Le Canada soutiendra le projet de la Première Nation Sipekne'katik





Apporter des soins : Nous sommes conscients que ce communiqué peut contenir des informations éprouvantes pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent raviver des souvenirs douloureux chez les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes envers les peuples autochtones et qui ont été perpétuées au fil des générations.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. En tout temps, vous pouvez obtenir des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre du soutien à toutes les personnes autochtones par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

PREMIÈRE NATION SIPEKNE'KATIK, NS, le 20 avril 2022 /CNW/ - L'identification de tombes anonymes sur les sites d'anciens pensionnats partout au Canada est un rappel tragique des abus subis par les enfants autochtones dans ces institutions. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones et les familles et communautés touchées dans le cadre des efforts visant à réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels durables liés à l'héritage des pensionnats. Une partie de ce travail comprend les efforts déployés pour retrouver et commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats, ainsi que pour répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

Aujourd'hui, le chef Michael .P. Sack de la Première Nation Sipekne'katik, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et le secrétaire parlementaire Jaime Battiste annoncent l'octroi d'un financement de 326 700 $ provenant du Programme de financement du soutien communautaire pour les enfants des pensionnats, à l'appui du « Projet de soutien au pensionnat de Shubenacadie pour Sipekne'katik » de la Première Nation Sipekne'katik. Ce financement appuiera la recherche, la collecte de connaissances, la commémoration, la mémorisation et le travail sur le terrain qui seront entrepris par la Première Nation sur les terrains entourant l'ancien pensionnat de Shubenacadie.

La Première Nation Sipekne'katik a déjà commencé ce travail difficile. Le projet, qui porte le nom de « Projet de soutien au pensionnat de Shubenacadie pour Sipekne'katik », comprend des recherches dans la communauté et la collecte de connaissances auprès des Aînés, ainsi que des recherches sur le terrain dans les zones environnantes du pensionnat qui n'ont pas été incluses dans les recherches antérieures sur le terrain soutenues par Parcs Canada. Il comprendra également des événements commémoratifs tels que l'installation d'une plaque en hommage aux enfants disparus qui ont fréquenté le pensionnat.

Le gouvernement du Canada continuera d'être là pour soutenir les communautés qui font face aux traumatismes intergénérationnels et en guérissent et de l'impact continu des pensionnats. Le budget 2022 propose de fournir 209,8 millions de dollars pendant cinq ans, à partir de 2022-23, pour accroître le soutien fourni aux communautés afin de documenter, de localiser et de commémorer les lieux d'inhumation dans les anciens pensionnats; pour soutenir les activités du Centre national pour la vérité et la réconciliation et la construction d'un nouvel édifice pour l'héberger; et pour assurer la divulgation complète des documents fédéraux liés aux pensionnats.

La réparation des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au coeur de la réconciliation et est essentielle au renouvellement et à l'établissement de relations avec les Autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

Citations

« Alors que notre communauté continue de se débattre avec les effets dévastateurs du système des pensionnats, nous reconnaissons que nous vivons une période de réconciliation. Nous travaillons sur plusieurs plans pour guérir les blessures intergénérationnelles infligées à notre communauté et les cicatrices qui marquent nos survivants.

Des projets comme le Projet de soutien au pensionnat de Shubenacadie pour Sipekne'katik aideront à cerner et à traiter ces effets en renforçant notre paysage culturel. C'est grâce à des partenariats entre les communautés des Premières Nations, le gouvernement et le grand public que nous pouvons travailler ensemble pour restaurer l'espoir et la guérison. »

Chef Michael .P. Sack

Première Nation Sipekne'katik

« J'accueille cette annonce comme un engagement à honorer l'héritage des survivants des pensionnats. Nous avons joué un rôle actif dans les récents travaux de recherche effectués sur le site de ce pensionnat, il est impératif que nous poursuivions les travaux antérieurs, conformément aux directives des survivants des pensionnats, du grand conseil de la partie continentale , des membres de la communauté ainsi que du chef et du conseil. Le site demeure un rappel tragique de la cruauté qui s'est produite en ces lieux. »

Roger Lewis, Aîné sipekne'katik, Grand Keptin et survivant du pensionnat

« Dans mon travail avec les survivants et les descendants du pensionnat de Shubenacadie, au cours des quatre dernières années avec le Mi'kmawey Debert Cultural Centre (MDCC), les survivants ont indiqué que la guérison et la réconciliation doivent inclure des cérémonies et la commémoration de tous les survivants du pensionnat, les enfants qui y sont décédés, ceux qui sont toujours portés disparus et ceux qui ne seront peut-être jamais retrouvés, et ceux qui sont toujours ici. Les survivants souhaitent que les recherches se poursuivent sur les anciens terrains et les zones environnantes et ils espèrent qu'elles permettront de localiser des lieux de sépulture qui seront protégés. »

Dorene Bernard, coordinatrice du MDCC pour les survivants du pensionnat, grand-mère de la communauté et membre de la Bande Sipekne'katik

« Au cours des prochaines années, la Première Nation Sipekne'katik poursuivra le difficile travail consistant à s'occuper de l'héritage douloureux du pensionnat de Shubenacadie. Notre gouvernement s'est engagé à soutenir des projets comme celui-ci, afin que les communautés puissent continuer à mener le difficile travail de recherche et de commémoration des enfants qui ne sont jamais revenus à la maison, tout en répondant aux besoins et aux souhaits spécifiques des survivants, de leurs familles et de leurs communautés. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Sipekne'katik entreprendra des travaux liés à la recherche, à la collecte de connaissances, à la commémoration et à l'enquête sur le terrain concernant le pensionnat de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse. Ce financement aidera la communauté mi'kmaq à révéler sa vérité afin de faire progresser la guérison de notre peuple. Notre gouvernement continuera à mettre en oeuvre les appels à l'action, sur le chemin de la réconciliation. »

Jaime Battiste

Député, Sydney--Victoria, Nouvelle-Écosse

Secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le site de l'ancien pensionnat de Shubenacadie est important pour les communautés autochtones du Canada atlantique. Pour avancer sur la voie de la réconciliation, il était important que des travaux de pénétration du radar soient effectués sur le site afin de s'assurer que tout lieu de sépulture non identifié soit découvert. Heureusement, jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas, et je suis heureux que notre gouvernement joue un rôle significatif en appuyant le travail important entrepris par la Première Nation Sipekne'katik. »

Kody Blois

Député, Kings--Hants, Nouvelle-Écosse

Faits en bref

La Première Nation Sipekne'katik est une communauté mi'kmaq de 2901 membres et est située dans le comté de Hants, en Nouvelle-Écosse, près de Shubenacadie , en Nouvelle-Écosse. Le territoire s'étend sur environ 12,13 kilomètres carrés et est situé à 68 kilomètres de Kijipuktuk ( Halifax , Nouvelle-Écosse).

Le 10 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien supplémentaire d'environ 320 millions de dollars pour des initiatives et des investissements dirigés par des Autochtones, axés sur les survivants et adaptés à la culture, afin d'aider les communautés autochtones à faire face aux répercussions continues découlant des pensionnats et à en guérir des, dont 83 millions de dollars d'investissements supplémentaires pour le financement du soutien communautaire aux enfants disparus dans les pensionnats. Ces 83 millions de dollars complètent les 33,8 millions de dollars annoncés dans le budget 2019, pour un investissement total de 116,8 millions de dollars répondant aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. Jour et nuit, ils peuvent avoir accès à des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être est aussi accessible pour obtenir des services au 1-855-242-3310, ou par l'entremise de la messagerie instantanée sur leur site Web.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 13:44 et diffusé par :