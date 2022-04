Pont d'étagement de la route 157, au-dessus du chemin de fer Québec-Gatineau - Une façon novatrice d'effectuer des travaux de reconstruction





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 20 avril 2022. /CNW Telbec/ - Les travaux de reconstruction du pont d'étagement de la route 157, situé au-dessus du chemin de fer Québec-Gatineau, à Trois-Rivières, seront les premiers dans le cadre desquels une méthode de construction par glissement sera mise à profit sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, sont heureux d'en faire l'annonce en cette journée marquée par le début des travaux préparatoires.

Cette technique, qui fait partie des méthodes de construction dite accélérée, consiste à construire le futur tablier sur des appuis temporaires à côté de la structure à remplacer, et ce, dans un axe parallèle à cette dernière. Une fois le pont existant démoli et les nouvelles unités de fondation construites, le nouveau tablier est glissé latéralement sur un système de rails jusqu'à son emplacement définitif.

Citations

« Le ministère des Transports continue d'innover, cette fois en utilisant la méthode de construction par glissement pour remplacer la structure. Il s'agit d'une solution qui permet de diminuer la durée des travaux, de réduire les entraves et d'accélérer la mise en service du nouveau pont d'étagement. Les avantages profiteront à tous les usagers de la route du secteur. Notre gouvernement est fier d'encourager l'innovation dans ses projets d'infrastructures. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La structure étant située dans un secteur urbain de la route 157, à Trois-Rivières, je salue l'adoption d'une façon de faire qui maintiendra ce lien routier ouvert pendant les travaux. Les citoyennes et citoyens ainsi que les commerces à proximité pourront bénéficier d'un nouveau pont rapidement sans qu'il y ait trop de répercussions sur l'économie locale. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour le secteur de Trois-Rivières. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

La reconstruction de cette structure représente un investissement de 7,1 M$.

Les travaux s'échelonneront sur environ 29 semaines.

Aucune entrave à la circulation n'est prévue lors de la toute première phase des travaux qui comprend, entre autres, la mobilisation du chantier. Toutefois, quelques jours de fermeture seront requis à l'étape du glissement du tablier.



Des signaleurs seront positionnés de part et d'autre du chantier pendant les heures de plus grand achalandage afin d'assurer la fluidité de la circulation dans le secteur.

Chaque jour, environ 13?000 véhicules circulent sur cette structure.

Il existe différentes méthodes de construction accélérée, notamment le recours à des éléments préfabriqués et au glissement. Cependant, elles ne peuvent pas être utilisées pour tous les projets, notamment en raison de l'espace ou de contraintes techniques selon le type d'ouvrage.

Face aux enjeux grandissants liés à l'environnement et à la mobilité, le ministère des Transports cible les occasions pour recourir à ces techniques pour la réalisation de travaux d'ouvrage d'art.

En Mauricie, le projet de remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette repose également sur l'une des méthodes de construction accélérée, puisque la dalle sera remplacée par sections à l'aide d'éléments préfabriqués.

Liens connexes

