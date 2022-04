SALON VISEZ DROIT 2022 : UNE 24e ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS! - Le Barreau de Montréal vous donne rendez-vous pour la prochaine édition qui marquera les 25 ans de son existence!





MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Barreau de Montréal est fier d'annoncer que la 24e édition du Salon VISEZ DROIT, qui s'est déroulée cette année encore en mode virtuel, s'est conclue avec succès le 7 avril dernier! La population a répondu à l'appel et a participé en grand nombre aux activités de la programmation 2022.

Grâce à sa formule virtuelle et à la participation de ses précieux partenaires, le Salon VISEZ DROIT demeure le plus important événement grand public et gratuit du milieu juridique au Québec!

La 24e édition en quelques chiffres

Le travail des membres du comité organisateur a porté fruit. En collaborant avec de nombreux organismes, avocats et bénévoles, une programmation diversifiée des plus enrichissantes a été offerte à la population. Parmi les sujets abordés, notons l'immigration, le harcèlement psychologique, l'immobilier et le droit du logement. La plupart sont d'ailleurs disponibles en rediffusion sur le site Web et les réseaux sociaux du Salon VISEZ DROIT jusqu'au 29 avril 2022.

Cette 24e édition c'est, entre autres : 19 activités et conférences, plus de 3 000 visionnements, 27 capsules d'information en ligne et plus de 100 consultations juridiques privées et gratuites.

Animée avec brio par Me Joey Hanna, la cérémonie de clôture a été présentée le 7 avril dernier. Pour l'occasion, le très honorable Richard Wagner, juge en chef de la Cour suprême du Canada, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice du Canada, Me Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et Me Extra Junior Laguerre, bâtonnier du Barreau de Montréal, ont tous pris la parole.

Au cours de cette cérémonie, le bâtonnier a également procédé à la remise des distinctions habituelles. Le prix VISEZ DROIT (volet public) a été remis à Mme Cynthia Bennett, enseignante à l'École Royal Vale School, alors que Me Nathalie Lefebvre, avocate à l'aide juridique de Montréal, s'est vu décerner le prix Francine Beaumier (volet juridique).

Rendez-vous à la 25e édition

Le comité organisateur a déjà commencé à travailler sur la prochaine édition du Salon VISEZ DROIT, qui s'annonce mémorable alors qu'elle soulignera les 25 ans du plus important événement grand public et gratuit du milieu juridique au Québec. Pour en connaitre tous les détails, rendez-vous au www.salonvisezdroit.com au cours des prochains mois.

Merci à nos partenaires

Soulignons également la précieuse collaboration des partenaires : La Ville de Montréal et Desjardins en collaboration avec le ministère de la Justice du Québec, la Chambre de la sécurité financière, la CNESST, JuridiQC, OACIQ, Druide, le Journal de Montréal, 24 heures et 98,5.

SOURCE Barreau de Montréal

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 06:00 et diffusé par :