baccalaureate Diploma Programme, IBDP)*

Niveaux : Classes de Seconde à Terminale. Transferts d'étudiants acceptés jusqu'en Première.

Langue d'enseignement : anglais

Lieu : 4-4 Sagamine, Komenoki, Nisshin, Aichi, Japon

Date d'ouverture : septembre 2022

*Le NUCB International College est un établissement candidat au Programme débouchant sur le diplôme du BI. Il vise une autorisation en tant que IB World School. Le statut de candidat ne garantit pas que cette autorisation sera accordée.

Excellence de l'enseignement

Le NIC se tient à l'aube d'un changement majeur en matière d'enseignement, étant le seul lycée international, en internat, au Japon, à mettre en place un enseignement innovant et précoce autour du leadership, en phase avec la méthode de cas, inspirée d'Harvard. Les classes en petits effectifs permettent un suivi personnalisé, assuré par des enseignants internationaux titulaires de masters ou de doctorats, et issus d'écoles de commerce affiliées.

Enseignement en internat

Conformément aux normes internationales qui régissent les internats, la vie en internat est soutenue au quotidien par des surveillants et des mentors internes. Au travers de la vie en communauté dans un environnement international, les élèves apprennent la discipline et la politesse nécessaires aux leaders dans un contexte de diversité. Le NIC propose également des cours d'été, ainsi qu'un Programme d'intégration (préparation à l'inscription de septembre). Des projets sont également en cours concernant l'externat, des programmes d'échanges internationaux, et des voyages d'enrichissement culturel au Japon.

À propos du Kurimoto Educational Institute

Organisation mère de la NUCB Undergraduate School, de la NUCB Business School, et des Nagoya International Junior and Senior High Schools, le KEI promeut une internationalisation de haute qualité en matière d'enseignement, dont témoignent les accréditations internationales (AACSB, EQUIS, AMBA et IBDP) obtenues pour ses divers établissements d'enseignement, depuis 1935.

Découvrez les raisons pour lesquelles le NIC devrait être votre premier choix pour la poursuite de vos études, cliquez ci-dessous.

https://ic.nucba.ac.jp/college/advantage/

