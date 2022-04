Ordre de Montréal - Dévoilement des récipiendaires de l'Ordre de Montréal 2022





MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné à sa séance hebdomadaire la nomination des 17 personnalités montréalaises qui recevront l'insigne de l'Ordre de Montréal, le 15 mai prochain.

« Montréal se bâtit et évolue grâce à ses citoyennes et ses citoyens. À travers leurs actions et leur implication, Montréal devient toujours plus forte, plus unie, plus inclusive et plus prospère. Nous souhaitons reconnaître l'apport de ces personnes et célébrer leur talent et leur dévouement. L'Ordre de Montréal permet de remercier et, aussi, de faire découvrir des Montréalaises et des Montréalais d'exception qui ont à coeur leur ville, et les citoyens et citoyennes qui y vivent. Il s'agit de la plus haute distinction honorifique montréalaise. C'est donc avec une profonde fierté que je rends publics aujourd'hui les noms des 17 récipiendaires de l'Ordre de Montréal, qui seront célébrés le 15 mai prochain dans le cadre de l'Anniversaire de Montréal », a déclaré Valérie Plante.

Les récipiendaires 2022

Le titre de commandeure ou de commandeur, le grade le plus élevé de l'Ordre, sera remis à Claude Corbo, Monique Giroux et Jean-Lucien Rouleau.

Le titre d'officière ou d'officier sera remis à Aurèle Cardinal, Gérald Larose, André Ménard, Monique Mujawamariya, Ginette Noiseux et Samuel Pierre.

Enfin, le titre de chevalière ou de chevalier sera attribué à Margaret Bain, Julie Bruneau, Jocelyn Demers, Aïcha Guendafa, Suzanne Lareau, Barry F. Lorenzetti, Louise Millette et Frantz Voltaire.

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal

Les dossiers de candidatures reçus ont été examinés avec rigueur par les membres du conseil consultatif de l'Ordre sur la base de l'ampleur, de l'originalité et de l'impact sur la vie collective des réalisations de chaque candidat. Le conseil consultatif est formé des membres suivants : les coprésidents, Isabelle Hudon et Bernard Voyer; et les membres oeuvrant dans divers domaines : Bernard Descôteaux, Cadleen Désir, Steve Foster, Monika Ille, Emilie Nicolas, Jan-Fryderyk Pleszczynski et Louise Roy.

À propos de l'Ordre de Montréal

L'Ordre de Montréal a été institué le 17 mai 2016, en guise de legs du 375e anniversaire de Montréal. L'Ordre de Montréal prend le relais de l'Académie des Grands Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Pour plus de renseignements sur l'Ordre de Montréal, visitez le site ville.montreal.qc.ca/ordre .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 12:31 et diffusé par :