GIGABYTE remporte le Red Dot Design Award pour ses cartes mères et ordinateurs portables pour la troisième année consécutive





TAIPEI, 20 avril 2022 /PRNewswire/ -- GIGABYTE Technology a une nouvelle fois été récompensée par le Red Dot Design Award, l'un des concours de design les plus prestigieux au monde, reconnu comme un gage de qualité. GIGABYTE a remporté cette année le Red Dot Design Award pour la troisième fois consécutive, ce qui témoigne de l'innovation et de l'excellence de ses designs. Parmi les dizaines de milliers d'entrées, les produits lauréats de cette année sont les cartes mères de la série Z690 AERO, l'ordinateur portable gaming AORUS 15 et l'ordinateur portable pour créateurs de contenu AERO 17.

Conçues pour les professionnels de la créativité, les cartes mères de la série Z690 AERO se sont démarquées par leur esthétique et leurs fonctions axées sur les créateurs. Le VisionLINK exclusif a été conçu spécifiquement pour les créateurs et propose une connexion polyvalente via un seul câble USB Type-C, comme par exemple la connexion d'un écran tactile avec son stylet. En associant l'alimentation électrique et la transmission de données en un seul appareil, le VisionLINK se libère des câbles et offre aux créateurs un espace de travail propre et organisé.

Les améliorations apportées au processeur et aux cartes graphiques grâce aux deux puces des ordinateurs portables de nouvelle génération de la série AORUS 15 offrent une performance inégalée. La technologie de refroidissement exclusive WINDFORCE Infinity élimine efficacement la chaleur, ce qui permet aux ordinateurs portables de fonctionner sans problème, même dans le cadre de tâches exigeantes.

Le Red Dot Award a également été décerné au nouvel ordinateur portable pour créateurs de contenu AERO 17 pour son esthétique discrète et ses performances de haut niveau. Son design entièrement repensé et son matériel de pointe permettent à cet ordinateur portable de répondre aux exigences des créateurs de contenu et de séduire le jury.

Les victoires successives de GIGABYTE au Red Dot Award ne marquent pas seulement une étape importante pour la marque, elles témoignent également de son engagement envers son slogan « Upgrade Your Life ». GIGABYTE va poursuivre sa recherche de nouvelles possibilités et continuer à proposer des produits innovants et avant-gardistes à tous les utilisateurs de PC.

Pour en savoir plus sur les produits et designs primés de GIGABYTE, veuillez consulter le site :

https://bit.ly/RedDotAward2022

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1795226/Reddot_KV.jpg

