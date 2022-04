L'accent mis sur l'approche durable fait de Sodexo Canada l'un des employeurs les plus écolos du Canada pour 2022





MONTRÉAL, 20 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sodexo a été nommé l'un des employeurs les plus écolos au Canada pour 2022 par Mediacorp Canada. Cette reconnaissance souligne notre leadership dans la création et le développement d'une culture de durabilité. Au Canada, la stratégie de durabilité de Sodexo se concentre sur quatre piliers qui sont alignés avec notre feuille de route mondiale Pour un meilleur avenir 2025 : la prévention du gaspillage alimentaire, la prévention du gaspillage matériel, la promotion des repas à base de plantes et l'approvisionnement responsable.



«?Chez Sodexo, notre mission est de créer un impact positif et durable, tout en respectant nos communautés et en prenant soin de nos ressources naturelles. Le fait d'être désigné comme l'un des employeurs les plus verts du Canada confirme que nous sommes sur la bonne voie et nous encourage à poursuivre notre chemin vers un meilleur avenir, tout en inspirant les autres à faire de même.?»



Normand St-Gelais, directeur de la responsabilité de l'entreprise ( Diversité, équité et inclusion , Durabilité et Fondation Stop Hunger)

Quelques faits saillants de nos initiatives de leadership environnemental :



Dans le cadre de notre lutte contre le gaspillage alimentaire dans nos cuisines, nous nous sommes alliés à LeanPath , pour suivre, analyser et mesurer les performances en matière de gaspillage alimentaire pour le prévenir avant qu'il ne se produise ;



, pour suivre, analyser et mesurer les performances en matière de gaspillage alimentaire pour le prévenir avant qu'il ne se produise ; Nous avons établi un partenariat avec des entreprises canadiennes innovantes telles que CANO et Intuitive AI pour faire progresser nos objectifs de réduction des déchets et promouvoir une culture zéro déchet ;



et Intuitive AI pour faire progresser nos objectifs de réduction des déchets et promouvoir une culture zéro déchet ; Nous avons joint nos forces à celles de la Humane Society International (HSI) pour promouvoir les repas à base de plantes dans nos comptes à travers le Canada, notamment en offrant une formation sur les plantes aux professionnels de la cuisine de Sodexo et en remplaçant 20 % des ingrédients que nous utilisons actuellement par des plantes.



pour promouvoir les repas à base de plantes dans nos comptes à travers le Canada, notamment en offrant une formation sur les plantes aux professionnels de la cuisine de Sodexo et en remplaçant 20 % des ingrédients que nous utilisons actuellement par des plantes. S'approvisionner auprès de fournisseurs locaux, responsables et diversifiés dans tout le Canada, et donner la priorité à la culture d'aliments sur place avec des partenaires comme Zipgrow et MicroHabitat.

De plus, l'engagement de Sodexo Canada envers l'énergie renouvelable nous a permis d'atteindre notre objectif quatre ans plus tôt que prévu. Notre transition vers une énergie 100 % renouvelable pour les émissions de GES de catégorie 2 (générées indirectement par la consommation d'énergie achetée : électricité, chauffage et climatisation). Cette réalisation (RE100) a été possible grâce à notre partenariat avec Bullfrog Power, qui nous a permis de réduire notre empreinte carbone et de soutenir la croissance de l'énergie renouvelable au Canada.



Pour en savoir plus sur nos valeurs, nos pratiques et nos partenariats en matière de développement durable, visitez sodexo.ca .



À propos de Sodexo Canada



Sodexo propose une large gamme de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements de travail et de vie. Sodexo fournit des services de gestion des aliments et des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité, des processus de travail et du bien-être. Sodexo est un leader du marché au Canada et reconnu comme l'un des meilleurs employeurs depuis sept années consécutives. L'entreprise est fière d'avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, une organisation caritative indépendante qui a amassé plus de trois millions de dollars pour lutter contre la faim et fait don de plus d'un million de repas à des jeunes à risque à travers le Canada depuis 2007. Sodexo fait partie des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.



Chiffres clés



10?000 employés

1 million de consommateurs servis chaque jour

Lauréat du prix?2021 de l'employeur le plus vert du Canada

Lauréat du prix?2021 du meilleur employeur canadien en matière de diversité et d'inclusion

Atteinte des cibles RE 100 (énergie renouvelable) pour les émissions de GES de portée 2 en 2021

Classement platine Global EcoVadis en 2020



