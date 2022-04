SNIPES crée la surprise avec un projet exclusif de vélos électriques en collaboration avec Urban Drivestyle





- SNIPES et Urban Drivestyle lancent des e-bikes en édition limitée, des modèles d'entrée de gamme stylés.

- Avec les modèles UDX et UNI MK, le distributeur se lance sur un marché nouveau et non conventionnel.

COLOGNE, Allemagne, 20 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le distributeur de baskets et de streetwear SNIPES et le fabricant berlinois de vélos électriques URBAN DRIVESTYLE annoncent un partenariat et lancent des éditions spéciales des modèles de vélos électriques UDX et UNI MK. Avec les vélos électriques au style urbain SNIPES, le distributeur s'aventure sur un terrain jusqu'alors inconnu et consolide ainsi son slogan « Bien plus qu'un distributeur ». En élargissant sa gamme pour y inclure des vélos électriques exclusifs, SNIPES rapproche sa communauté de la mobilité durable dans les espaces urbains sans faire de compromis sur le design.

L'UDX et l'UNI MK sont tous deux développés et fabriqués à la main à Berlin, Niederschöneweide. Ils sont donc tous « Made in Germany ». Avec une seule charge, les deux modèles d'e-bike peuvent couvrir des distances allant jusqu'à 80 kilomètres avec une vitesse maximale de 25 km/h.

« Nous voulons faire partie du mode de vie urbain de notre communauté. Et ça va au-delà des baskets et des vêtements. Grâce à la collaboration avec URBAN DRIVESTYLE, nous répondons pour la première fois aux besoins de mobilité de notre communauté. Cette coopération est donc une étape importante pour nous, qui nous permet de rapprocher les groupes cibles existants et nouveaux du style de vie SNIPES et de montrer en même temps que nous diversifions davantage notre gamme de produits et que nous nous engageons délibérément sur des terrains non conventionnels pour nous », a déclaré Matthias Schübbe, responsable du marketing SNIPES.

« Ce qui nous relie à SNIPES, c'est surtout notre proximité avec les communautés urbaines. Le partenariat nous convient donc parfaitement et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration », a déclaré Julia Emmert, directrice du marketing URBAN DRIVESTYLE.

Le modèle UDX édition SNIPES, le premier BMX motorisé au monde en XXL !

L'UDX est la mise à jour électrique et à suspension complète du vélo BMX classique à la manière de SNIPES : des pneus de 20 x 4 pouces, une fourche à suspension et un look distinctif rendent ce modèle unique. L'UDX sera disponible à partir du 18 avril au prix de 2 290 euros.

Le modèle UNI MK édition SNIPES

L'UNI MK impressionne par son design vintage : ce look particulier fait passer l'e-bike du statut de moyen de transport à celui d'accessoire de style de vie. La longue selle peut accueillir deux personnes en même temps. De plus, l'UNI MK est particulièrement adapté au transport de charges et devient ainsi un vélo polyvalent dans l'espace de vie urbain. L'UNI MK sera disponible à partir du 18 avril au prix de 2 290 euros.

Les vélos électriques Urban Drivestyle exclusifs de l'édition SNIPES sont désormais disponibles dans certains magasins SNIPES en Europe et en ligne à l'adresse https://urbandrivestyle.com/pages/snipes.

Le lancement du produit sera accompagné d'une campagne sur les médias sociaux et auprès des influenceurs, ainsi que d'activités d'échantillonnage lors d'événements et de festivals.

Les images haute résolution peuvent être téléchargées via le lien suivant : https://we.tl/t-uas5bpW4fQ

NOUS SOMMES SNIPES !

Inspiré par le hip-hop, le streetball, la danse et les sports d'action, l'ouverture du premier magasin SNIPES en 1998 a jeté les bases d'un mouvement qui connecte désormais les jeunes du monde entier. Suivant le principe de la boutique Outfitter, le magasin en ligne SNIPES et les 680 magasins SNIPES en Europe et aux États-Unis proposent aussi bien des pièces streetwear et des baskets actuelles que des looks classiques et intemporels de marques telles que Adidas, Jordan, Karl Kani, Nike, Reebok ou Vans. Les propres collections de SNIPES et les collaborations réussies avec d'autres marques de streetwear, ainsi que les modèles de baskets exclusifs, constituent des arguments de vente uniques dans la gamme. En outre, SNIPES reste profondément ancrée dans la communauté mondiale de la culture de rue, en travaillant en étroite collaboration avec des personnalités clés de la scène et en soutenant des athlètes ou des artistes créatifs talentueux.

À propos d'URBAN DRIVESTYLE :

Depuis 2016, la startup d'e-mobilité URBAN DRIVESTYLE, qui connaît une croissance rapide, développe des solutions d'e-mobilité à la fois très émotionnelles et ultra-fonctionnelles. Les vélos combinent le plus grand plaisir de conduite possible avec un maximum de convivialité et de flexibilité. Les systèmes modernes d'entraînement et de batterie ne produisent aucune émission et sont silencieux, ce qui permet d'atteindre une autonomie de 100 km sans effort. Les véhicules URBAN DRIVESTYLE sont fabriqués à la main dans l'usine de l'entreprise à Berlin et personnalisés sur demande. La gamme actuelle de plus de 20 variantes de véhicules reflète de nombreux détails : le design est basé sur les icônes du vélo des années 1960 à 1990. Les Fat Wheels sont des vélos élégants et robustes, particulièrement stables et conçus pour une très grande facilité d'utilisation.

En tant que membre de Leaders for Climate Action (LFCA), l'entreprise s'engage à protéger activement le climat et à promouvoir des développements innovants et sans émissions.

