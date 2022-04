Du chemin à faire sur les connaissances fiscales : Les Canadiens obtiennent la note « C » dans un test fiscal de la Banque CIBC





Seulement 19 % ont reçu la note « A » et beaucoup laisseraient de l'argent sur la table au moment de produire leur déclaration de revenus

TORONTO, le 20 avril 2022 /CNW/ - À l'approche de la date limite pour produire les déclarations de revenus des particuliers de cette année, soit le 2 mai 2022, la Banque CIBC a testé les connaissances des Canadiens pour évaluer leur compréhension d'un éventail de scénarios fiscaux et a constaté qu'il existe des lacunes dans leur compréhension de concepts fiscaux importants.

Seulement 19 % des Canadiens ont obtenu une note de 80 % au test de dix questions La bonne nouvelle, c'est que plus de personnes (41 %) ont répondu correctement à au moins sept questions.

« Il est essentiel de bien comprendre l'impôt sur le revenu des particuliers, non seulement pour produire une déclaration de revenus exacte, mais aussi parce que plus les gens ont de connaissances fiscales, plus ils sont en mesure de tirer parti des déductions et des crédits d'impôt applicables qui peuvent, dans certains cas, entraîner des économies » a déclaré Jamie Golombek, directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale, Banque CIBC.

Parmi les scénarios les plus courants, les Canadiens étaient divisés (50 %) pour déterminer si une personne peut faire à son enfant un don libre d'impôt d'un montant quelconque (la réponse est oui). Une autre question, à savoir si quelqu'un est responsable si son conjoint ne produit pas sa déclaration de revenus, a posé problème à certains répondants, 49 % d'entre eux croyant qu'ils pourraient être tenus responsables.

« De nombreux Canadiens pourraient bénéficier d'un rappel des notions fiscales, a ajouté monsieur Golombek. Il y a encore une certaine confusion à l'égard de sujets comme les héritages, les dons et la responsabilité du conjoint. »

Pour aider les Canadiens à mieux planifier et préparer leurs déclarations de revenus, la Banque CIBC offre des ressources gratuites créées par des experts reconnus comme Jamie Golombek. Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou consultez la section de notre site Web sur les stratégies fiscales.

Idées erronées les plus courantes chez les Canadiens

32 % croient que les gains de loterie sont un revenu imposable

46 % croient qu'un héritage reçu par un résident canadien n'est pas libre d'impôt

50 % croient que vous ne pouvez pas faire un don libre d'impôt à votre enfant

36 % croient que la chirurgie oculaire au laser ne fait pas partie des frais médicaux admissibles

Vrai ou faux du test :

Les retraits d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), autres que pour les études ou l'achat d'une première maison, sont imposables. ( Vrai, 85 % ont répondu correctement)

Les gains de loterie sont considérés comme un revenu imposable. ( Faux, 68 % ont répondu correctement)

Les reçus et les dossiers doivent être conservés pendant six ans aux fins de l'impôt. ( Vrai, 83 % ont répondu correctement)

La chirurgie oculaire au laser fait partie des frais médicaux admissibles. ( Vrai, 64 % ont répondu correctement)

Les frais de déménagement peuvent être une déduction d'impôt valide si vous avez déménagé pour le travail ou les études. ( Vrai, 85 % ont répondu correctement)

Vendre un article personnel évalué à moins de 1 000 $ en ligne est une opération imposable. ( Faux, 72 % ont répondu correctement)

Il est possible de faire un ajustement à votre déclaration de revenus après sa production. ( Vrai, 83 % ont répondu correctement)

Vous êtes responsable si votre conjoint ne produit pas sa déclaration de revenus. ( Faux, 51 % ont répondu correctement)

Vous pouvez faire un don libre d'impôt à votre enfant, quel qu'en soit le montant. ( Vrai, 50 % ont répondu correctement)

Un héritage reçu par un résident canadien est libre d'impôt. (Vrai, 54 % ont répondu correctement)

