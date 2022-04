Pour garder nos talents en région - 1,35 million de dollars par année pour implanter une antenne universitaire dans la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine





L'ÉTANG-DU-NORD, QC, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'offrir une meilleure accessibilité à la formation universitaire en région et pour combler les besoins de main-d'oeuvre prioritaires, le premier ministre du Québec, M. François Legault, accompagné du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, a annoncé aujourd'hui une aide financière totale de 1,35 million de dollars par année à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) pour développer une antenne universitaire dans la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine.

L'antenne permettra à l'UQAR d'offrir des cours universitaires dans les trois campus du Cégep de la Gaspésie et des Îles, soit à Gaspé, à Carleton-sur-Mer et aux Îles-de-la-Madeleine. Ainsi, les étudiantes et étudiants désirant poursuivre une formation universitaire en sciences de la gestion, en sciences infirmières, en travail social et en éducation, soit les quatre domaines de formation ciblés pour le moment et dont trois s'inscrivent dans les domaines prioritaires définis dans l'Opération main-d'oeuvre, pourront le faire dans leur région. Il est aussi prévu que l'UQAR développe une offre de formation destinée aux entreprises, en plus d'intensifier ses activités de recherche en Gaspésie.

Citations :

« Nous allons investir 1,35 million de dollars par année pour que l'UQAR offre des programmes en continu en Gaspésie et aux Îles, avec des professeurs sur place. Cela permettra de mieux structurer les programmes et d'assurer une stabilité dans le démarrage de nouvelles cohortes. Ainsi, un jeune pourra s'inscrire au programme de son choix sans craindre qu'il ne soit pas offert parce qu'il n'y a pas assez d'inscriptions. Les cours vont se faire en personne dans les installations du Cégep, ici aux Îles, à Gaspé, à Carleton-sur-Mer et à Grande-Rivière. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Depuis des générations, les Madelinots et les Gaspésiens qui veulent poursuivre des études supérieures doivent s'expatrier. La création de l'antenne universitaire donne aux gens de la région la possibilité de compléter leur parcours de formation chez eux et de se trouver un emploi localement. En plus des grandes avancées qu'a connues le bilan migratoire ces dernières années, cette solution aidera à renverser la tendance une bonne fois pour toutes. C'est une excellente nouvelle pour la région et pour les bâtisseurs qui continueront de la faire croître. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'annonce d'aujourd'hui offre une solution alternative supplémentaire de taille aux membres de la communauté étudiante gaspésienne et madelinienne qui songent à poursuivre leurs études universitaires, soit la possibilité de le faire dans leur magnifique région. Je suis très fière que le Québec puisse compter sur des partenaires comme l'UQAR et le Pôle régional de l'Est-du-Québec en enseignement supérieur. L'accessibilité à l'enseignement supérieur en région est un facteur de développement incontournable pour le Québec et nous devons tous contribuer à la favoriser. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Depuis sa création, l'UQAR a pour mission d'offrir de la formation universitaire accessible au plus grand nombre de personnes dans l'Est-du-Québec. Une telle offre à proximité contribue à attirer de nouvelles personnes, à en retenir qui auraient dû quitter la région pour étudier et, ultimement, à favoriser la présence d'un plus grand nombre de personnes détenant un diplôme universitaire. La création de cette antenne, en étroite collaboration avec le Cégep de la Gaspésie et des Îles, se traduira par une présence universitaire réelle et permanente qui contribuera à améliorer l'offre, tant en matière de formation et de recherche que de services à la collectivité. Je tiens par ailleurs à remercier tous nos partenaires, sans lesquels ce projet n'aurait pu devenir réalité. »

François Deschênes, recteur de l'Université du Québec à Rimouski

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec accorde 1,35 million de dollars par année à l'UQAR pour qu'elle puisse s'établir de façon permanente dans la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine.

Quatre domaines d'études universitaires sont ciblés :

Sciences de la gestion;



Sciences infirmières;



Travail social;



Éducation (éducation préscolaire et enseignement primaire).

Rappelons qu'au printemps 2021, le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 750 000 $ à l'UQAR afin de développer une antenne universitaire à Baie-Comeau .

