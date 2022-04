IG Gestion de patrimoine renforce l'équipe de la haute direction





Après des résultats records en 2021, l'entreprise se positionne pour connaître une croissance soutenue grâce à une série d'embauches et de promotions internes

WINNIPEG, MB, le 20 avril 2022 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») a annoncé aujourd'hui plusieurs nominations et promotions récentes au sein de son équipe de la haute direction, qui ont pour but de renforcer l'organisation et de soutenir sa croissance, après les résultats records de 2021.

« Grâce à l'ajout récent de talents exceptionnels, ainsi qu'à l'équipe actuelle de personnes très dynamiques qui ont fait leurs preuves et dont le rôle de leader a été étendu, nous prenons de l'élan et accélérons notre réussite », a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. « En tirant parti de l'expertise combinée de nos dirigeants, nous sommes bien placés pour offrir des services de planification financière de premier ordre, ainsi que des solutions bancaires, de placement et d'assurance qui améliorent le bien-être financier de nos clients et les aident à atteindre leurs objectifs. »

Toutes les personnes ci-dessous relèveront de M. Murchison.

Annamaria Testani

Annamaria Testani, auparavant de Placements Banque Nationale, est entrée récemment au service d'IG en tant que cheffe, Expérience client. Travaillant à Montréal, Mme Testani pilotera la mise en oeuvre de l'amélioration de l'expérience client et conseiller, de la planification des affaires, des communications de la Distribution et de l'efficacité des ventes.

Philip Petursson

Philip Petursson, auparavant de Gestion de placements Manuvie, a été embauché à titre de tout premier stratège en chef des placements d'IG. En tant que principal responsable en matière de stratégie de placement, d'économie mondiale et de marchés financiers à IG, il fournira des conseils au réseau de conseillers de l'entreprise et agira également à titre de principal porte-parole d'IG sur les tendances du marché et les questions liées à l'investissement.

Christine Van Cauwenberghe,

Christine Van Cauwenberghe, auparavant vice-présidente, Planification financière et successorale, a été nommée au poste de cheffe de la planification financière. Elle dirigera une équipe chargée de la prestation de l'offre intégrée d'IG, de promouvoir les stratégies et conseils de planification financière et d'optimiser les compétences, processus et connaissances des conseillers d'IG.

Mark Kinzel

Mark Kinzel continuera d'agir en tant que vice-président, IG Gestion de patrimoine, et chef des ventes et de la distribution et sera responsable de l'organisation des ventes. Tout en recherchant activement les occasions de croissance, M. Kinzel supervisera plusieurs équipes dont le mandat est l'amélioration des ventes et du rendement, l'expansion de la clientèle, les stratégies de recrutement et de fidélisation de conseillers talentueux.

Brent Allen

Auparavant vice-président principal, Services financiers (Distribution), Brent Allen a été nommé chef des opérations et de la stratégie d'affaires. M. Allen sera chargé d'élaborer et de piloter des projets stratégiques axés sur l'amélioration des processus d'affaires et la croissance des revenus.

Todd Asman

Todd Asman continuera d'assumer les fonctions de chef des solutions de placement. À ce titre, il aura la responsabilité du rendement global de tous les produits, ainsi que de nos sous-conseillers et partenaires. Il veillera aussi à ce que les solutions de placement offertes à nos clients s'harmonisent avec leurs objectifs financiers. En plus de son rôle actuel, M. Asman assumera d'autres responsabilités au sein du réseau des spécialistes en planification du patrimoine et d'une nouvelle équipe d'experts-conseils.

Alana Riley

Auparavant vice-présidente principale, Services financiers (Ouest du Canada), Alana Riley a été nommée cheffe, Assurances, Prêts hypothécaires et Solutions bancaires. Son rôle consistera à déterminer l'orientation stratégique à donner au développement des produits hypothécaires, bancaires et d'assurance, aux réseaux de spécialistes en planification hypothécaire et d'assurance, ainsi qu'au rendement des partenaires.

« Toutes ces personnes sont des leaders réputés du secteur, qui comptent à leur actif de nombreuses réussites. Elles correspondent exactement au type de dirigeants à qui nous voulons confier la direction et la mise en oeuvre de notre stratégie d'affaires », de conclure M. Murchison.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 116,3 milliards de dollars au 31 mars 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 268,3 milliards de dollars au 31 mars 2022.

