S'unir pour changer facilite la tâche aux Canadiens qui veulent agir en ce Jour de la Terre





TORONTO, 20 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- S'unir pour changer , une nouvelle plateforme de dons pour différentes causes, offre aux Canadiens une façon novatrice d'apporter des changements significatifs en ce Jour de la Terre. Conçue pour mettre en lumière les problèmes les plus urgents de notre époque, recueillir des fonds et fournir un contenu hautement éducatif portant sur un large éventail de causes, S'unir pour changer est une nouvelle destination en ligne administrée par CanaDon . À S'unir pour changer, les Canadiens peuvent donner à l'un des plus de 35 « Fonds pour une cause » actuellement offerts; les dons sont ensuite répartis entre un groupe d'organismes de bienfaisance enregistrés qui oeuvrent tous pour la même cause. Avec trois fonds liés à l'environnement parmi lesquels choisir ? le Fonds combattre les changements climatiques avec la politique ; le Fonds pour la protection de l'environnement ; et le Fonds pour la justice alimentaire et les terres agricoles ? chacun offrant différentes approches pour résoudre les problèmes environnementaux clés, il n'a jamais été aussi facile pour les Canadiens de faire un don le Jour de la Terre et contribuer à avoir un impact durable.



« En créant S'unir pour changer, notre objectif était de permettre aux jeunes Canadiens de soutenir facilement les causes qui leur tiennent à coeur, notamment la lutte contre le changement climatique. En leur offrant un moyen facile de faire un don, tout en offrant un endroit où trouver du contenu permanent, consolidé et hautement éducatif organisé par des experts, nous mobilisons du soutien pour nous attaquer à certaines des causes les plus importantes qui affectent notre monde aujourd'hui, a déclaré Shannon Craig, directrice du marketing et des produits chez CanaDon. S'unir pour changer permet aux Canadiens de s'engager dans un large éventail de sujets, y compris la lutte contre le changement climatique, l'action contre le racisme, le soutien aux organismes de bienfaisance dirigés par des Autochtones, et bien plus encore; le site permet en outre aux Canadiens de choisir de faire un don unique ou toute l'année; cette manière de donner gagne en popularité. »

Le Jour de la Terre 2022 a lieu chaque année le 22 avril et est l'une des journées les plus reconnues du calendrier. Cette journée encourage les personnes et les organisations à agir pour protéger la planète. Grâce à S'unir pour changer , trois Fonds pour une cause permettent aux Canadiens de s'attaquer directement à des enjeux environnementaux :

Le Fonds combattre les changements climatiques avec la politique : Récemment lancé et promu par Michael Bernstein, directeur général de Clean Prosperity, ce Fonds pour une cause soutient des programmes essentiels qui défendent des politiques visant à réduire les gaz à effet de serre à grande échelle. Il soutient des organisations de partout au Canada qui utilisent une approche collaborative à l'intérieur et à l'extérieur du secteur de l'environnement et des changements climatiques pour avoir un impact positif aux niveaux provincial et fédéral.

Le Fonds pour la protection de l'environnement : Ce Fonds pour une cause regroupe plus de 530 organismes de bienfaisance, tous axés sur la protection de l'environnement et de ses écosystèmes. Hannah Alper, défenseure de l'environnement et actrice du changement au Canada, est la porte-parole de ce Fonds.

Le Fonds pour la justice alimentaire et les terres agricoles : Ce Fonds pour une cause soutient le travail des organismes de bienfaisance, ainsi que les projets de terrain que ces organismes soutiennent, dans leurs efforts pour sécuriser l'accès au territoire, promouvoir et soutenir des systèmes alimentaires équitables et préserver le patrimoine écologique et culturel du territoire. Le Fonds est administré par Natasha van Bentum, directrice de Give Green Canada; Lauren Baker, directrice principale des programmes de l'Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation; et Leticia Ama Deawuo, directrice générale de SeedChange. Il comprend plus de 40 organismes de bienfaisance de partout au Canada qui oeuvrent pour la souveraineté alimentaire et la justice alimentaire en s'attaquant aux problèmes structurels sous-jacents qui mènent à l'insécurité foncière et alimentaire.

« Il n'a jamais été aussi facile pour les Canadiens de soutenir les causes qui leur tiennent le plus à coeur avec une ressource comme S'unir pour changer, a déclaré Mme Craig. Nous espérons qu'avec la vaste gamme d'outils de don simplifiés maintenant disponibles ainsi que le contenu éducatif sur les causes environnementales accessibles via S'unir pour changer, les Canadiens répondront à l'appel à l'action mondial en faisant preuve de générosité en ce Jour de la Terre. »

Faits rapides sur les Canadiens et l'environnement :

Un sondage Ipsos commandé par CanaDon en janvier 2022 a révélé que 17 % des Canadiens craignent que des conditions météorologiques extrêmes n'affectent leur qualité de vie. Alors que le niveau de préoccupation variait d'un bout à l'autre du pays, les répondants de la Colombie-Britannique (29 %) étaient les plus préoccupés. Viennent ensuite l'Alberta (20 %), le Canada atlantique (17 %), l'Ontario (15 %), la Saskatchewan/Manitoba (12 %) et le Québec (12 %).

Le Rapport sur les dons 2022 de CanaDon souligne que le changement climatique et la protection de l'environnement sont les principales causes pour la génération Z. Parmi ces 18-24 ans, 44 % placent le changement climatique et les causes environnementales dans les cinq premières causes les plus importantes. 36,2 % des milléniaux (25-39 ans), 27,3 % de la génération X (40 - 54 ans) et 35 % des baby-boomers (55 ans et plus) ont classé cette cause parmi les cinq causes qui les préoccupent le plus. Bien que le soutien à l'environnement soit populaire parmi les jeunes donateurs, les dons en faveur de l'environnement ne représentent que 5,1 % des dons, comme indiqué dans le Rapport sur les dons 2022 .

Pour plus d'informations sur la façon de soutenir le Jour de la Terre 2022, rendez-vous à S'unir pour changer .

Au sujet de S'unir pour changer

À S'unir pour changer, notre mission consiste à autonomiser les Canadiens qui veulent améliorer notre monde. Grâce à Sunirpourchanger.com , les Canadiens peuvent se renseigner sur les enjeux, faire passer le mot et financer le changement pour les enjeux qui les intéressent. Bien que les problèmes puissent être complexes, nous croyons que l'avenir que nous souhaitons est à portée de main si nous faisons tous notre part. Grâce à nos Fonds pour une cause qui figurent à S'unir pour changer, les Canadiens alimentent le travail collectif de nombreux organismes de bienfaisance qui s'attaquent tous à la même cause et ont un réel impact. S'unir pour changer est facilité par CanaDon.org , une fondation publique faisant progresser la philanthropie par la technologie.

À propos de CanaDon

CanaDon est une fondation publique qui fait progresser la philanthropie par la technologie. Pour les Canadiens, il alimente CanaDon.org , une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tout organisme de bienfaisance au Canada, et Sunirpourchanger.com , où les Canadiens peuvent en apprendre davantage sur des causes et soutenir facilement le travail collectif des organismes de bienfaisance qui s'occupent d'une cause qui leur tient à coeur. CanaDon développe également une technologie de collecte de fonds abordable utilisée par plus de 25 000 organismes de bienfaisance, ainsi qu'une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance aient la capacité d'accroître leur impact et de réussir à l'ère numérique. Depuis 2000, plus de 3,4 millions de personnes ont donné plus de 2,1 milliards de dollars par l'intermédiaire de CanaDon. Connectez avec CanaDon sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn .

