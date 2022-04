L'opérateur mexicain Megacable choisit les solutions Streamkeeper et XTD de Verimatrix pour renforcer sa sécurité





Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que Megacable, l'un des principaux opérateurs de télécommunications du Mexique, a choisi la suite de produits et de technologies Verimatrix pour renforcer la protection de ses activités: Verimatrix XTD (Extended Threat Defense), Streamkeeper Watermarking, Streamkeeper Edge Authenticator et App Shield.

Megacable, première entreprise au Mexique à offrir des services quadri-play (télévision par câble, Internet haut débit, téléphonie fixe et mobile), recense des millions d'abonnés, utilisateurs des applications médias de l'entreprise et fonctionnant sur des périphériques non gérés. L'entreprise connaissait très bien le risque potentiel de voir des pirates attaquer à tout moment les systèmes de protection de l'entreprise via ses applications, et souhaitait trouver un moyen d'étendre sa protection au-delà du traditionnel cadre de sécurité. Alors que le secteur des médias et du divertissement connait une augmentation des attaques de piratage à grande échelle sur les réseaux de distribution de contenu, la société a précisément choisi Verimatrix pour son excellente réputation en matière de défense contre les menaces et de lutte contre le piratage.

Parmi les produits de Megacable qui utiliseront les solutions threat défense et anti-piracy de Verimatrix, citons l'application Xview+, les décodeurs Android TV, certains services financiers et de paiement de Megacable.com.mx, ainsi que certaines applications internes à Megacable. Les hackers sont en recherche permanente de nouveaux moyens susceptibles d'infiltrer les dispositifs de sécurité des entreprises. La solution Verimatrix XTD identifie et élimine systématiquement les vulnérabilités. Solution SaaS pour entreprises, Verimatrix XTD permettra de surveiller les applications mobiles de Megacable et les appareils connectés à ses services basés sur le cloud.

Parmi les fonctionnalités de Verimatrix XTD, citons :

La protection des applications - Grâce à son dispositif de protection autonome des applications mobiles, Verimatrix fournit aux organisations des niveaux de protection allant de l'obfuscation aux contrôles environnementaux, en passant par l'anti-altération, auxquels s'ajoute une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec détection instantanée en cas d'attaque de l'application et possibilité de blocage à distance.

La télémétrie pour appareils non gérés - Protection contre les équipements non gérés au niveau des terminaux, tels que les récepteurs de décodeurs, les appareils IoT et médicaux, et ce, par la collecte en temps réel et de manière continue des données relatives aux menaces grâce à la technologie de télémétrie "zéro code" de Verimatrix.

La surveillance et détection avancée - Permet une meilleure compréhension des risques liés à votre parc utilisateurs et une analyse approfondie du niveau de risque associé à chaque application, avec des notifications en temps réel relatives aux événements à risque élevé, de manière à détecter les dangers présents dans votre dispositif de sécurité.

La détection et prévention des profils d'attaque - Analyse approfondie et prédictive des cybermenaces basée sur de vastes ensembles de données, l'intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML), afin de reconnaître les profils et de faire des simulations au profit des besoins de l'entreprise.

Utilisateur des solutions de protection des contenus IPTV et DVB Hybrid de Verimatrix depuis 2012, Megacable étend sa collaboration avec Verimatrix avec le déploiement des solutions anti-piratage Watermarking et Edge Authenticator. Ce déploiement unique de la technologie Streamkeeper "zéro-code" dans certains décodeurs Megacable est une première pour les deux sociétés. Le processus protégera l'accès au CDN (Content Delivery Network) sans nécessiter de lourdes, longues ou coûteuses intégrations, et répondra aux exigences strictes des principaux studios qui l'exigent pour les contenus 4K Ultra HD. Megacable pourrait ajouter dans le futur, d'autres services Verimatrix Streamkeeper à son portefeuille de contre-mesures anti-piratage.

"Megacable dispose déjà d'une solide sécurité réseau, mais grâce à l'ajout des technologies anti-piratage XTD et Streamkeeper de Verimatrix, nous avons réussi à créer un dispositif de sécurité encore plus solide pour notre entreprise, notre contenu et nos clients", a déclaré Gerardo Seifert Arriola, Chief Marketing Officer de Megacable. "Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Verimatrix pour offrir une expérience utilisateur de qualité tout en déployant les dernières technologies de sécurité nécessaires pour maintenir notre position de leader régional dans notre industrie."

"Megacable a franchi une étape importante en ajoutant des technologies de défense contre les menaces et de lutte contre le piratage à son dispositif de sécurité." a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix.

"Megacable est à ce jour notre client le plus important à s'engager dans le déploiement des solutions Verimatrix Streamkeeper et Verimatrix XTD. Cette alliance illustre notre objectif de fournir des contre-mesures proactives de cybersécurité et de lutte contre le piratage qui garantissent la protection des opérateurs contre les menaces d'aujourd'hui et les dangers imprévus de demain. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Megacable pour offrir des solutions uniques et innovantes qui renforcent les protections et contribuent également à garantir des expériences utilisateur exceptionnelles, quel que soit le mode d'accès au contenu."

A propos de Megacable

Megacable Holdings S.A.B. de C.V. (BMV : MEGA.CPO) est l'une des plus grandes entreprises de télécommunications au Mexique et en Amérique latine. Elle développe ses activités dans 28 États du pays, avec une présence sur 400 sites. Au 31 décembre 2021, elle comptait environ 4,2 millions d'abonnés uniques, dont plus de 3,8 millions d'abonnés Internet, plus de 3,5 millions de clients vidéo et plus de 3 millions de clients en téléphonie fixe. Elle offre ses services à travers un réseau de près de 66000 kilomètres, desservant plus de 9,5 millions de foyers. Visitez le site www.megacable.com.mx.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 11:45 et diffusé par :