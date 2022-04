Offensive de transformation numérique - Plus de 29 M$ pour accélérer le virage numérique d'entreprises partout au Québec





ALMA, QC, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue des aides financières totalisant plus de 29 millions de dollars à neuf organisations pour soutenir la réalisation de dix nouveaux projets dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique (OTN).

Les projets1, qui représentent des investissements d'un coût total de plus de 54,6 millions de dollars, touchent à différents secteurs d'activité, tels que la forêt, les mines, la pêche et la culture. Ils permettront de sensibiliser près de 49 500 entreprises québécoises à l'importance d'adopter le virage numérique et d'accompagner plus de 2 600 d'entre elles dans leur processus de transformation.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Éric Girard.

COlab innovation sociale et culture numérique (Collège d' Alma )

Le gouvernement du Québec accorde ainsi 2 307 663 $ au COlab innovation sociale et culture numérique, rattaché au Collège d'Alma, pour propulser l'écosystème numérique québécois par le rehaussement des capacités et des compétences numériques des acteurs régionaux. En tout, 460 entreprises seront accompagnées dans leur processus de transformation numérique grâce aux deux parcours d'apprentissage mis en place par le COlab à l'intention des acteurs socioéconomiques de différentes régions hors des grands centres urbains.

FPInnovations

Des aides financières totalisant 6 678 540 $ sont attribuées à FPInnovations pour soutenir la réalisation de deux projets portant sur la valorisation des données et l'optimisation des opérations en milieu forestier. Le premier projet, réalisé en partenariat avec Groupements forestiers Québec, a pour objectif de sensibiliser les producteurs forestiers à l'importance du virage numérique et à les accompagner en ce sens. Il touchera notamment aux enjeux majeurs du secteur de la récolte de bois, soit la mise en place de solutions de connectivité ainsi que d'outils et de processus permettant de collecter et de traiter efficacement les données sur les territoires de récolte. Le second projet vise quant à lui à soutenir la transition numérique d'entreprises du secteur de la transformation du bois et d'appuyer la valorisation de nouvelles technologies. La numérisation des activités de séchage, par exemple, permettrait de répondre à l'enjeu de la rareté de la main-d'oeuvre dans les opérations de séchage du bois.

Réseau des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) - Synchronex

Une contribution financière de 11 597 632 $ est octroyée à l'escouade numérique du Réseau des CCTT - Synchronex pour appuyer la réalisation de son projet intitulé Mon succès numérique. Réalisé en collaboration avec quatorze CCTT ayant des expertises numériques spécifiques et complémentaires, ce projet vise à susciter l'intérêt d'un premier projet numérique, à démontrer la valeur ajoutée du numérique comme vecteur de croissance, tant sur le plan de la productivité que de la compétitivité, et à fournir un accompagnement et un soutien pédagogique afin de favoriser l'adoption de pratiques et de technologies numériques innovantes par les PME québécoises.

Appui à six autres organisations

Le gouvernement appuie aussi l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec (374 700 $), l'Association québécoise de l'industrie de la pêche (448 800 $), l'École de technologie supérieure (600 000 $), l'accélérateur La Piscine (875 000 $), le Groupe MISA (5 416 050 $) et PME MTL Centre-Ouest (951 500 $). Ces aides financières permettront de soutenir des projets pilotes et des activités de sensibilisation et d'accompagnement selon les besoins des entreprises ciblés par les organisations.

Citations :

« Je crois énormément aux initiatives comme celles annoncées aujourd'hui, qui prennent en compte les besoins réels des entreprises et qui offrent un accompagnement aux entrepreneurs pour qu'ils puissent amorcer leur transformation numérique. On doit multiplier ce genre de projets partout au Québec, et c'est ce qu'on va continuer de faire avec l'OTN. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Nous devons miser sur le virage numérique des entreprises. Il y a des PME qui sont prêtes depuis longtemps à s'insérer dans une économie plus ouverte sur le numérique. Il y en a d'autres qui comprennent qu'elles doivent faire un pas de géant pour relever ce défi. Pour les unes comme pour les autres, avec l'OTN, nous serons présents en vue de leur fournir un accompagnement et un soutien en matière de transformation numérique. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La transformation numérique demande la mise en capacité des personnes qui ont à la soutenir et à la dynamiser. Pour agir ensemble et en cohérence auprès des entreprises, les écosystèmes régionaux de soutien au développement économique doivent disposer d'un vocabulaire et d'outils communs et se constituer en réseau. L'apport du gouvernement du Québec constitue un extraordinaire levier pour y parvenir. »

