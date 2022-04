Bacardi nomme Jeff Branson au poste de vice-président et directeur général pour le Canada





Bacardi Canada, Inc. souhaite un bon retour à Jeff Branson, chef de file de longue date, qui occupera le poste de vice-président et directeur général pour le Canada. Avec 20 ans d'expérience dans l'industrie des boissons, dont plus de 16 chez Bacardi, Jeff revient au sein de l'entreprise après 2 ans à titre de vice-président directeur des ventes de la division consacrée au portefeuille de Bacardi en Amérique du Nord chez Southern Glazer's Wine and Spirits (SGWS). La transition vers SGWS et le retour au sein de Bacardi font partie d'un programme entre les deux entreprises partenaires pour accélérer la croissance du développement des talents et créer de nouvelles occasions de leadership. Jeff relèvera de Pete Carr, président régional de Bacardi en Amérique du Nord, reviendra dans son pays natal et travaillera à Toronto.

« Alors que nous portons notre regard sur le prochain chapitre de Bacardi au Canada, Jeff a la parfaite combinaison de connaissances de l'industrie, de renseignements de Bacardi et de compréhension du marché local afin de mettre en oeuvre nos plans de croissance », a déclaré Pete Carr, président régional de Bacardi en Amérique du Nord. « Jeff a l'expérience et les compétences en leadership nécessaires pour nous permettre d'atteindre nos objectifs en motivant les équipes à perpétuer l'héritage de la culture unique de Bacardi. »

Jeff est responsable du rendement de Bacardi dans l'ensemble des domaines et des activités au Canada afin de mettre en oeuvre les plans commerciaux et financiers annuels du marché, ainsi que de l'établissement de relations solides avec des partenaires distributeurs et des clients clés pour accroître la présence et l'importance de l'entreprise sur le marché. Il s'est joint à Bacardi en 2000 et, au cours de sa carrière au sein de cette entreprise familiale, il a assumé des rôles commerciaux et de mercatique associée au Canada et aux États-Unis, aux niveaux régional et national.

« Je suis ravi de revenir au sein de Bacardi et de poursuivre sur la lancée établie par l'équipe du Canada qui a assuré la croissance de l'entreprise pendant plusieurs années consécutives. J'espère pouvoir tirer parti de mes expériences chez Bacardi et dans le secteur de la distribution pour contribuer à faire progresser davantage nos marques et nos relations sur le marché », a déclaré Jeff. « Le fait d'avoir cette occasion de diriger dans mon pays d'origine rend le tout encore plus spécial; j'ai vraiment l'impression de rentrer au bercail. »

Jeff, qui a grandi à Antigonish, a étudié les mathématiques à l'Université St. Francis Xavier, en Nouvelle-Écosse, et a fait partie de la première cohorte du programme de leadership de Bacardi en partenariat avec la Harvard Business School.

À propos de Bacardi Canada, Inc.

Bacardi Canada, Inc. est la branche de distribution et d'importation au Canada de l'entreprise familiale Bacardi Limited, la plus importante entreprise privée de spiritueux au monde. L'entreprise possède un portefeuille comprenant certaines des marques de spiritueux les plus reconnues et les plus vendues sur le marché, ce qui comprend le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky d'assemblage DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI, le vermouth et les vins mousseux italiens les plus populaires au monde, et d'autres grandes marques et marques émergentes. Visitez le site Web http://www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram ou Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 12:05 et diffusé par :