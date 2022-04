Mise en oeuvre du programme AquaEntrepreneur Québec - Plus de 2 M$ à AquaAction pour accélérer la création d'entreprises innovantes dans la gestion de l'eau





MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une contribution financière de 2 048 297 $ à l'organisme AquaAction pour soutenir la mise en oeuvre du programme AquaEntrepreneur Québec. Celui-ci vise à accélérer l'implantation de technologies novatrices en gestion de l'eau dans les milieux municipaux ainsi qu'à mieux accompagner les jeunes entrepreneurs qui souhaitent commercialiser leurs technologies dans ce secteur clé.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le programme AquaEntrepreneur Québec comprend les trois volets suivants :

la création de services d'accélération destinés aux entreprises ayant mis au point des technologies innovantes pour l'eau;

la mise en oeuvre, en collaboration avec IVÉO, d'innovations locales dans les milieux municipaux partout au Québec;

la diffusion de pratiques exemplaires aux acteurs concernés par les enjeux de la gestion de l'eau.

D'ici 2025, le programme prévoit l'accompagnement de 75 entreprises innovantes du secteur de la gestion de l'eau et la réalisation de 38 projets pilotes d'implantation de technologies dans différentes municipalités du Québec. Pour atteindre ces objectifs, AquaAction bénéficiera de collaborations étroites, notamment avec des incubateurs et des accélérateurs d'entreprises ainsi que des partenaires collégiaux et universitaires.

« On doit renforcer l'écosystème québécois d'incubation et d'accélération. Avec AquaEntrepreneur Québec, on a maintenant un tremplin qui permettra aux jeunes entreprises technologiques actives dans le domaine de la gestion de l'eau de se développer à leur plein potentiel. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Créé en 2015 par La fondation de Gaspé Beaubien, AquaAction est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de restaurer la qualité de l'eau douce en Amérique du Nord, notamment par l'intégration de solutions technologiques.

Le soutien gouvernemental attribué à AquaAction est issu de l'enveloppe de 30 millions de dollars accordée au ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre de la mise à jour économique de novembre 2020 afin de mettre en oeuvre des initiatives visant à augmenter la proportion de biens produits au Québec dans les chaînes d'approvisionnement.

Le programme AquaEntrepreneur Québec vise notamment à améliorer la gestion de l'eau sur le territoire québécois grâce à l'introduction, dans les milieux municipaux, de nouvelles technologies entièrement développées au Québec et à l'intégration de PME québécoises innovantes au sein des chaînes d'approvisionnement publiques municipales.

IVÉO est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'accompagner les petites et moyennes villes dans la mise en place de solutions innovantes sur leur territoire, plus particulièrement dans le secteur du développement durable.

