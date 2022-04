Modifications au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles - Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution d'une somme de 25,7 M$ pour l'exclusion des revenus de pension alimentaire, qui passe de 350 $ à 500 $





QUÉBEC, le 20 avril 2022 /CNW/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce des modifications au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles pour soutenir davantage la clientèle des programmes d'assistance sociale.

La modification phare qui découle d'une promesse électorale du gouvernement est l'augmentation de l'exclusion des revenus de pension alimentaire pour enfants à charge dans les programmes d'assistance sociale. Cette exclusion passerait de 350 $ à 500 $ par mois par enfant à compter du 1er avril 2023. Elle permettrait ainsi à 95 % des ménages prestataires de l'assistance sociale qui reçoivent une pension alimentaire de voir ces montants entièrement exemptés du calcul de leurs prestations. La hausse de l'exclusion des revenus de pension alimentaire représente un investissement de 25,7 millions de dollars d'ici 2026-2027 et découle du budget 2022-2023.

Autres modifications

Bonification de 0,465 $ à 0,54 $ le kilomètre parcouru, dans le cadre de la prestation spéciale pour le transport à des fins médicales ;

Augmentation du montant de l'allocation de participation au Programme objectif emploi de 38 $ à 70 $ par semaine ;

Indexation annuelle de la prestation spéciale pour les préparations lactées.

« Ces modifications, qui auront un impact direct sur la qualité de vie des familles et des personnes qui bénéficient de nos programmes d'assistance sociale, me rendent fier. On s'était engagés à en faire plus pour nos familles, particulièrement en ce qui a trait à l'exclusion des revenus de pension alimentaire. C'est chose faite! Avec les modifications que je propose, on s'assure d'offrir une aide plus complète et surtout plus concrète aux familles et aux personnes vulnérables pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. C'est ce que nous faisons aujourd'hui pour faire du Québec une société toujours plus juste et équitable. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Rappelons que, depuis le 1 er octobre 2019, le montant des pensions alimentaires pour enfants exclu du calcul de la prestation d'assistance sociale est passé de 100 $ à 350 $ par mois par enfant à charge. Il s'agit d'une deuxième étape importante qui permet de soutenir les familles à faible revenu.

octobre 2019, le montant des pensions alimentaires pour enfants exclu du calcul de la prestation d'assistance sociale est passé de 100 $ à 350 $ par mois par enfant à charge. Il s'agit d'une deuxième étape importante qui permet de soutenir les familles à faible revenu. Les modifications proposées visent à augmenter de 38 $ à 70 $ par semaine le montant de l'allocation de participation aux volets Recherche active d'emploi et Développement des habiletés sociales du Programme objectif emploi, et ce, à compter du 1 er août 2022. Cette proposition de modification fait suite à la mise à jour économique et financière du ministre des Finances du Québec du 25 novembre 2021 et au lancement de l'Opération main-d'oeuvre, effectué le 30 novembre 2021.

août 2022. Cette proposition de modification fait suite à la mise à jour économique et financière du ministre des Finances du Québec du 25 novembre au lancement de l'Opération main-d'oeuvre, effectué le 30 novembre 2021. Soulignons également qu'à la suite du budget 2021-2022 les montants remboursés dans le cadre de la prestation spéciale pour l'achat de préparations lactées sont passés de 32 $ à 37,40 $ par achat de 2 caisses de 12 boîtes, si l'enfant a moins de 7 mois, et de 16 $ à 18,70 $ par achat d'une caisse de 12 boîtes, si l'enfant est âgé de 7 à 12 mois, et ce, depuis le 1 er janvier 2022.

janvier 2022. Dans l'objectif de pérenniser cette mesure, une modification est proposée afin d'indexer annuellement cette prestation pour les préparations lactées à compter du 1er janvier 2023.

