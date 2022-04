/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Fraser offrira une mise à jour sur le soutien aux Ukrainiens/





OTTAWA, ON, le 19 avril 2022 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté offrira une mise à jour sur le soutien aux Ukrainiens, notamment y compris la mise en évidence de certains partenariats avec des entreprises, des fondations et des ONG. Le ministre sera à la disposition des médias après la mise à jour.

Les participants comprennent :

L'honorable Sean Fraser , ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Sarah MacIntosh-Wiseman , Directrice, Shapiro Foundation

, Directrice, Shapiro Foundation David Rheault , Vice-président, Relations gouvernementales et avec les collectivités, Air Canada

Date : Le mercredi 20 avril 2022 Heure : 15 h (ATL) [14 h (HNE)]



Lieu : Autorité aéroportuaire internationale d'Halifax

1, boulevard Bell

Enfield (Nouvelle-Écosse) B2T 1K2

Notes à l'intention des médias :

Les journalistes de l'extérieur de la ville peuvent joindre l'évènement en composant :

Numéro sans frais ( Canada et États-Unis) : 1-866-805-7923

Numéro local : 613-960-7518



Code d'accès : 1671644#

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

