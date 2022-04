VOOPOO et ZOVOO vous attendent au National Convenience Show Birmingham 2022





VOOPOO, le grand fabricant de cigarettes électroniques, et sa marque soeur ZOVOO, sont impatients de vous rencontrer au National Convenience Show Birmingham 2022, du 25 au 27 avril.

Premier salon de classe mondiale du commerce de détail au Royaume-Uni, le National Convenience Show Birmingham est également l'événement qui rassemble le plus grand nombre de professionnels du secteur. Cette année, l'événement réunira un millier de fournisseurs mondiaux qui partageront les informations les plus récentes sur les consommateurs et les tendances commerciales et discuteront de sujets d'actualité tels que la technologie, le développement durable, l'hygiène et la sécurité alimentaires et les médias sociaux. Plus de 90 000 visiteurs professionnels sont attendus au Salon.

Leaders de la technologie du vapotage, VOOPOO et ZOVOO présenteront leurs trois nouveautés de l'année dans un stand de 25 m² au design unique. Les visiteurs pourront également s'informer sur les nouvelles percées technologiques et faire connaissance avec une expérience plus intelligente du vapotage. À cette occasion, VOOPOO nouera des liens avec d'autres excellents partenaires, marques homologues et utilisateurs, pour développer conjointement le marché.

L'ARGUS GT 2, produit de la série haut de gamme ARGUS de VOOPOO et premier produit MOD 2022, sera présenté lors de l'événement. Héritier du style classique de l'ARGUS GT, l'ARGUS GT 2 offre une expérience du vapotage complètement renouvelée, un design à l'esthétique masculine et une performance antichoc améliorée pour satisfaire les amateurs de nuages massifs et les vapoteurs qui recherchent une efficacité extrême, des performances et une durabilité élevées. L'ARGUS GT 2 va définir une nouvelle norme de qualité de l'expérience utilisateur.

Compatible TPP, forte puissance et nuages massifs

Compatible avec la plateforme universelle de vapotage TPP de VOOPOO, l'ARGUS GT 2 a une puissance de sortie maximale de 200W. Dès que l'on appuie sur le bouton d'allumage, des nuages massifs jaillissent comme d'un volcan et offrent aux utilisateurs la sensation extrême d'un goût intense et un grand plaisir visuel. En outre, grâce à sa puissance de sortie stable de 200W, les utilisateurs peuvent profiter en toute tranquillité de cette merveilleuse expérience.

Corps robuste, antichocs, étanche à l'eau et à la poussière pour tous les scénarios extrêmes en extérieur

L'ARGUS GT 2 a obtenu l'indice de protection IP68, le plus élevé contre l'eau, la poussière et les chocs. Après avoir réalisé des milliers de tests, l'équipe de l'ARGUS GT 2 a créé un corps extrêmement robuste doté d'une double couche étanche à l'eau et à la poussière, résistant au gel et aux chocs, pouvant affronter sans problème diverses conditions extérieures extrêmes comme des températures allant de -20°C à +60°C sans aucun effet sur les performances. Un ARGUS GT 2 aussi robuste et aussi durable représente sans aucun doute le meilleur choix pour les vapoteurs en plein air.

Nuages massifs et étanchéité garantis grâce à une conception innovante en cratère de volcan

Pour produire des nuages massifs, l'ARGUS GT 2 est doté du réservoir MAAT TANK NEW, dont la conception est exclusive: le flux d'air bidirectionnel en cratère de volcan peut augmenter le débit d'air de 60% et produire plus rapidement des nuages plus épais; de plus, il améliore le drainage du liquide condensé vers la partie inférieure isolée pour éliminer tout risque de fuite et créer une expérience extraordinaire.

Puce GENE.TT 2.0 haute qualité pour une expérience améliorée dans tous les scénarios

L'ARGUS GT 2 est doté de la puce intelligente à la technologie améliorée GENE.TT 2.0 qui s'adapte automatiquement à la puissance et règle la commutation multimode entre Smart, RBA, Turbo et TC, ce qui permet aux vapoteurs de contrôler facilement leur expérience quotidienne. De plus, la vitesse de charge du système caché de charge rapide 3A TYPE-C a été améliorée de 30%. Les produits VOOPOO, au design unique, sont proposés dans de nombreuses couleurs. L'ARGUS GT 2 qui sera présenté à Birmingham ne fait pas exception. Il sera proposé en cinq nouvelles teintes, dont un gris fibre de carbone, un citron vert et un bleu foncé. Cette parfaite combinaison de technologie et de design surprendra certainement le secteur.

En tant que pionnier du marché des produits POD, ZOVOO présentera le DRAGBAR 600, première cigarette électronique jetable avec barre lumineuse. Dès son lancement, la série DRAGBAR a été plébiscitée par les utilisateurs du monde entier. La série, qui a innové en utilisant l'éthyl maltol pour édulcorer le e-liquide et ainsi éviter efficacement une dépendance au sucre néfaste pour la santé, est populaire parmi les vapoteurs qui préfèrent les e-liquides sans sucre ou à faible teneur en sucre. Quelles technologies révolutionnaires le DRAGBAR 600 présentera-t-il au Salon? Outre l'ARGUS GT 2, quelles nouvelles surprises les deux autres nouveaux produits mystérieux de VOOPOO apporteront-ils au secteur? Pour le savoir, rendez-vous au stand E20 du National Convenience Show Birmingham 2022, du 25 au 27 avril!

À propos de VOOPOO

Fondée en 2017, VOOPOO a connu un développement très rapide et sa série DRAG est désormais appréciée par les vapoteurs du monde entier. VOOPOO est une entreprise de haute technologie qui intègre la R&D, la conception, la production et l'exploitation de la marque. Elle propose quatre séries de produits phares: DRAG, VINCI, ARGUS et la série V, qui offrent aux consommateurs un écosystème de produits sûrs, fiables et diversifiés et satisfont tous leurs besoins et préférences. À ce jour, les produits VOOPOO sont vendus dans plus de 70 pays et régions d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. VOOPOO s'engage à rechercher de la valeur à long terme, à renforcer les échanges et la coopération en matière de technologie, de marque et de chaîne d'approvisionnement, et à favoriser l'innovation et le développement de l'industrie du vapotage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.voopoo.com/ et suivez-nous sur Instagram, Facebook et TikTok.

MISE EN GARDE: Ce produit peut être utilisé avec des produits e-liquides contenant de la nicotine. La nicotine est une substance chimique qui crée une dépendance.

