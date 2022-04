InvestaX tokénise Bored Ape #2371





InvestaX lance une nouvelle valeur d'actif numérique liée à un NFT, un produit d'investissement révolutionnaire s'appuyant sur le meilleur de la DeFi (finance décentralisée) et de la CeFi (finance centralisée) qui change la manière dont vous pouvez interagir et générer de la valeur pour votre communauté d'investisseur.

Bored Ape #2371, un NFT du Bored Ape Yacht Club (BAYC) qui appartient à la collection la plus prisée à ce jour. BAYC est un actif technologiquement distribué et décentralisé, détenu par la communauté, et disposant de sa propre devise et de son propre métavers. InvestaX a tokénisé des intérêts économiques dans #2371 (retrouvez le récit complet ici) sous le mnémo IXAPE. Autre première mondiale, InvestaX offre 1 000 jetons IXAPE aux investisseurs s'inscrivant sur InvestaX et IXAPE sera également négociable sur notre plateforme.

C'est pour nous un honneur de baptiser BAYC #2371 Howey Tez. Il jouera un rôle fondamental dans le développement de valeurs numériques et du Web 3.0. Pour faire plus ample connaissance, découvrez son histoire ici et sa mission de tokéniser le monde.

Nous croyons en un monde de la finance décentralisée et mettons ce produit en source libre pour que d'autres suivent cette voie et créent plus d'idées et de concepts auxquels nous n'avons pas encore pensés. La prochaine génération de produits d'investissement utilise des contrats intelligents et des technologies de la chaîne de blocs, créant ainsi une immense valeur pour les communautés engagées.

BAYC change la donne en ce sens que vous disposez d'un actif détenu par la communauté mais qui a également sa propre valeur, ce qui vous permet de créer votre propre activité BAYC en utilisant la valeur de marque "collective".

Les porteurs de jetons IXAPE auront l'opportunité d'explorer une toute nouvelle catégorie d'actifs numériques et de participer à l'appréciation potentielle et à d'autres retours financiers associés à la détention de ces actifs. Il s'agit d'une approche incroyablement prometteuse et inédite, qui apporte de nombreux avantages à celles et ceux qui possèdent des jetons IXAPE.

Prenez les innovations et les philosophies Web 3.0 et combinez-les à des valeurs numériques, et attendez-vous à une création de valeur exponentielle.

InvestaX construit des infrastructures clés lançant des passerelles entre la finance centralisée (CeFi) et la finance décentralisée (DeFi) pour vous permettre d'acheter, vendre, négocier, emprunter et prêter vos actifs numériques, instantanément, 24/7, et dans le monde entier.

Suivez toute notre actualité en vous inscrivant sur www.investaX.io

InvestaX en 120 secondes

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 01:00 et diffusé par :