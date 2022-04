Seoul Viosys obtient une injonction permanente à l'encontre des produits DEL UV qui enfreignent la technologie brevetée Violeds





Seoul Viosys (« SVC ») (KOSDAQ : 092190), une filiale de Seoul Semiconductor Co., Ltd., a annoncé que le tribunal de District des États-Unis pour le Middle District de Floride avait émis une injonction permanente à l'encontre de Namsung America, Inc. (« Namsung »). Namsung a vendu des produits électroniques grand public incorporant des DEL UV fabriquées et fournies par SL Vionics Co., Ltd. (ex-Semicon Light).

Avant le procès, Namsung a ignoré plusieurs avis répétés de contrefaçon de brevet, émis par SVC. Depuis 2020, SVC demande que les entreprises cessent de vendre les produits DEL de SL Vionics. SVC considère que les produits DEL de SL Vionics enfreignent la technologie Violeds exclusive de SVC qui en revendique l'invention et l'exploitation pour produire ses produits DEL UV. Namsung ayant continué de vendre des produits après avoir reçu l'avis de SVC, cette dernière a engagé ces poursuites, et déposé des plaintes pour contrefaçon concernant onze (11) brevets.

L'injonction permanente du tribunal s'applique à toutes les variations colorables des produits contrefaits, ainsi qu'à toutes les parties qui collaborent ou participent à la fabrication ou à la vente de ces produits.

Young-joo Lee, PDG de SVC, s'est exprimé en ces termes : « Il y a des entreprises qui tentent d'augmenter leurs profits en utilisant la technologie brevetée d'autres entreprises. En plus d'être immorales, de telles pratiques ont pour conséquence de léser les inventeurs du monde entier, qui ont investi dans leurs idées et qui y croient. »

Afin de protéger sa technologie durement gagnée, et promouvoir une place de marché équitable, SVC poursuit activement sa lutte contre les produits DEL UV soupçonnés de porter atteinte aux brevets partout dans le monde. Par exemple, SVC a récemment procédé à une perquisition et à une saisie de produits suspectés de contrefaçon, à l'encontre du FNAC Darty Group, un grand détaillant européen, avant d'engager en France un procès pour violation de brevet. SVC a également engagé un procès pour violation de brevet, à l'encontre d'une société de distribution européenne aux Pays-Bas, demandant une injonction préliminaire à l'encontre de ses produits DEL UV.

À propos de Seoul Viosys

Seoul Viosys est un fournisseur de solutions complètes dans le domaine des lampes DEL UV, du laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL), de la source lumineuse nouvelle génération destinée aux lasers et capteurs 3D, et du canal RGB à un pixel « Micro Clean Pixel » pour les écrans. Fondée en 2002 en tant que filiale de Seoul Semiconductor, l'entreprise a conquis la première place du marché dans le secteur des produits DEL UV (LEDinside, 2019). Seoul Viosys propose un vaste éventail de produits DEL UV sur toutes les gammes de longueurs d'onde allant de 200 nm à 1 600 nm, incluant les rayonnements ultraviolets (UV), visibles et infrarouges. La société détient plus de 4 000 brevets relatifs à la technologie DEL UV. Violeds, sa technologie phare de DEL UV, équipe de nombreux secteurs d'activité en solutions optimales de stérilisation et désinfection rigoureuses (UV-C), et de régénération de la peau (UV-B), ainsi qu'en systèmes de purification de l'eau/air, et de culture efficiente pour l'horticulture. En 2018, Seoul Viosys a fait l'acquisition de RayCan, un fabricant important spécialisé dans l'optoélectronique, pour ajouter à sa gamme la technologie avancée VCSEL qui prend en charge la reconnaissance faciale sur smartphone et la conduite autonome, dont elle a démarré la production de masse. En janvier 2020, la société a présenté sa technologie révolutionnaire « Micro Clean Pixel » qui a tous les atouts pour bouleverser le marché des affichages. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.seoulviosys.com/en/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 03:50 et diffusé par :