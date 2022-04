Services financiers Innovation CIBC étend sa couverture en Amérique du Nord grâce à un nouveau bureau à Seattle





Services financiers Innovation CIBC est heureuse d'annoncer aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Seattle, dans l'État de Washington, pour aider à soutenir les ambitions de croissance des centaines d'entreprises en démarrage existantes et émergentes de la région.

John Flemming, qui dirige les efforts d'expansion à Seattle, se joint à l'équipe nord-américaine de Services financiers Innovation CIBC à titre de directeur général alors que le groupe cherche à accroître sa présence dans la région du nord-ouest du Pacifique.

Par l'intermédiaire de ce nouveau bureau, Services financiers Innovation CIBC cherchera à offrir sa solide expertise en matière de capital de croissance, de conseils et de gestion de trésorerie aux sociétés d'innovation de la région de Seattle, qui ont connu un financement, un embauche et des PAPE records au cours des dernières années.

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe Services financiers Innovation CIBC en cette période de croissance emballante, et je me réjouis à l'idée d'aider à offrir ses capacités uniques en matière de services financiers aux sociétés d'innovation de toute la région alors qu'elles cherchent à prendre de l'expansion a déclaré John Flemming, directeur général du bureau de Seattle de Services financiers Innovation CIBC. « L'écosystème des entreprises en démarrage de Seattle a connu un incroyable boom économique au cours des dernières années, et l'ouverture de ce nouveau bureau témoigne de l'engagement de notre équipe à soutenir l'avancement et l'accélération futurs de l'innovation dans ce marché.

Flemming fera profiter l'équipe de Services financiers Innovation CIBC de sa compréhension unique du marché et de ses 25 années d'expérience dans le secteur des services financiers, dont 15 dans le secteur des services bancaires technologiques. Flemming travaillait auparavant à Wells Fargo, où il occupait jusqu'à tout récemment le poste de chef d'équipe dans le marché du Nord-Ouest du Pacifique pour le groupe Services bancaires technologiques du marché intermédiaire de la banque, et se concentrait principalement sur le montage de prêts ? prolongation du financement par emprunt, prestation de solutions de trésorerie, et le placement d'occasions pour les équipes Capital stratégique et Marchés des capitaux de la banque.

« Nous sommes heureux que John se joigne à notre équipe pour ouvrir le bureau de Seattle et offrir la marque et la gamme de produits de Services financiers Innovation CIBC à la région du Pacifique nord-Ouest, a déclaré Mark McQueen, président et directeur général, Services financiers Innovation CIBC. « Les connaissances, l'expérience et les antécédents de John seront précieux pour notre équipe alors que nous cherchons à soutenir la croissance future de l'écosystème technologique de longue date de cette région et à continuer de nous épanouir en Amérique du Nord et à l'étranger. »

Seattle est le 13e bureau à ouvrir, car le groupe poursuit sa croissance stratégique dans les principaux marchés des technologies, des sciences de la vie et des technologies propres en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains marchés européens.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans certains marchés européens.

