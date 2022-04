tru.ID introduit l'authentification de nouvelle génération basée sur la carte SIM en France en l'intégrant à Orange, SFR et Bouygues Telecom





tru.ID (https://tru.id), la plateforme de cybersécurité mobile basée sur des API, a annoncé aujourd'hui l'extension de ses services en France. tru.ID est désormais intégrée aux réseaux des opérateurs mobiles Orange, SFR et Bouygues Telecom, ce qui représente plus de 50 millions de nouveaux utilisateurs pour le réseau tru.ID.

Grâce à tru.ID, les entreprises peuvent exploiter les mécanismes de sécurisation des cartes SIM sur tous les téléphones mobiles. tru.ID propose cette toute dernière innovation en date dans le domaine de l'authentification pour contribuer à éliminer le risque de failles de sécurité liées aux mots de passe, grâce à une combinaison unique mêlant dispositifs de sécurité de niveau hardware et expérience utilisateur fluide.

Il est urgent de trouver une solution à la cybercriminalité

Selon le rapport Hiscox Cyber Readiness 2021(1), près de la moitié (49 %) des entreprises françaises ont été victimes d'une cyberattaque, ce qui représente une hausse d'un peu plus d'un tiers (34 %) par rapport à l'année précédente.

Les pirates informatiques exploitent généralement les habitudes de choix de mots de passe faibles pour hameçonner les identifiants des utilisateurs. Selon le rapport d'enquête 2020 de Verizon sur les violations de données des entreprises (DBIR)(2), 80 % des violations de données impliquant des individus mal intentionnés résultent d'un recours à des techniques de force brute ou liées aux identifiants.

Ces vulnérabilités jouent un rôle très important dans la hausse des attaques par rançongiciels. En 2020, on en a constaté plus de 800 000 par jour(2), qui ont engendré des pertes totales estimées à plus d'un billion USD pour les entreprises (3).

L'authentification par carte SIM de tru.ID est la solution inédite qui aidera les entreprises à se prémunir contre ce risque.

L'authentification par carte SIM : pourquoi c'est mieux

Lorsque nous utilisons nos téléphones portables, nous sommes automatiquement connectés au réseau, parce que les opérateurs authentifient la carte SIM sans que nous nous en rendions compte, en arrière-plan. À partir de là, toutes les communications entre l'appareil et le réseau sont totalement cryptées. Cette technologie sécurisée est intégrée à la carte SIM de chaque téléphone et fonctionne en continu quand le portable est allumé.

tru.ID ouvre désormais l'authentification par carte SIM à toutes les entreprises. Intégrez simplement tru.ID pour bénéficier d'un puissant moyen de sécurisation par facteur de possession.

Paul McGuire, cofondateur et PDG de tru.ID, a déclaré : « Les entreprises ont besoin d'aide de toute urgence pour optimiser la sécurité de leurs clients et de leurs collaborateurs en éliminant les mots de passe. Nous sommes ravis de mettre notre solution de sécurité de dernière génération à la disposition du monde et de travailler avec des partenaires opérateurs mobiles en France pour aider les entreprises à prévenir la cybercriminalité. »

À propos de tru.ID

tru.ID (https://tru.id) est une plateforme d'authentification sans mot de passe et basée sur des API, qui tire parti des mécanismes de sécurisation cryptographiques offerts par les cartes SIM pour proposer une authentification des utilisateurs en ligne, sans friction et hautement sécurisée, aidant ainsi les entreprises à lutter contre les problèmes de plus en plus importants de cybercriminalité. Cette nouvelle solution transformatrice repose sur une technologie éprouvée déjà déployée à grande échelle sur les réseaux mobiles et est désormais mise à la disposition des entreprises pour la première fois. Grâce à tru.ID, les entreprises permettent à l'ensemble de leurs clients et collaborateurs de nombreux marchés de se connecter à une API unique pour s'authentifier rapidement et en toute simplicité par carte SIM. La plateforme tru.ID est déjà opérationnelle dans vingt pays, au bénéfice de plus de deux milliards d'abonnés mobiles et son déploiement se poursuit à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur tru.ID, rendez-vous sur https://tru.id.

