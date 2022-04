Precisely étend son leadership dans l'intégrité des données avec de nouvelles innovations de géo-adressage





Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, annonce le lancement de fonctionnalités de géo-adressage avancées pour vérifier, nettoyer et géocoder facilement les données d'adresse dans les systèmes d'entreprise tels que les CRM, les systèmes de facturation, les ERP, ou encore les outils RH, pour ne citer qu'eux. Les nouvelles innovations en matière de géo-adressage lancées par Precisely comprennent une auto-complétion d'adresses améliorée, des algorithmes de correspondance sophistiqués et de nouvelles options de métadonnées.

La portée mondiale de ces fonctionnalités de pointe est étendue grâce à la mise à disposition des Master Location Data au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Suède et en Finlande, qui viennent s'ajouter à la couverture existante aux États-Unis et au Canada. Une extension du déploiement est prévue tout au long de l'année.

« Nous continuons d'innover et d'étendre notre rayonnement en matière de géo-adressage, débloquant des niveaux inégalés de contextualisation des données, ce qui permet l'intégrité des données, confie Anjan Kundavaram, Chief Product Officer chez Precisely. Nous élargissons maintenant la portée de ces capacités de premier ordre en les étendant à davantage d'emplacements dans le monde et en les rendant plus accessibles grâce à des options de tarification et de déploiement flexibles. »

Que les utilisateurs travaillent avec des applications d'entreprise, des tableaux de bord de veille stratégique (BI) et d'analyse, ou avec des applications sectorielles de Precisely, il devient indispensable d'associer un contexte riche et pertinent aux informations dans le cadre de la stratégie d'intégrité des données d'une organisation. Grâce à l'ajout de fonctionnalités de géo-adressage, les adresses trouvées dans les données commerciales sont vérifiées, normalisées et validées en vue de bénéficier d'une précision maximale.

« Cela peut paraître simple, mais l'exploitation des adresses à l'appui des décisions commerciales représente un enjeu extrêmement complexe et sans cesse croissant, notamment en ce qui concerne de multiples pays et formats d'adresses, explique Clarence Hempfield, Senior Vice President pour l'intelligence géospatiale chez Precisely. Une expertise approfondie du domaine est nécessaire pour garantir la meilleure correspondance d'adresses possible et pour obtenir des coordonnées de localisation hyper précises afin d'offrir des résultats fiables. »

Les fonctionnalités de géo-adressage de Precisely permettent d'attribuer des coordonnées de localisation hyper précises aux adresses et d'associer un identifiant unique et permanent, appelé PreciseylD, à chaque adresse. Le PreciselyID permet également d'enrichir rapidement et facilement les données à partir du catalogue de Precisely, qui contient plus de 9 000 attributs dans plus de 400 ensembles de données ? notamment des données standard comme les points d'intérêt et les attributs de propriété, ou des données dynamiques comme les mouvements de population ou les variations météorologiques au fil du temps. Grâce au géo-adressage et à l'enrichissement proposés par Precisely, il est possible d'obtenir des renseignements plus précis sur les préférences et le comportement des clients, et ainsi de prendre des décisions plus éclairées, de rationaliser les processus commerciaux, de favoriser l'innovation des produits et de personnaliser les actions marketing.

« Cette annonce consolide la position de Precisely en tant que leader du marché de la vérification d'adresses, du géocodage et des produits d'enrichissement de données, conclut Clarence Hempfield. Grâce aux dernières améliorations, les entreprises sont en mesure de garantir la fiabilité de leurs données et la richesse de leur contexte à tout moment et en tout lieu, à un prix adapté à tous les budgets ».

À propos de Precisely

Precisely est le leader mondial de l'intégrité des données, garantissant la précision, la cohérence et le contexte des données de 12 000 clients dans plus de 100 pays, dont 99 des entreprises du classement Fortune 100. Les produits d'intégration de données, de qualité de données, de gouvernance de données, d'intelligence géospatiale et d'enrichissement de données de Precisely permettent de prendre les meilleures décisions, pour les meilleurs résultats. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.precisely.com/fr.

