Air Canada et Air Canada Cargo inaugurent la desserte par avion-cargo d'Halifax





Service par avion-cargo direct à fréquence élevée reliant la Nouvelle-Écosse au réseau mondial d'Air Canada Cargo

À l'attention des rédacteurs en chef : Séquences vidéo d'insertion de l'avion-cargo 767-300ER disponibles pour téléchargement ici.

MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada et Air Canada Cargo ont exécuté aujourd'hui leur premier vol tout-cargo à destination de l'aéroport international Stanfield d'Halifax au moyen du deuxième avion-cargo 767-300ER de Boeing à entrer en service. L'ajout de cet appareil permettra à Air Canada Cargo d'offrir un service par avion-cargo direct à fréquence élevée reliant Halifax au réseau mondial d'Air Canada Cargo qui comprend notamment Francfort, Cologne, Istanbul et Madrid, à compter de mai.

Le vol Toronto-Halifax d'aujourd'hui transportait des marchandises provenant de l'ensemble du réseau mondial d'Air Canada et destinées au Canada atlantique. L'appareil sera chargé de homard frais, de poisson, de produits pharmaceutiques et de pièces pour le secteur aérospatial en vue du retour à Toronto, d'où ces marchandises seront ensuite expédiées à leur destination finale dans le monde entier.

« Nous entretenons depuis toujours des liens solides avec le Canada atlantique et la Nouvelle-Écosse, et nous sommes ravis d'y introduire un service direct par avion-cargo, a déclaré Jason Berry, vice-président - Fret, d'Air Canada. L'économie du Canada atlantique connaît une expansion considérable depuis quelques années, avec une demande en provenance de l'Amérique du Nord, de l'Europe et d'ailleurs qui s'intensifie. La Nouvelle-Écosse est un élément clé de notre stratégie de croissance, et faire d'Halifax l'un des premiers marchés canadiens de nos avions-cargos met en relief l'importance que nous accordons à nos partenariats dans la communauté. Nous sommes heureux d'accroître notre soutien au secteur robuste et grandissant du commerce dans la région. »

« Des liens aériens plus solides ouvrent la voie à l'essor du commerce et des investissements dans notre province, a souligné Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Nous pourrons ainsi développer nos relations déjà vigoureuses avec nos partenaires commerciaux et créer de nouveaux partenariats. Il s'agit d'une étape majeure pour bon nombre de nos entreprises, qui bénéficieront de l'impressionnante croissance du réseau tout-cargo d'Air Canada. »

« Cette enthousiasmante expansion d'Air Canada Cargo accroîtra la capacité de l'aéroport international d'Halifax, fournissant aux entreprises et aux industries de la Nouvelle-Écosse plus d'occasions d'expédier efficacement leurs produits par avion, a déclaré Joyce Carter, présidente et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Halifax. Nous sommes très heureux des investissements soutenus d'Air Canada à Halifax et nous avons bonne confiance qu'ils continueront d'augmenter pour répondre aux besoins des communautés dans la région. »

La nouvelle desserte d'Halifax s'ajoute au service par avion-cargo régulier d'Air Canada Cargo pour l'Amérique latine.

Horaire tout-cargo Toronto-Canada atlantique

À destination d'Halifax : cinq vols par semaine, à compter d'aujourd'hui

Horaire tout-cargo Toronto-Europe, à compter de mai

À destination de Francfort : deux vols par semaine

À destination de Cologne : un vol par semaine

À destination d'Istanbul : un vol par semaine

À destination de Madrid : trois vols par semaine

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos d'Air Canada Cargo

Air Canada Cargo, titulaire de nombreux prix, est un fournisseur de services de fret aérien, le plus important au Canada par sa capacité d'emport de fret. Elle est présente dans plus de 50 pays et dispose de ses propres ressources à ses plaques tournantes de Montréal, Toronto, Vancouver, Chicago, Londres et Francfort. À titre de division d'Air Canada spécialisée dans le fret aérien, Air Canada Cargo offre une capacité d'emport de fret et une connectivité fiables pour desservir des centaines de destinations sur six continents. Elle utilise les vols de passagers des lignes intérieures et internationales d'Air Canada, les vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300ER de Boeing et des services de camionnage. Pour tout renseignement, visitez aircanada.com/cargo/fr/.

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 09:03 et diffusé par :