Plus de 77% des entreprises pensent qu'embaucher des retraités (séniors) représente une excellente option à envisager afin de combler la pénurie de main-d'oeuvre

MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - Afin de pallier à la situation économique particulière actuelle, plus de 77% des entreprises croient que d'embaucher des retraités (séniors) représente une excellente option à envisager. Pour 91% des entreprises, des horaires flexibles, la conciliation entre le travail et la vie personnelle, l'utilisation des médias sociaux, le télétravail, un environnement de travail et des mandats stimulants sont parmi les meilleurs moyens d'attirer des jeunes futurs employés de la génération Z (nés après 1997).

Les données de ce sondage ont été obtenues par des questions à développement auprès de plus de 250 entreprises qui participeront au plus gros salon de l'emploi et de la formation continue, organisé par L'Événement Carrières au Palais des congrès de Montréal les 27 et 28 avril prochains et au salon virtuel en ligne du 12 au 20 mai au https://evenementcarrieresvirtuel.easyvirtualfair.com/

Dans une situation de pénurie de main-d'oeuvre qualifiée par plusieurs de «chronique» les entreprises présentes tenteront de combler 10 000 emplois lors de cet événement qui sera dans une formule présentielle et virtuelle.

Un salon en deux formats pour répondre aux besoins de chacun

« Nous sommes fiers de proposer ce printemps un salon en deux formats. Le salon physique accueillera les exposants et chercheurs d'emploi au Palais des congrès de Montréal et le salon virtuel sera accessible sur notre plateforme Internet! », indique Éric Boutié, fondateur et président de L'Événement Carrières.

De nombreux exposants proposeront des emplois dans tout le Québec tels que :

Abitibi-Témiscamingue, ArcelorMittal Produits longs Canada, Arjo, Association des employeurs maritimes, Auberge du Lac Taureau, Automobile en direct, Axia Services, Banque Nationale, Bureau en gros/Staples, Centre des femmes de Montréal, CGI, CISSS de Lanaudière, CLSC Naskapi, Conseil en Éducation des Premières Nations, Courchesne Larose Ltée, Desjardins, Emballages Hood, Environnement Routier NRJ, Fedex Freight Canada, GIRO, GLS Canada, HEC Montréal, Info Apprendre, Institut de cardiologie de Montréal, Intégration Jeunesse du Québec, JPMA Global Inc., Lü Aire de jeu interactive, Matrox, MEP Technologies, Ministère de la Sécurité publique, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mondou, Moneris, MP Solutions, NOMAD VAN, Ordres des Ingénieurs du Québec, Place aux jeunes en région, Polytechnique Montréal, Région Bas-Saint-Laurent, Revenu Québec, Saint-Hyacinthe Technopole, SIGMA-RH Solutions, SIMO, Société québécoise des infrastructures, Université TÉLUQ, Y des femmes de Montréal et bien d'autres!

Avis aux chercheurs d'emploi

Plus de 70% des entreprises répondantes ont affirmé que les comportements de savoir-être étaient plus importants que les qualités de savoir-faire. Ainsi, votre futur employeur sera principalement à la recherche des candidats qui démontrent les qualités d'avoir une belle intelligence émotionnelle, le goût d'apprendre, une bonne capacité d'adaptation et être un travailleur en équipe et s'impliquer dans l'entreprise.

Les chercheurs d'emploi de tous les âges, possédant des formations et des compétences variées, sont tous les bienvenus. Les offres d'emploi sont très variées. L'entrée est gratuite. Pour cette édition, le passeport vaccinal n'est pas exigé mais le port du masque demeure pour le moment obligatoire.

Les employeurs seront divisés en sections : Aérospatiale, agroalimentaire, banque-finance-assurance, carrières générales, commerce de détail, éducation, hôtellerie restauration-tourisme, manufacturier, santé et services sociaux et transport et logistique.

Le salon est organisé par espaces pour vous permettre de trouver un nouvel emploi, de découvrir des formations ou même des services d'aide et de conseils gratuits. Les six espaces à découvrir sont la formation aux adultes, immigration et aide à l'emploi, régions, Ti & génie, emploi et services.

Préparez votre visite

Consultez notre répertoire des exposants et préparez votre programme en fonction de vos besoins. Grâce à son moteur de recherche, il est facile de trouver un exposant, les offres et les services! Il ne vous reste plus qu'à explorer les fiches des exposants et de les ajouter à vos favoris puis imprimer la liste. Découvrez-le en cliquant ici.

Pensez aux régions et à d'autres provinces!

Retrouvez L'Abitibi-Témiscamingue, Le Bas-Saint-Laurent et leurs employeurs pour en apprendre plus sur les régions du Québec.

Un pavillon du gouvernement du Nouveau-Brunswick, regroupant plusieurs employeurs, sera également présent au salon physique.

De l'aide et de l'accompagnement pour la recherche d'emploi

Votre recherche d'emploi débute ou vous recherchez des conseils? Profitez de l'espace services pour vous préparer à l'entrevue, recevez de l'aide pour votre profil LinkedIn, évaluez votre anglais et votre français, apportez votre CV à la Clinique de CV pour recevoir des conseils et repartez avec une photo professionnelle pour votre profil LinkedIn.

De plus, des conférences seront proposées gratuitement sur les thèmes de l'emploi, de la formation et de l'immigration.

Informations pratiques

Salon Physique - Mercredi 27 avril (12 h- 19 h) et jeudi 28 avril (10 h - 18 h) au Palais des congrès de Montréal. Salle 220D, 201 avenue Vigier Ouest Montréal (Québec) H2Z 1H5.

Salon virtuel - En ligne du 12 au 20 mai à https://evenementcarrieresvirtuel.easyvirtualfair.com/ - Clavardage le 12 mai de 9 h à 18 h

Clavardez avec les exposants le 12 mai de 9 h à 18 h et profitez d'une semaine de salon virtuel, jusqu'au 20 mai pour visiter les kiosques, consulter les offres et les services proposés.

Profitez de la nouvelle plateforme avec un nouveau design, la navigation est facilitée et le clavardage optimisé. Une nouvelle fonctionnalité permet même la prise de rendez-vous!

En savoir plus et s'inscrire

Événement organisé par L'Événement Carrière en partenariat avec Jobboom.

Merci à tous nos partenaires : C3job, Citim, Dispo!, Immigrer.com

À propos de L'Événement Carrières

Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur-mesure. Pour en savoir davantage sur L'Événement Carrières, visitez : https://ecarrieres.com

