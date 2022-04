Plan d'aide au transport aérien régional : le syndicat des agent(e)s de bord chez Pascan émet ses réserves





MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le syndicat des 29 agent(e)s de bord travaillant chez Pascan, l'une des compagnies aériennes desservant les régions du Québec, accueille favorablement l'annonce du plan d'aide au secteur aérien régional du gouvernement provincial.

Selon ce plan d'aide, dès le 1er juin, le coût des allers-retours de près d'une trentaine de liaisons provinciales sera à un coût maximum de 500 $. Le gouvernement versera une compensation financière aux transporteurs admissibles, soit un investissement de 261 millions de dollars pour les cinq prochaines années.

Le syndicat souhaite que cet argent public soit investi dans des compagnies qui embauchent des gens d'ici, ce qui permettrait notamment de préserver des emplois tout en améliorant la qualité des services sur les vols ainsi que d'offrir d'avantages de destinations.

« Nous croyons également qu'un plan à long terme devrait être envisagé par le gouvernement. Que se passera-t-il quand il n'y aura plus d'argent dans l'enveloppe? Allons-nous revenir à la case départ? Le gouvernement du Québec pourrait en faire plus, ce qui permettrait de développer davantage les régions du Québec », a déclaré Jesse Vigneault, président du SCFP 5490.

Ce syndicat des agent(e)s de bord de Pascan est en négociation afin de conclure une première convention collective.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 1460 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, de Rouge, d'Air Transat, de Sunwing et de Pascan. À l'extérieur du Québec, le secteur du transport aérien du SCFP compte aussi des membres à WestJet, Swoop, Encore, Calm Air, Flair, PAL, First Air et Canadian North.

Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport terrestre, le secteur mixte, ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

