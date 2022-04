Anyline lance un système de scannage des dimensions des pneus pour les sites Web afin de simplifier la vente en ligne de pneus





Anyline, leader du marché de la capture de données mobile, a lancé aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité permettant de scanner les informations de tailles et de dimensions sur le flanc de n'importe quel pneu de voiture, van et poids lourd. Le scanner peut être intégré aux sites web des détaillants de pneus et simplifiera le processus d'achat de pneus en ligne en permettant aux acheteurs de scanner leurs pneus à l'aide de la caméra de leur téléphone pour trouver la taille et les spécifications adaptées à leur véhicule.

Le commerce en ligne de pneumatiques est l'un des canaux de revenus à la croissance la plus rapide dans l'industrie automobile, le marché mondial devant croître de 7,6 milliards de dollars entre 2020 et 20241. Toutefois, compte tenu de la difficulté d'enregistrer et de saisir avec précision les données relatives aux pneus en ligne, de nombreux consommateurs renoncent à leurs achats par crainte d'acheter des pneus inadaptés à leur véhicule. En intégrant le scannage des dimensions des pneus à leur site e-commerce, les détaillants de pneus peuvent réduire les abandons de panier et augmenter les ventes en ligne.

« L'achat de pneus en ligne est un véritable défi pour la plupart des consommateurs. Ils doivent savoir comment " déchiffrer " les données figurant sur le flanc, notamment la largeur, le profil, le diamètre et l'indice de vitesse, et saisir correctement ces données pour trouver les pneus qui leur conviennent », a déclaré Frédéric Baroin, responsable mondial du secteur automobile chez Anyline. « Mais avec un scanner de taille de pneu intégrés aux sites web, les consommateurs peuvent simplement capturer les données avec la caméra de leur téléphone et saisir automatiquement ces informations en moins d'une seconde. Cela aidera les détaillants de pneus à améliorer l'expérience de leurs clients existants, tout en attirant de nouveaux clients qui n'ont pas encore acheté de pneus en ligne. »

Le système de scannage des dimensions des pneus d'Anyline peut également être utilisé par les centres de gardiennage de pneumatiques pour enregistrer de manière efficace et précise les données nécessaires au stockage et à l'identification des pneus. Les exploitants de centres de gardiennage de pneumatiques peuvent automatiser la collecte des informations sur la taille et les dimensions des pneus en équipant les appareils mobiles de leur personnel d'un scanner de pneus, ce qui leur permet de travailler plus rapidement tout en supprimant les erreurs humaines.

Le scannage de la taille des pneus est la dernière innovation de la société de logiciels basée à Vienne en Autriche, qui a lancé en 2021 un scanner DOT de pneus pour appareils mobiles, une première dans le secteur, pour le principal détaillant de pneus américain, Discount Tire.

À propos d'Anyline

Fondée à Vienne en Autriche en 2013, Anyline s'est imposée comme un leader du marché de la capture des données mobiles. En s'appuyant sur les dernières applications de l'intelligence artificielle, Anyline rend tout appareil mobile capable de traiter les caractères écrits et les codes-barres en temps réel, même hors ligne.

La technologie de scannage mobile d'Anyline, basée sur l'intelligence artificielle, est utilisée par les principaux fabricants et détaillants du marché secondaire de l'automobile pour scanner les données relatives aux flancs des pneus et aux véhicules, y compris les codes DOT des pneus, les numéros d'identification des véhicules (VIN), les plaques d'immatriculation et les codes-barres, à l'aide d'un appareil mobile standard ou d'un TPMS équipé d'une caméra.

La technologie de capture de données mobiles d'Anyline est conforme au CCPA et au RGPD en ce qui concerne la gestion des données collectées en toute sécurité sur l'appareil de l'utilisateur. Elle élimine ainsi tout risque d'atteinte à l'intégrité des données. Non seulement, elle est plus précise que la saisie manuelle des données, mais elle offre aussi un rendement 20 fois supérieur. Ces systèmes de scannage bénéficient de la confiance de grandes marques telles que PepsiCo, Discount Tire et IBM, ainsi que de gouvernements nationaux et des Nations unies. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.anyline.com

1Technavio (2020) Global Automotive Tires E-Retailing Market Analysis Highlights the Impact of COVID-19, 2020-2024. [Online] [Accessed on 22nd March 2022]

https://www.businesswire.com/news/home/20200819005407/en/Global-Automotive-Tires-E-Retailing-Market-Analysis-Highlights-the-Impact-of-COVID-19-2020-2024-Rise-in-Sale-of-Passenger-Vehicles-Globally-to-Boost-Market-Growth-Technavio.

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 02:05 et diffusé par :