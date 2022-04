Les activités d'extraction d'actifs numériques de Hut 8 seront entièrement affectées à l'auto-exploitation





La société achètera le 1er mai les 960 machines Whatsminer M31S+ du client d'hébergement TAAL

TORONTO, 20 avril 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (« Hut 8 » ou « la Société »), l'un des principaux pionniers de l'extraction d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord, soutenant les systèmes ouverts et décentralisés depuis 2018, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord avec TAAL pour mettre fin à leur entente d'hébergement et acheter 960 mineurs MicroBT Whatsminer M31S+ le 1er mai 2022. Les mineurs ASIC sont actuellement installés et exploités pour le compte de TAAL dans les installations minières de la Société à Medicine Hat.

Les machines devraient augmenter immédiatement le taux de hachage de 81 PH/s, portant le taux de hachage total de Hut 8 à 2,62 EH/s.

« Cette capacité supplémentaire nous procurera un avantage immédiat en matière de hachage, car les mineurs ASIC sont déjà installés et en marche dans notre site, a déclaré Jaime Leverton, PDG de Hut 8. Au cours des 18 derniers mois, nous avons mis en oeuvre une stratégie unique qui nous distingue de la concurrence : en parallèle de l'extraction des actifs numériques, nous fournissons des services de calcul haute performance, d'hébergement cloud et de colocation à nos cinq centres de données canadiens afin d'aider les clients à réussir dans les industries florissantes de la blockchain et du Web 3.0. »

Une fois l'acquisition des machines terminée, les activités de Hut 8 dans l'ensemble de ses sites miniers seront entièrement affectées à l'auto-exploitation.

À propos de la Société :

Hut 8 est l'une des plus importantes sociétés de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'activités, qui s'intéressent au Bitcoin, à la blockchain, au Web 3.0 et visent à rapprocher le nouveau monde du calcul haute performance au traditionnel. Détenant deux sites de minage d'actifs numériques situés dans le sud de l'Alberta et un troisième site à North Bay, dans l'Ontario, Hut 8 possède l'un des taux d'utilisation de la capacité installée les plus élevés du secteur et détient une des plus grandes réserves de Bitcoins auto-exploités au monde parmi les mineurs de cryptomonnaie et sociétés cotées en bourse. Avec plus de 3 344 mètres carrés d'espace de centre de données et de capacité cloud géo-diversifié relié à des réseaux électriques et alimenté par des sources d'énergie renouvelables et exemptes d'émissions, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels pour créer le premier modèle de centre de données hybride qui est bénéfique à la fois au calcul haute performance traditionnel (Web 2.0) et aux nouveaux secteurs de l'informatique des actifs numériques, des jeux blockchain et du Web 3.0. Premier mineur canadien d'actifs numériques à figurer sur l'indice composite Nasdaq Global Select, Hut 8 est devenue en 2021 la première société de blockchain ajoutée à l'indice composite S&P/TSX. Les technologues de Hut 8, spécialisés en développement d'activités, sont des défenseurs des systèmes décentralisés. Responsables de puissantes solutions à la pointe de l'industrie, ils dirigent l'innovation en matière d'extraction d'actifs numériques et de calcul à haute performance, tout en mettant l'accent sur la conformité à l'égard des principes ESG. À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à la révolution des actifs numériques en vue de créer de la valeur pour ses actionnaires et les générations à venir et d'avoir un impact positif sur leur vie.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). À l'exception des déclarations et des faits historiques, toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur les activités, les événements ou les faits nouveaux que la Société prévoit ou anticipe pour le futur sont des informations prospectives, y compris les futures stratégies d'affaires, les forces concurrentielles, les objectifs, le développement et la croissance des activités, opérations, des plans de la Société, ainsi que toute autre question connexe. L'information prospective est souvent identifiée par les mots « peut », « pourrait », « devrait », « va », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre à » ou des expressions similaires, et contient, entre autres, des déclarations concernant l'augmentation anticipée du taux de hachage actuel, l'augmentation attendue des capacités de production de Bitcoin résultant de l'achat, ainsi que la capacité de la Société à continuer à mettre à profit sa stratégie en tant que mineur d'actifs numériques et fournisseur de centres de données qui offre aux clients des services de calcul haute performance, d'hébergement cloud et de colocation aux cinq centres de données canadiens.

Les informations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'elles soient jugées raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué, sont sujettes à des risques, des facteurs géopolitiques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement et les réalisations différent sensiblement de ceux avancés ou suggérés par ces informations prospectives, notamment y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société du 17 mars 2022, qui est disponible sur www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de facteurs pouvant avoir une incidence sur Hut 8 ; toutefois, les lecteurs sont invités à examiner ces facteurs avec soin. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué ne le sont qu'à la date de ce communiqué. Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs et hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements ou de circonstances futurs, ou pour tout autre motif, sauf si les lois l'exigent.

Liens connexes : www.hut8mining.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1799423/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_s_digital_asset_mining_operations_to_be.jpg

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 11:08 et diffusé par :