SNC-Lavalin a été choisie pour soutenir la remise à neuf des turbogénérateurs de Darlington





MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Candu Énergie inc., membre du Groupe SNC-Lavalin (TSX : SNC) a été choisie pour offrir ses services d'intégration et de soutien en ingénierie à GE Steam Power Canada (GE) pour la remise à neuf de la turbogénératrice des réacteurs 1, 2 et 4 de la centrale nucléaire de Darlington d'Ontario Power Generation (OPG). En vigueur jusqu'en 2026, ce contrat d'environ 20 millions de dollars comprend le soutien lors de l'installation, de la mise en service et de la clôture des travaux. Dans le cadre du projet de remise à neuf de la centrale de Darlington, la remise à neuf de la turbogénératrice permettra à la centrale de Darlington de fournir de l'électricité propre et fiable aux foyers et aux entreprises de l'Ontario jusqu'en 2055.

«?Cette victoire témoigne de l'appui de l'industrie à l'égard de notre savoir-faire de premier plan dans le cycle de vie complet d'une centrale ' nucléaire?», a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. «?Grâce à ces travaux de remise à neuf, la centrale nucléaire de Darlington pourra fournir de l'électricité à faible émission de carbone en Ontario pendant encore 30 ans. Comme nous l'avons souligné dans notre plan de travail Ingénierie Net Zéro, l'énergie nucléaire doit jouer un rôle clé pour permettre au Canada d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions de carbone. Notre participation continue à ce projet pour soutenir la décarbonation de l'énergie est alignée sur la raison d'être de SNC-Lavalin : façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent.?»

Dans le cadre du projet, les générateurs à turbine à vapeur et les systèmes connexes auxiliaires et de contrôle sont remis à neuf grâce à des mises à niveau technologiques. SNC-Lavalin fournira à GE des services de conception, d'intégration et d'exécution d'ingénierie pour la remise à neuf des turbogénérateurs.

«?Notre feuille de route témoigne de notre capacité à fournir des résultats en toute sécurité selon les échéanciers et les budgets établis?», a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. «?Le projet de remise à neuf de la centrale de Darlington continuera de bénéficier de la connaissance approfondie de SNC-Lavalin des processus et du modèle d'exploitation d'OPG, de nos relations avec diverses parties prenantes au projet et de nos connaissances étendues des systèmes existants et des nouveaux équipements à Darlington. Mais surtout, les résultats seront optimisés par l'application des pratiques exemplaires adoptées lors de la remise à neuf de la turbogénératrice du réacteur 3 aux réacteurs 1, 2 et 4.?»

«?La réussite à ce jour du projet de remise à neuf de la centrale de Darlington est en partie attribuable au fait que nous avons de solides partenaires fournisseurs qui partagent l'engagement rigoureux d'OPG à l'égard de la sûreté et de la qualité?», a déclaré Subo Sinnathamby, vice-présidente principale, Remise à neuf d'OPG. «?Cette approche de collaboration, qui s'appuie sur les leçons tirées des précédentes remises à neuf est essentielle à la réussite du projet, lequel permettra à la centrale nucléaire de Darlington de fournir de l'électricité de base propre et fiable aux Ontariens pour encore 30 ans.?»

Située dans la région de Durham, la centrale de Darlington d'OPG est une installation à quatre réacteurs qui répond à plus 20 % des besoins d'électricité de l'Ontario. Le projet de remise à neuf de la centrale de Darlington et le prolongement de 30 ans de l'exploitation de la centrale devraient générer environ 90 milliards de dollars en retombées économiques pour l'Ontario et créer 14?200 emplois par année. Le vaste savoir-faire de SNC-Lavalin en matière d'énergie nucléaire permet de fournir des solutions complètes tout au long du cycle de vie de la centrale. Cela comprend la construction de nouvelles installations nucléaires, l'exploitation de la centrale, la remise à neuf de réacteurs et la gestion de la fin de vie, ainsi que la mise hors service et l'assainissement du site.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos du secteur Énergie nucléaire de SNC-Lavalin

Possédant plus de 60 ans d'expertise en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, SNC-Lavalin offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, SNC-Lavalin résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. SNC-Lavalin exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. SNC-Lavalin participe également au développement de radio-isotopes médicaux pour la recherche sur le cancer dans le cadre de son partenariat avec TerraPower.

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 07:45 et diffusé par :