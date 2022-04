Zilliant dévoile Next-Generation Price IQ®: L'application d'optimisation des prix la plus rapide et la plus transparente sur le marché





Zilliant, leader du secteur en matière de solutions de tarification de bout en bout intelligentes et de logiciels de ciblage de l'effort commercial, a annoncé aujourd'hui la sortie de Next-Generation Price IQ®, le prochain pas de géant pour sa solution d'optimisation des prix B2B, leader du marché.

L'inflation est devenue la nouvelle réalité commerciale, exacerbée par la perturbation des chaînes logistiques, une concurrence accrue, et des écarts sans précédent de la demande et de la disponibilité des stocks. Par conséquent, les entreprises B2B ont besoin d'une approche plus rapide et plus puissante de la tarification qui maintienne l'alignement avec le marché tout en générant des prix faciles à expliquer et à défendre.

En termes de performances, Next-Generation Price IQ® offre d'énormes progrès grâce à des vitesses d'optimisation basées sur l'IA dix fois améliorées. Les entreprises peuvent désormais répondre rapidement à une dynamique commerciale en évolution rapide et aux changements du marché tout en offrant aux équipes de vente une transparence des prix sans précédent.

« En termes d'optimisation des prix, notre position de leader du marché depuis deux décennies a révélé une vérité fondamentale : Si les commerciaux ne comprennent pas comment un prix est généré, ils risquent peu de l'utiliser », a déclaré Greg Peters, président-directeur général de Zilliant. C'est pourquoi je suis ravi d'annoncer aujourd'hui que Next-Generation Price IQ® offre un moyen, à la fois de conserver les prix compétitifs dans un contexte de changements permanents, et de tirer parti de l'IA avec une vue transparente sur la façon dont les prix ont été calculés. »

Les autres solutions de tarification B2B ne permettent pas de comprendre comment la tarification a été générée soit en mettant les paramètres, une IA complexe, ou les formules hors de vue et hors de portée des utilisateurs, soit en générant une tarification à partir de règles strictes qui sont mises en défaut à mesure que la complexité augmente. Ces méthodes ne peuvent pas répondre à des marchés B2B volatiles et compétitifs.

À l'opposé, Next-Generation Price IQ® offre une solution de tarification transparente, éprouvée et pragmatique en utilisant la science des données et une IA sophistiquée et flexible. Qui plus est, Zilliant aide les entreprises B2B qui font face à une période où l'offre est limitée, perturbée par la pandémie et inflationniste, à atteindre voire surpasser leurs objectifs de marge et de chiffre d'affaires.

La nouvelle génération de l'outil d'optimisation des prix de Zilliant permet aux équipes chargées de la tarification de :

Construire et simuler des scénarios de recherche d'objectifs pour aligner les objectifs commerciaux sur les stratégies de tarification

Appliquer des règles de prix rationnelles, telles que des exigences de marge minimale et des relations entre produits de type « Good, Better, Best ».

Visualiser simultanément les impacts prévus sur les marges, les chiffres d'affaires et les volumes pour divers scénarios de simulation avant de publier des prix optimisés

Visualiser précisément comment le moteur d'optimisation a généré chaque prix, examiner chaque prix optimisé, visualiser les transactions connexes avec des analyses en ligne, faire des ajustements, et voir comment les changements de prix auront un impact sur le chiffre d'affaires et les résultats.

Publier immédiatement les prix dans les outils de CRM, CPQ, ERP, eCommerce ou toute autre application commerciale.

Aucune autre solution d'optimisation des prix en B2B ne peut mesurer l'élasticité des prix, appliquer des règles de prix rationnelles, et réaliser des scénarios de simulation de recherche d'objectifs. Là où d'autres applications utilisent des règles séquentielles ou des instructions de type « Si-Alors », Next-Generation Price IQ® tire pleinement parti de l'optimisation sous contraintes pour tenir compte simultanément des règles métier et des exigences en matière de relations des prix. En outre, Zilliant est le seul éditeur de logiciels d'optimisation et de gestion des prix à proposer une équipe « Customer Successs Management » dédiée à la réussite de ses clients. Equipe composée d'experts du secteur, de la tarification et de la science des données, qui agit en tant que partenaire stratégique en apportant une valeur continue, en guidant la gestion du changement et en mesurant précisément les indicateurs de suivi des recommandations de prix, les facteurs de marge et de chiffre d'affaires, les tendances des indicateurs de performance clés et les analyses des opportunités de tarification.

Des clients ont fait état d'un retour sur investissement de 10, en moins d'un an grâce à la solution d'optimisation des prix de Zilliant ; Next-Generation Price IQ® peut être opérationnel en 90 jours et réduit le coût global en prenant en charge plusieurs modèles de tarification et de scénarios, ce qui permet l'optimisation simultanée de plusieurs secteurs d'activité dans la même instance.

