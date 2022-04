Fiera Capital annonce la modification et la prolongation de sa facilité de crédit





MONTREAL, le 20 avril 2022 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX : FSZ), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a le plaisir d'annoncer la conclusion du processus de modification et de prolongation de sa facilité de crédit- de premier rang non garantie (la "facilité de crédit").

La facilité de crédit, telle que modifiée, prolonge la date d'échéance du 30 juin 2023 au 20 avril 2026 et permet une augmentation de la capacité d'emprunt de 600 à 700 millions de dollars canadiens. La prolongation et l'augmentation ont reçu l'appui unanime du groupe de prêteurs existant du syndicat. La tarification et les conventions financières restent largement inchangées. En date du 31 mars 2022, 429 millions de dollars canadiens étaient prélevés sur la facilité de crédit.

"Le renouvellement de notre facilité de crédit, qui prolonge la date d'échéance jusqu'en avril 2026, offre à Fiera Capital une flexibilité financière additionnelle pour gérer les échéances à venir des débentures, alors que nous cherchons à mettre en place une structure de capital optimale", a indiqué Lucas Pontillo, Vice-président exécutif et chef de la direction financière mondiale. "Le succès du refinancement de la facilité de crédit réaffirme le soutien et la confiance que nos prêteurs nous accordent alors que nous continuons à mettre l'accent sur la croissance organique et d'optimiser la répartition des capitaux, y compris la gestion prudente de l'ensemble du levier financier."

À propos de Fiera Capital Corporation

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 174.5 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2022. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au coeur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États?Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

