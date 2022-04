Console Connect lance CloudRouter®





HONG KONG and BRISBANE, Australia, 20 avril 2022 /PRNewswire/ -- HKT (SEHK: 6823) ?? Console Connect a aujourd'hui lancé CloudRouter® afin de fournir un routage virtuel mondial sur l'un des plus grands réseaux fibre optique au monde.

CloudRouter® de Console Connect élimine la complexité de la configuration et de la gestion du réseau en créant un réseau sécurisé, dédié et à la demande entre différents points de terminaison, tels que les les fournisseurs de cloud, les SaaS, les sites d'entreprise, et bien d'autres réseaux.

CloudRouter® crée un maillage complet virtuel entre les points de terminaison du réseau, garantissant que le trafic réseau bénéficie d'un routage optimisé entre les centres de données et le cloud. La solution permet aux entreprises de créer des connections « cloud to cloud » en toute confidentialité et en toute sécurité sans équipement dédié.

CloudRouter® exploite une infrastructure mondiale haute performance de Console Connect, qui comprend un réseau mondial de câbles sous-marins redondant et résilient, et permet aux utilisateurs de choisir parmi différents niveaux de classe de service afin de hiérarchiser le trafic pour les applications critiques de leur architecture réseau.

Paul Gampe, directeur technique de Console Connect et fondateur de CloudRouter®, a déclaré : « CloudRouter® est de retour. Grâce à une série d'améliorations, Console Connect a amené CloudRouter® au-delà de la connectivité multicloud et a donné à nos utilisateurs la possibilité de créer un réseau virtuel évolutif à maillage complet qui fluctue en fonction des besoins de leur entreprise. »

Console Connect a été un pionnier dans le développement de solutions de routage virtuel pour les environnements multicloud, et a lancé CloudRouter® pour la première fois en 2015 en tant que projet open source collaboratif visant à créer un routeur puissant et facile à utiliser conçu pour le cloud.

La pandémie mondiale a accéléré la transformation numérique et les organisations d'aujourd'hui sont plus engagées que jamais dans le cloud. Gartner estime que 75 % des entreprises qui ont déjà investi dans l'infrastructure cloud en tant que service adopteront des stratégies multicloud d'ici à la fin 2022.

Console Connect fournit un accès aux plus grandes plates-formes cloud au monde, notamment AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud, Alibaba Cloud et plus encore, grâce à un choix de plus de 150 interconnections directes au cloud dans le monde entier.

Michael Glynn, vice-président de l'innovation numérique de Console Connect, a déclaré : « CloudRouter® change la donne pour Console Connect et permet à nos utilisateurs de connecter leurs différentes applications cloud et SaaS en un clic sans avoir besoin d'installer, de gérer ou de maintenir un équipement. CloudRouter® offre également aux utilisateurs des possibilités infinies d'étendre leur environnement réseau sans se soucier de la configuration et de la gestion supplémentaires du réseau ».

Les entreprises peuvent utiliser instantanément CloudRouter® pour se connecter entre différentes plates-formes cloud et régions cloud, automatiser la sauvegarde et la restauration de leurs données entre les clouds avec une connectivité optimisée, fiable et redondante, et établir des connexions sécurisées et rapides à plusieurs fournisseurs SaaS.

Avec l'ajout d'un port d'accès Console Connect, les entreprises peuvent également relier dynamiquement leurs sites et leurs environnements réseau, y compris les centres de données, les réseaux étendus (WAN) et l'accès du dernier kilomètre, avec la possibilité de connecter des équipements IoT dans plus de 100 pays . Cela offre aux entreprises la possibilité d'utiliser CloudRouter® pour connecter leur WAN privé au cloud pour améliorer la maîtrise des environnements hybrides.

Une large gamme de services à la demande est disponible (notamment MPLS niveau 2 et 3) pour les utilisateurs de Console Connect au traversd'un port d'accès unique, disponible dans plus de 800 centres de données. La plate-forme permet l'accès à son réseau IP Tier-One (AS3491) qui relie les principaux points d'échange Internet dans le monde

À propos de Console Connect

Console Connect est une plate-forme pour l'interconnexion® définie par logiciel d'applications et d'infrastructures. Il permet aux utilisateurs de s'auto-approvisionner en connexions privées et performantes au sein d'un écosystème mondial d'entreprises, de réseaux, de clouds, de fournisseurs SaaS, de fournisseurs IoT et de fournisseurs d'applications.

Console Connect est la seule plate-forme numérique qui repose sur l'un des plus grands réseaux privés au monde et un réseau IP mondial de niveau 1 classé dans le top 10 pour l'appairage IPv4 et IPv6, offrant des niveaux plus élevés de performances, de vitesse et de sécurité réseau pour répondre aux besoins numériques des utilisateurs et des communautés interconnectés d'aujourd'hui.

Accessible depuis plus de 800 centres de données dans plus de 50 pays à travers le monde, la plate-forme est intégrée à tous les principaux fournisseurs de cloud hyperscale, notamment AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure, Alibaba Cloud et plus encore. Via le portail Console Connect ou via son API, les utilisateurs peuvent accéder à un large éventail de solutions natives et tierces.

Afin d'en apprendre plus sur Console Connect, rendez-vous sur www.consoleconnect.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1783771/Console_Connect_CloudRouter.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1783770/Console_Connect_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 04:53 et diffusé par :