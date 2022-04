Canards du Lac-Brome : Santé du public et plan de relance des opérations





LAC-BROME, QC, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de l'éclosion d'influenza aviaire déclarée sur trois sites de production de Canards du Lac-Brome par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), la directrice générale, Angela Anderson, confirme d'emblée que tous les produits offerts en ventes au détail ou au sein du secteur des services alimentaires sont sains et sans aucun danger pour la consommation. Outre la santé du public, Madame Anderson affirme que la priorité pour l'entreprise consiste à mettre en place un imposant plan de relance dont l'objectif ultime sera de minimiser l'impact sur les ressources humaines, essentielles au redémarrage des opérations.

Faits saillants :

Canards du Lac-Brome élève des canards sur 13 sites de production et dans quatre régions administratives au Québec; Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec et Mauricie.

La situation évolue de jour en jour et notre collaboration avec les autorités responsables de mettre en place les protocoles en lien avec les sites affectés demeure une priorité absolue. Les sites contaminés sont les suivants, Saint-Claude, Knowlton et Wotton. Quant aux autres sites, les tests effectués pour le moment se sont avérés négatifs et la qualité des produits est impeccable, la production pourra donc être acheminée vers les canaux de distribution habituels.

La situation laisse croire qu'au rythme actuel, l'approvisionnement des canaux de distribution devrait cesser d'ici 4 à 5 semaines.

Il est trop tôt encore pour évaluer la durée exacte avant la reprise des opérations et l'approvisionnement normal des réseaux de distribution, mais à ce jour, il serait difficile d'envisager une reprise avant un minimum de 10 à 12 mois.

Canards du Lac-Brome emploie plus de 300 travailleuses et travailleurs sur l'ensemble de ses sites de production répartis dans l'ensemble des régions. Ces employés(es) constituent le pivot de l'entreprise et représentent le coeur de la réflexion pour un plan de relance.

Outre la production de canards transformés et destinés à la consommation, Canards du Lac-Brome, est une entreprise complètement intégrée, de l'oeuf à l'assiette.

Pour l'ensemble des créneaux qu'elle occupe, Canards du Lac-Brome détient 60% du marché canadien.

Tous les protocoles existants de l'industrie n'ont en aucun cas été mis en cause en lien avec la crise actuelle. Plusieurs entreprises ailleurs au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde vivent à peu près la même situation. La période de migrations des oiseaux sauvages semble constituer l'élément déclencheur de la crise.

À titre de précaution également et afin d'éviter toute propagation potentielle interne ou externe, notre point de vente du Lac-Brome, demeure temporairement fermé.

Nous maintenons notre entière collaboration avec les spécialistes de l'ACIA et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) afin de lutter contre la maladie et endiguer rapidement les risques de propagation. Des mesures de biosécurité rigoureuses ont été mises en place, comme le nettoyage et la désinfection d'équipements, de chaussures et de pneus des véhicules, le tout sous la supervision du personnel de l'ACIA.

Une crise plus grande que nature où les besoins seront immenses

« Après 110 ans d'existence, jamais nous n'aurions pu imaginer un tel scénario après toutes ces années de rigueur au travail à tous les niveaux. Bien-être animal, salubrité, protocoles de biosécurité et registres de qualité des produits, rien n'a été laissé au hasard et nous étions plus que fiers de ce statut de fleuron canadien de notre industrie. Après deux incendies majeurs, le contexte difficile de la COVID 19 dont nous nous sommes relevés au cours des dernières années, nous pensions vraiment avoir tout vu.

Cette fois, la côte à remonter sera plus importante que tout ce que nous avons surmonté jusqu'ici et on ne pourra pas le faire seul. Si le Québec et le Canada souhaitent maintenir cette industrie phare du secteur de l'Agriculture et éviter que nous devenions totalement dépendants des importations à très court terme, nous levons la main et nous sommes prêts à mettre les efforts nécessaires. Mais nous ne pourrons le faire seuls, la marche est trop haute et ce n'est que collectivement que nous pourrons relancer ce secteur qui a fait ses preuves en termes de retombées.

Je lance donc un cri du coeur pour l'engagement de tous les paliers gouvernementaux, des secteurs de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de l'Économie, afin qu'ils se joignent à nous pour mettre en place un plan de relance créatif, innovant et structurant qui saura remettre cette industrie au coeur d'une stratégie de relance durable. L'autonomie alimentaire en lien avec ce secteur en dépend », a déclaré Angela Anderson, directrice générale de Canards du Lac-Brome.

