L'École nationale de théâtre du Canada reçoit le prix Mosaïque de l'UDA 2022





MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le prix Mosaïque de l'UDA 2022 a été décerné cette année à l'École nationale de théâtre du Canada par le comité mosaïque* à l'occasion d'un 5 à 7 qui s'est tenu dans les bureaux de l'UDA, le 19 avril, en présence de nombreux invités. Les personnes lauréates sont Gideon Arthurs, directeur général de l'École nationale de théâtre du Canada (ÉNT); Frédéric Dubois, directeur artistique de la section française et directeur du programme d'interprétation, et Alisa Palmer, directrice artistique de la section anglaise, directrice du programme d'interprétation et directrice du programme de résidence.

Par ce prix, le comité mosaïque tenait à souligner les actions de l'ÉNT qui vise à faire une plus grande place aux artistes autochtones et de la diversité, notamment dans le programme de formation en interprétation, pour les sections française et anglaise.

Pour Isabel Dos Santos, responsable du comité mosaïque, l'ÉNT exerce un véritable leadership en matière d'inclusion dans l'enseignement du théâtre, que ce soit par des changements apportés dans les pratiques à l'interne et aux programmes existants ou par la création de nouveaux programmes et de projets novateurs, très engagés dans la communauté, et ce, partout au pays. « Je salue particulièrement l'ouverture de l'École à d'autres types de dramaturgies pour rendre son corpus pédagogique plus représentatif de la société, et ce, sans sacrifier les classiques. Et, ajoute Isabel, son souci d'inclure dans les jurys de sélection des personnes des communautés autochtones et de la diversité permet d'avoir plusieurs perspectives lors de l'évaluation des candidatures. »

Soulignons que ces quelques actions s'inscrivent dans un cadre à visée beaucoup plus large en matière d'inclusion pour l'ÉNT. En effet, son directeur général Gideon Arthurs a mis en place un plan d'action d'envergure quelques mois après son arrivée à l'ÉNT, en 2014. L'un des objectifs de ce plan d'action est de donner un plus grand accès à des artistes de la diversité à l'ensemble des services et des programmes offerts par l'ÉNT.

Après quelques années, l'École en récolte les fruits. À titre d'exemple, le programme d'interprétation de la section française compte de plus en plus d'artistes issus de la diversité et des communautés autochtones.

Pour Sophie Prégent, présidente de l'UDA, les efforts mis de l'avant par l'École nationale de théâtre du Canada sont en droite ligne avec le travail qui est fait à l'Union en matière d'inclusion de la diversité. « Depuis que je suis à la présidence de l'Union, nous avons consacré beaucoup d'efforts à assurer une juste représentativité de la diversité sur la scène et à l'écran, grâce notamment aux travaux du comité mosaïque. »

« Avec ce prix, nous espérons continuer à contribuer à changer les choses en soulignant les bons coups des organisations, des producteurs, des diffuseurs et des institutions, ajoute Sophie Prégent. Les actions prises par l'École nationale de théâtre du Canada en matière d'inclusion montrent que la vague de changement est maintenant bien ancrée dans notre société : la formation de la relève théâtrale et les projets mis de l'avant illustrent de façon concrète la mission que s'est donnée l'École d'élargir aux artistes de la diversité non seulement la formation, mais aussi de faire du théâtre un service à la communauté et un outil de développement citoyen. »

Rappelons que le prix Mosaïque est décerné pour une troisième fois. Il a été décerné la première fois, en 2018, à la compagnie DUCEPPE, et en 2019 à l'émission M'entends-tu? diffusée à Télé-Québec.

*Comité mosaïque : Comité pour la promotion de la richesse de la mosaïque culturelle et artistique du membership de l'UDA. Le comité est formé de Isabel Dos Santos, responsable, Charles Buckell-Robertson, Abdelghafour Elaaziz, Albert Kwan et Ayana O'Shun, ainsi que de Pierre Blanchet, directeur des communications et des services aux membres de l'UDA.



Le mandat du comité mosaïque de l'UDA est de sensibiliser tous les intervenants des chaînes de productions audiovisuelles et scéniques à la richesse et au savoir-faire unique du membership de l'UDA: représentation homme-femme, groupes d'âge, diversité ethnique, pluralité des profils et caractéristiques physiques.

