ACCESSA POURSUIT SA CROISSANCE DANS LA GESTION DE PROGRAMMES DE SOUTIEN AUX PATIENTS





MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Accessa, une entreprise détenue à part entière par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), continue de consolider sa mission de démocratiser l'accès aux médicaments de spécialité en agrandissant son offre dans le domaine des programmes de soutien aux patients (PSP). En effet, depuis l'annonce d'Accessa en mars 2021 de son premier programme, cinq (5) nouveaux programmes se sont ajoutés à la liste des programmes gérés par la compagnie, portant à six (6) le nombre de PSP dans son arsenal et à cinq (5) le nombre de manufacturiers avec lesquels des ententes ont été finalisées.

« Cet engouement confirme que les fabricants de médicaments de spécialité reconnaissent la pertinence du modèle unique d'Accessa et la grande valeur ajoutée d'impliquer tous les pharmaciens communautaires dans la gestion des programmes de soutien aux patients », affirme Jean Bourcier, président d'Accessa.

En effet, Accessa comptera désormais parmi son offre de PSP quatre (4) produits biosimilaires de la molécule adalimumab pour le traitement de différentes conditions inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn. En plus d'Hyrimoz® (Sandoz), Accessa ajoute donc à son arsenal Amgevita® (Amgen), HulioMD (Viatris), et SimlandiTM (BioJAMP), ce qui consolide l'expertise d'Accessa dans le secteur des biosimilaires. Pour le programme Hyrimoz® (Sandoz), Accessa travaille avec Shoppers Specialty Health Network pour mener à bien certains éléments du programme. Pour les programmes Amgevita® (Amgen), HulioMD (Viatris), et SimlandiTM (BioJAMP), Accessa collabore avec McKesson Canada.

Accessa diversifie également les champs thérapeutiques de son offre grâce aux ententes conclues pour le produit Fulphila® (Viatris), un biosimilaire de pegfilgrastim utilisé notamment dans le cadre d'un traitement de chimiothérapie, et pour un générique de teriflunomide (Mantra Pharma) pour le traitement de la sclérose en plaques.

Rappelons qu'il s'agit d'un moment stratégique unique, puisque depuis le 7 juillet 2021, les patients qui bénéficient de la couverture d'un médicament biologique de référence par le régime public d'assurance médicaments avaient jusqu'au 12 avril 2022 inclusivement pour passer vers un médicament biosimilaire.

« Accessa, c'est la suite logique dans l'évolution du rôle des pharmaciens. Ils ont l'expertise requise pour assurer une prise en charge globale de traitements complexes de leurs patients et pour optimiser leur efficacité. Et une thérapie efficace rime avec une meilleure qualité de vie pour les patients, ainsi qu'une diminution de la pression sur le système de santé », soutient M. Bourcier.

Rappelons que le modèle d'Accessa permet de rapprocher les patients qui prennent des médicaments de spécialité de leur propre pharmacien, soit l'un des professionnels de la santé les plus accessibles, qui connaît le mieux leur dossier pharmacologique et qui est l'expert du médicament. Les patients peuvent ainsi compter sur la proximité et l'accessibilité de leur pharmacien pour obtenir rapidement des conseils et des soins ainsi que pour anticiper les défis reliés à la prise de médicaments complexes, en gérant par exemple de façon proactive les effets secondaires.

À propos d'Accessa

Créée en 2019, Accessa est le gestionnaire d'une nouvelle génération de programmes de soutien aux patients (PSP). Mise sur pied par les pharmaciens propriétaires du Québec par le biais de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), Accessa a comme mission de déployer des programmes de soutien aux patients des plus accessibles, efficaces et éthiques afin de répondre à la croissance rapide des ordonnances de médicaments de spécialité et aux besoins grandissants des patients en matière de suivis thérapeutiques complexes.

Son but est de démocratiser l'accès aux médicaments de spécialité pour les patients atteints de maladies chroniques ou rares afin qu'ils puissent bénéficier d'une prise en charge globale du traitement par leur propre pharmacien, soit le professionnel de la santé qui connaît le mieux leur dossier pharmacologique.

En misant sur un large réseau de pharmaciens communautaires hautement qualifiés dans toutes les régions, Accessa permet aux Québécois de bénéficier de la proximité de leur pharmacien pour optimiser leur traitement.

SOURCE Accessa

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 07:00 et diffusé par :