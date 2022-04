Medit i700 sans fil : La numérisation d'un simple toucher





Doté de la dernière technologie MEDIT, le tout nouveau scanner intra-oral sans fil i700 est léger, rapide, précis et désormais sans fil.

SÉOUL, Corée du Sud et LONG BEACH, Californie, 20 avril 2022 /PRNewswire/ -- Au-delà de la technologie éprouvée et du succès commercial du scanner intra-oral i700, MEDIT annonce la sortie de l'i700 sans fil.

« Nous sommes toujours à l'écoute de nos clients pour leur offrir le meilleur service possible, ce qui est au coeur de notre volonté d'évoluer en permanence », a déclaré GB Ko, PDG de MEDIT. « Notre modèle i700 sans fil change la donne avec ses fonctionnalités simples et sans fil et sa batterie puissante et de longue durée. »

Dépourvu de fils, le modèle i700 sans fil, léger et équilibré, offre une expérience de numérisation fluide et rapide grâce à la technologie de communication sans fil de nouvelle génération basée sur les ondes mm. Une seule batterie offre 1 heure de numérisation continue et 8 heures en mode veille. L'appareil photo ultra-rapide capture jusqu'à 70 images par seconde, recueillant plus de données à chaque passage pour des couleurs réalistes et des images nettes. La conception revue comporte un embout réversible et une zone de numérisation plus large permettant une numérisation facile et confortable sous n'importe quel angle, sans contrainte de mouvement. Pour répondre aux préoccupations liées au COVID-19, un bouton de commande à distance pratique permet aux médecins de vérifier les données du scanner et de les montrer aux patients sans craindre une contamination croisée. La LED UV-C autodésinfectante permet de garder l'unité propre. Pour une expérience complète et exempte de problème, le modèle i700 sans fil fonctionne avec MEDIT Link, le logiciel de MEDIT qui permet l'intégration avec divers autres fournisseurs de CAO/FAO, ainsi qu'avec les applications populaires de MEDIT, notamment Medit Design, Smile Design, Ortho Simulation, Model Builder, Crown Fit, et plus encore.

« Doté de la dernière technologie MEDIT, le modèle i700 sans fil poursuit notre engagement à offrir une expérience de dentisterie numérique exceptionnelle grâce à de meilleurs outils et solutions », a ajouté GB Ko.

À propos de MEDIT

Medit est un fournisseur mondial de solutions de mesure 3D pour les cliniques dentaires et les laboratoires. L'entreprise propose notamment des scanners intraoraux, en s'appuyant sur sa propre technologie de pointe brevetée. La société développe également des solutions de plateforme pour la dentisterie numérique qui prennent en charge des flux de travail collaboratifs. L'objectif de l'entreprise est de fournir une technologie innovante et des produits de qualité supérieure pour assurer la croissance mutuelle de tous les partenaires. Le siège social de Medit est situé à Séoul, en Corée du Sud, depuis sa création en 2000. L'entreprise a également des représentants basés sur le continent américain et en Europe, et dispose d'un réseau mondial de distributeurs dans plus de 100 pays.

Pour des informations détaillées sur les produits et logiciels MEDIT, veuillez consulter le site officiel de MEDIT (www.medit.com/, https://www.i700wireless.com/) et pour d'autres contenus divers, veuillez vous référer au site officiel de MEDIT sur YouTube (youtube.com/user/meditcompany) et sur d'autres canaux de médias sociaux (instagram.com/meditcompany/)