Josée Ouellet, présidente du conseil d'administration du COlab innovation sociale et culture numérique et directrice générale du Collège d'Alma

« Cet investissement est un bel exemple de l'engagement du gouvernement envers le secteur forestier, un secteur en pleine évolution et un pilier de l'économie québécoise maintenant et dans le futur. Grâce à ce financement, FPInnovations pourra continuer à trouver et à mettre en place des solutions et des technologies qui génèrent de la valeur économique tout en améliorant la compétitivité et l'efficacité des opérations du secteur forestier, notamment en réduisant sa consommation énergétique et, par conséquent, les émissions de GES. »

Stéphane Renou, président et chef de la direction de FPInnovations

« Le Réseau des CCTT est fier de présenter un projet collectif d'une telle envergure. Le projet Mon succès numérique est une initiative de quatorze CCTT déjà engagés activement dans la transformation numérique des entreprises québécoises, mais qui souhaitent y travailler encore davantage. Ces CCTT couvrent l'ensemble du spectre du numérique, de la gestion des données à la robotisation en passant par le développement d'objets connectés, la cybersécurité, l'imagerie et l'industrie 4.0. Les organisations sélectionnées auront ainsi accès à un accompagnement agile tout en bénéficiant de la force de l'ensemble du réseau. Nous invitons donc celles intéressées à nous soumettre leur projet. Notre escouade numérique est prête à les accompagner. »

Marie Gagné, présidente-directrice générale du Réseau des CCTT - Synchronex

Faits saillants :

En mars 2021, le gouvernement du Québec a lancé l'OTN. Cette initiative est dotée d'une enveloppe initiale de 130 millions de dollars, à laquelle s'est ajoutée une somme supplémentaire de 60 millions de dollars d'ici 2024, annoncée dans le cadre du budget 2022-2023. L'objectif : appuyer la concrétisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes grâce à un accompagnement spécialisé.

Les dix projets annoncés aujourd'hui s'ajoutent aux quinze projets à portée nationale, qui ont été soutenus par le gouvernement du Québec grâce à des aides financières totalisant près de 81 millions de dollars. Rappelons que ces quinze projets représentaient des investissements totalisant quelque 163 millions de dollars et visaient à sensibiliser plus de 48 500 entreprises québécoises à l'importance d'accélérer leur transformation numérique et à accompagner environ 11 000 d'entre elles dans leurs démarches.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Annexe - Liste des projets

Projet Organisation Nombre d'entreprises sensibilisées Nombre d'entreprises accompagnées Investissements Contribution gouvernementale Projet en télémédecine Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec 1?585 290 1 521 500 $ 374 700 $ Sensibilisation des transformateurs innovants Association québécoise de l'industrie de la pêche 36 12 1 521 000 $ 448 800 $ Propulser l'écosystème numérique par le rehaussement des capacités et des compétences numériques des acteurs régionaux COlab innovation sociale et culture numérique (Collège d'Alma) 460 460 4 195 750 $ 2 307 663 $ Réseau innovation 4.0 École de technologie supérieure - 10 1 200 000 $ 600 000 $ Transformation numérique des opérations de récolte de bois FPInnovations 800 100 6 277 000 $ 3 766 200 $ Technologies numériques de séchage du bois résineux FPInnovations 200 21 4 853 900 $ 2 912 340 $ Transformation numérique des entreprises créatives et culturelles La Piscine 600 300 1 500 000 $ 875 000 $ Projet Vortex : occuper une position concurrentielle sur le marché minier Groupe MISA - 45 13 990 414 $ 5 416 050 $ Transformation numérique de la chaîne logistique PME MTL Centre-Ouest 800 200 1 575 500 $ 951 500 $ Mon succès numérique Réseau des CCTT - Synchronex 45 000 1 200 17 990 066 $ 11 597 632 $ Total 49 481 2 638 54 625 130 $ 29 249 885 $

___________ 1 Voir la liste des projets soutenus et le détail des contributions financières accordées en annexe..

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 10:45 et diffusé par :