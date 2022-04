IKEA figure parmi les employeurs les plus écologiques au Canada en raison de son engagement envers le développement durable





Les pratiques commerciales durables du détaillant d'articles d'ameublement sont reconnues pour la 14e année consécutive

BURLINGTON, ON, le 20 avril 2022 /CNW/ - Pour la 14e année consécutive, IKEA Canada est désignée comme l'un des employeurs les plus écologiques au Canada par Mediacorp Canada Inc. en raison de son engagement envers des pratiques commerciales durables. Cette distinction reconnaît les employeurs qui mènent la nation en instaurant une culture de la sensibilisation à l'environnement et qui réussissent à recruter des personnes au sein de leur organisation en raison de leur leadership environnemental.

« Nous sommes reconnaissants d'avoir été nommés parmi les employeurs les plus écologiques au Canada pour la 14e année consécutive, et ce, grâce à nos 7600 collaborateurs qui défendent le développement durable dans leur travail au quotidien, a déclaré Melissa Barbosa, directrice nationale, Développement durable. Prendre soin de la planète et de ses habitants est l'une de nos valeurs fondamentales chez IKEA et nous nous efforçons d'être une force de changement positif. »

Afin de respecter son ambition de devenir une entreprise entièrement circulaire et positive sur le plan climatique d'ici 2030, IKEA Canada concentre ses efforts pour offrir à ses clients des articles et des services circulaires et durables, à utiliser seulement des matériaux de conception renouvelables et recyclés, à offrir de nouvelles méthodes aux clients de prolonger le cycle de vie des articles dans le but de les offrir au suivant, et à collaborer avec des organismes qui partagent les mêmes valeurs, la même vision et la même détermination envers la protection et la préservation de la planète pour les générations futures.

Voici quelques-unes des nombreuses initiatives qui font de IKEA l'un des employeurs les plus écologiques au Canada :

En 2022, IKEA Canada a fait équipe avec Project Forest et a versé 140 000 $ pour financer deux grands projets de restauration écologique en Alberta .

. Depuis l'automne 2021, le service de livraison à domicile a été effectué par l'entremise de véhicules électriques dans certains marchés du Canada . Cette initiative s'inscrit dans la volonté de IKEA Canada d'effectuer la totalité de ses livraisons par des moyens non polluants d'ici 2025.

IKEA Canada a éliminé progressivement toutes les piles alcalines non rechargeables de son assortiment d'articles d'ameublement en 2021.

IKEA Canada continue de bonifier l'offre de plats végétaux de ses restaurants et de ses bistros, notamment grâce à la nouvelle boulette végétale IKEA, au dessert glacé végétalien et au hot-dog végétarien. L'entreprise désire que les options végétales représentent 50 % de l'offre de ses restaurants d'ici 2025.

Grâce à ses deux parcs éoliens en Alberta et à ses installations solaires sur les toits de plus de la moitié de ses magasins, IKEA Canada génère une énergie renouvelable équivalant à environ quatre fois l'énergie qu'elle consomme.

IKEA Canada a réduit les déchets alimentaires de ses cuisines de 31 % en 2019 et désire les réduire de 50 % en 2022.

désire les réduire de 50 % en 2022. Au cours des deux dernières années, dans le cadre de sa campagne Vendredi fou écolo, IKEA Canada a invité les Canadiens à boucler la boucle de la circularité, d'abord en encourageant les clients à revendre leurs articles IKEA légèrement usagés à l'aide d'un incitatif supplémentaire, puis en offrant des promotions sur les articles déjà aimés dans son populaire carrefour circulaire (section Tel quel).

Le programme Revendez-les de IKEA Canada donne une seconde vie aux articles légèrement usagés et favorise une expérience d'achat plus durable et un modèle d'entreprise circulaire.

IKEA Canada a soutenu plus de 80 000 Canadiens grâce à des dons d'articles d'une valeur de 1,7 million de dollars aux communautés les plus vulnérables touchées par la COVID-19, en collaboration avec diverses organisations telles que Furniture Bank.

Les collaborateurs de IKEA Canada ont fait équipe avec Habitat pour l'humanité pour construire des logements dans des communautés locales en 2022.

Dans le cadre de la stratégie People & Planet Positive, les collaborateurs de IKEA Canada participent à une formation sur le développement durable afin d'en découvrir davantage sur les ambitions et les stratégies qui contribuent à la réalisation des objectifs circulaires dans l'ensemble de la chaîne de valeur IKEA.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 389 magasins IKEA dans 32 pays, dont 14 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 21,2 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca, il s'est chiffré à 236 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

