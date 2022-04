Le RIRP identifie un projet de surveillance des émissions à financer dans le cadre du concours sur les technologies numériques





CALGARY, Alberta, 20 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Réseau d'innovation pour les ressources propres (RIRP)



Le RIRP est maintenant entré dans la phase d'octroi de contrat pour le portefeuille de projets identifiés qui devraient recevoir un total de 80 millions de dollars canadiens pour accélérer la commercialisation de solutions qui permettront de relever les défis environnementaux et économiques prioritaires auxquels est confronté le secteur pétrolier et gazier du Canada. Une fois commercialisés, ces projets devraient permettre de réduire les émissions et l'intensité de l'utilisation de l'eau et des terres et de créer des emplois.

Le RIRP annonce, aujourd'hui, un projet supplémentaire identifié pour le financement dans le cadre de son concours technologique du pétrole et du gaz numériques.

La société VL Energy, basée à Calgary, a été identifiée pour recevoir jusqu'à 1 million de dollars pour son projet de démonstration sur le terrain de systèmes de surveillance prédictive des émissions (PEMS) alimentés par l'intelligence artificielle. Grâce à l'informatique infonuagique, les PEMS utilisent l'intelligence artificielle pour alimenter des modèles prédictifs de surveillance des émissions.

Plus tôt cette année, dans le cadre du concours technologique du pétrole et du gaz numérique du RIRP, six projets de technologie numérique ont été identifiés avec un investissement total du RIRP pouvant atteindre 4 millions de dollars. L'annonce d'aujourd'hui de ce septième projet porte à 5 millions de dollars l'investissement total du concours technologique du pétrole et du gaz numérique.

Projets identifiés pour le financement : Concours technologiques du RIRP du pétrole et du gaz numériques

Consultez les profils des projets en cliquant sur www.AcceleratingCleanEnergy.com



* Les montants indiqués sont les fonds maximums disponibles auprès du RIRP pour chaque projet.

Les projets du concours de technologie numérique appliquent l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la robotique ou des ensembles de données extrêmement vastes et des outils d'analyse pour améliorer :

l'identification et la surveillance des émissions de l'industrie pétrolière et gazière,

la santé et la sécurité des travailleurs et de la faune

l'excellence et l'efficacité opérationnelles

l'exécution des projets d'investissement

Le financement est rendu possible par le Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada.

À propos du RIRP

Le Réseau d'innovation pour les ressources propres (RIRP) est un réseau pancanadien dont l'objectif est de veiller à ce que les ressources en hydrocarbures du Canada soient développées de manière durable et intégrées aux systèmes énergétiques mondiaux. Le RIRP, en tant que « réseau de réseaux », relie un vaste éventail de compétences, de connaissances et d'expériences des secteurs pétroliers et gaziers et d'autres secteurs aux développeurs de technologies, aux chercheurs, aux gouvernements, aux investisseurs, aux universités, aux entrepreneurs, aux jeunes et à de nombreux autres secteurs. En identifiant les défis du secteur, nous créons une force d'attraction du marché pour accélérer la commercialisation et l'adoption généralisée des technologies propres, avec des avantages environnementaux, économiques et publics pour le Canada. Le RIRP est soutenu en partie par un investissement de 100 millions de dollars du Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) du gouvernement du Canada.

À propos du FSI

Fonds stratégique pour l'innovation (FSI)

Le FSI soutient les écosystèmes d'innovation nationaux, des projets dirigés par des réseaux pancanadiens qui impliquent un haut degré de collaboration afin de stimuler l'innovation et la commercialisation dans des domaines où le Canada a un avantage et d'améliorer les liens entre les entreprises et les universités/organismes de recherche.

Le RIRP utilise l'investissement du FSI pour administrer des initiatives dans sept domaines d'intérêt technologique pour des activités liées à la croissance, à l'amélioration et à la durabilité à long terme des écosystèmes. Ces domaines d'intérêt technologique présentent le plus fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'empreinte environnementale du secteur pétrolier et gazier, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de réduction nette des émissions. Au moins la moitié de ces fonds iront aux petites et moyennes entreprises, et tous contribueront à aider le secteur pétrolier et gazier à continuer de créer des avantages publics et économiques pour le Canada en plus des avantages environnementaux.

Points de contact

Berta Gómez

Conseillère en communication, appui sectoriel

Réseau d'innovation pour les ressources propres

bgomez@cleanresourceinnovation.com

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 10:00 et diffusé par :