Près de 650 000 $ pour favoriser l'accès à la justice

QUÉBEC, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi de subventions totalisant 630 474 $ pour la réalisation de 15 projets dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice.

Les sommes octroyées pour l'année 2021-2022, via le Fonds Accès Justice (FAJ), permettront notamment de soutenir sept projets de clinique d'information juridique :

Centre de justice GoodOwl - Projet pilote de clinique juridique en droit de la famille et questionnaire de dépistage interactif;

Clinique juridique du Mile End - Élaboration d'un soutien juridique en multidisciplinarité pour les personnes non représentées au Tribunal administratif du logement;

- Élaboration d'un soutien juridique en multidisciplinarité pour les personnes non représentées au Tribunal administratif du logement; Clinique juridique de Montréal-Nord - Projet pilote de services d'accompagnement de jeunes judiciarisés (S.A.J.J.);

Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie - Les-Îles - Pour un meilleur accès à la justice en santé mentale dans les milieux hospitaliers;

Halte-Femmes Montréal-Nord - Faire équipe pour mes droits juridiques (information juridique pour les femmes victimes de violence);

Juripop - Les parajuristes et l'accès à la justice (clinique d'information juridique);

La Ruche Vanier - Clinique de proximité en défense des droits sociaux.

Les subventions accordées permettront de soutenir divers organismes qui viennent en aide aux personnes vivant des enjeux particuliers en matière d'accès à la justice en contexte pandémique. Trois volets ont été privilégiés :

les enjeux en matière d'accès à la justice vécus par les personnes en situation de vulnérabilité;

les programmes de justice participative et de justice réparatrice;

le soutien des justiciables et des intervenantes et intervenants aux prises avec les enjeux relatifs à la présence des personnes non représentées par un avocat ou une avocate dans le processus judiciaire.

L'aide financière accordée pour les initiatives est d'une somme maximale de 50 000 $ par projet.

« L'accessibilité à la justice est une priorité pour votre gouvernement. Il est primordial de soutenir le travail des organismes qui fournissent des services d'information juridique et d'accompagnement aux citoyennes et aux citoyens du Québec. Le contexte pandémique a créé une pression sur plusieurs organismes au cours des derniers mois, en raison de l'augmentation de la demande pour divers services. Nous tenons à souligner le travail et la résilience des organismes qui ont su s'adapter à la crise et répondre, malgré tout, aux besoins de la population. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Nom de l'organisme Nom du projet Région (s) desservie(s) / Ville de l'organisme 1- Association coopérative d'économie familiale du Centre-de-Montréal (Option consommateur) Aider les consommateurs à mieux faire valoir leurs droits en ligne Montréal / Montréal 2- Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac inc. Médiation citoyenne : MRC des Appalaches Chaudière-Appalaches 3- Carrefour jeunesse-emploi Thérèse de Blainville Accès justice LGBTQ+ Laurentides / Sainte-Thérèse 4- Centre de justice GoodOwl Projet pilote : Clinique juridique en droit de la famille et questionnaire de dépistage interactif Partout au Québec / Montréal 5- Clinique juridique de Montréal-Nord Services d'accompagnement de jeunes judiciarisés (s.a.j.j) Montréal-Nord / Montréal 6- Clinique juridique du Mile End Développement d'un soutien juridique en multidisciplinarité pour les personnes non représentées au Tribunal administratif du logement Montréal / Montréal 7- Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie-les-Îles Pour un meilleur accès à la justice en santé mentale dans les milieux hospitaliers Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine / Caplan 8- Équijustice Accessibilité numérique des services de justice réparatrice et médiation citoyenne (module de clavardage - Équijustice) Partout au Québec / Montréal 9- Halte-Femmes Montréal-Nord Faire équipe pour mes droits juridiques Montréal / Montréal 10- Han-Droits L'accès universel à l'information sur les droits et programmes pour les personnes handicapées de la MRC Memphrémagog Estrie / Magog 11- HocheLégal Podcast « Seuls face au système : démystifier l'autoreprésentation devant les tribunaux » Partout au Québec / Montréal 12- Institut de médiation et d'arbitrage du Québec Service d'accompagnement pour les aînés : tutoriel pour aider les utilisateurs et campagne de promotion du service Partout au Québec Québec / Montréal 13- Juripop Les parajuristes et l'accès à la justice Capitale-Nationale, Estrie, Montréal, Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean / Montréal 14- Justice alternative et médiation Se parler, se comprendre, s'entendre Estrie / Granby 15- La Ruche Vanier Clinique de proximité en défense des droits sociaux Capitale-Nationale / Québec

